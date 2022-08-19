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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Легия
2:2
Конец матча
Гурник Забже
0'
26' Желтая карточка
Харатин Игорь
0:1
26' Гол
Палюшек Александр
45' Желтая карточка
Палюшек Александр
45' Желтая карточка
Младенович Филип
0:2
55' Гол
Кравчик Пётр
81' Желтая карточка
Йенсен Ричард
1:2
84' Пенальти
Жозуэ Филипе
85' Желтая карточка
Jakub Szymanski
87' Желтая карточка
Енджейчик Артур
88' Вторая желтая карточка
Йенсен Ричард
2:2
90' Гол
Роуз Линдси
90' Желтая карточка
Белица Даниэль
90'+6
1
Тобиаш
Кацпер
6
Йоханссон
Маттиас
29
Роуз
Линдси
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
14
Харатин
Игорь
13
Вшолек
Павел
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
1
Белица
Даниэль
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
21
Кравчик
Пётр
23
Мвондо
Жан
96
Дадок
Роберт
11
Холевяк
Матеуш
Легия
4-1-4-1
Гурник Забже
5-3-2

История личных встреч

Легия
Гурник Забже

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.2%
14.3%
20 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.7%
35.5%
25.8%
12 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.5%
22.6%
12.9%
20 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Э
5:3
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:1
Э
1:2
Э
4:0
Э
2:0
К
2:1
К
1:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
КП
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
OE
0:0
OE
0:3
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 2 0.33
Вшолек Павел 2 (1) 0.33
Младенович Филип 1 0.17
Капустка Бартош 1 0.17
Йоханссон Маттиас 1 0.17
Роуз Линдси 1 0.17
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.17
Баку Макана 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 2 0.4
Палюшек Александр 2 0.4
Ольковски Павел 1 0.2
Новак Бартош 1 0.2
Кравчик Пётр 1 0.2
Подольски Лукас 0 0
Янжа Эрик 0 0
Йенсен Ричард 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Жозуэ Филипе 2 0
Младенович Филип 1 0
Капустка Бартош 1 0
Харатин Игорь 1 0
Баку Макана 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 2 0
Янжа Эрик 2 0
Бролль Кевин 0 1
Коцке Йонатан 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Мвондо Жан 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Палюшек Александр 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0 Ягеллония - Легия 2:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Сталь Мелец - Легия 2:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Легия - Пяст 0:1 Лех - Легия 1:1 Ракув - Легия 1:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Ракув - Легия 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2
Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Легия 6 3 2 1 9 - 7 11
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Радомьяк Радом 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
8. Шлёнск 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Гурник Забже 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ракув 4 2 1 1 6 - 5 7
11. Корона Кельце 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Ягеллония 6 2 1 3 7 - 8 7
13. Варта Познань 5 2 0 3 4 - 8 6
14. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Лехия Гданьск 4 1 0 3 4 - 10 3
17. Лех 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Медзь 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Радомьяк Радом 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Варта Познань 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Лехия Гданьск 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ягеллония 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Белица Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Роуз Линдси бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Йенсен Ричард получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    87'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Вшолек Павел уходит с поля. Maciej Rosolek выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Младенович Филип получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Aleksander Paluszek получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Дадок Роберт уходит с поля. Szymon Wlodarczyk выходит вместо него
    • 29'
      Коцке Йонатан уходит с поля. Кубица Кшиштоф выходит вместо него
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Aleksander Paluszek бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Харатин Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Легия 2:2 Гурник Забже онлайн

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