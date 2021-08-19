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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
 
Позже

Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне
Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан
Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Милан: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Милан Серия A Сампдория 1:4 Милан Серия A Милан 0:0 Сампдория Серия A
Сампдория 1:0 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 3:2 Сампдория Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:1 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Кубок Милан 4:1 Сампдория Серия A Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Милан Серия A Сампдория 0:2 Милан Серия A Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Сампдория Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дженоа Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2021, осталось 2 дня 11 часов 51 минуту.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Сампдория 1.8% (1)
    X 3.5% (2)
    Милан 94.7% (54)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Милан
    4.33
    3.65
    2.03
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сампдория - Милан онлайн


    Прогнозы на матч Сампдория - Милан

    Исход игры
    Сампдория
    1.8% (1)
    Ничья
    3.5% (2)
    Милан
    94.7% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (48)
    Меньше
    14.29% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    71.9% (41)
    1:3 Милан
    8.8% (5)
    0:1 Милан
    7% (4)
    0:2 Милан
    5.3% (3)
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