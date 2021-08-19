Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Милан
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне
Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан
Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория - Милан
Исход игры
Сампдория
1.8% (1)
Ничья
3.5% (2)
Милан
94.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (48)
Меньше
14.29% (8)
Обе команды забьют
Да
87.5% (49)
Нет
12.5% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
71.9% (41)
1:3 Милан
8.8% (5)
0:1 Милан
7% (4)
0:2 Милан
5.3% (3)
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