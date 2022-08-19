Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
2:2
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаХаратин Игорь
0:1
26' ГолПалюшек Александр
45' Желтая карточкаПалюшек Александр
45' Желтая карточкаМладенович Филип
0:2
55' ГолКравчик Пётр
81' Желтая карточкаЙенсен Ричард
1:2
84' ПенальтиЖозуэ Филипе
85' Желтая карточкаJakub Szymanski
87' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
88' Вторая желтая карточкаЙенсен Ричард
2:2
90' ГолРоуз Линдси
90' Желтая карточкаБелица Даниэль
90'+6
Ход матча
26'
26'
0:1
45'
55'
0:2
81'
84'
1:2
85'
87'
88'
90'
2:2
90'
29
Роуз
Линдси
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
23
Мвондо
Жан
96
Дадок
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Легия
Гурник Забже
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
31 матч
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|2
|0.33
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.33
|Младенович Филип
|1
|0.17
|Капустка Бартош
|1
|0.17
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.17
|Роуз Линдси
|1
|0.17
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.17
|Баку Макана
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|2
|0.4
|Палюшек Александр
|2
|0.4
|Ольковски Павел
|1
|0.2
|Новак Бартош
|1
|0.2
|Кравчик Пётр
|1
|0.2
|Подольски Лукас
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Младенович Филип
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Баку Макана
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2
Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|16 - 4
|13
|2.
|Легия
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|8.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Гурник Забже
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ракув
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Ягеллония
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|Варта Познань
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|14.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|17.
|Лех
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Варта Познань
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ягеллония
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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