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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Гурник Забже
1:3
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
13' Гол
Ольковски Павел
1:1
42' Гол
Said Hamulic
44' Желтая карточка
Влодарчик Шимон
45' Желтая карточка
Яницки Рафал
1:2
45' Гол
Доманьски Мацей
1:3
46' Гол
Доманьски Мацей
67' Желтая карточка
Bartosz Mrozek
85' Красная карточка
Бролль Кевин
90'+5
32
Бролль
Кевин
4
Палюшек
Александр
26
Яницки
Рафал
3
Йенсен
Ричард
16
Ольковски
Павел
64
Янжа
Эрик
25
Коцке
Йонатан
8
Манне
Аласана
10
Подольски
Лукас
7
Пачеко
Даниэль
20
Влодарчик
Шимон
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
23
Гетингер
Крыстян
99
Said
Hamulic
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
7
Доманьски
Мацей
11
Лебедински
Миколай
Гурник Забже
3-4-2-1
Сталь Мелец
5-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Сталь Мелец

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 2 0.5
Ольковски Павел 1 0.25
Новак Бартош 1 0.25
Палюшек Александр 1 0.25
Подольски Лукас 0 0
Янжа Эрик 0 0
Йенсен Ричард 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 4 (1) 0.8
Said Hamulic 2 0.4
Piotr Wlazlo 2 0.4
Касперкевич Аркадиуш 1 0.2
Лебедински Миколай 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 0
Янжа Эрик 2 0
Бролль Кевин 0 1
Коцке Йонатан 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Дадок Роберт 1 0
Манне Аласана 1 0
Мвондо Жан 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Bartosz Mrozek 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2
Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 5 4 0 1 7 - 4 12
2. Висла Плоцк 0:1 5 4 0 1 14 - 3 12
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Висла Плоцк 0:1 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Погонь Щецин 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
10. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Доманьски Мацей бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Szymon Wlodarczyk получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Said Hamulic бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Ольковски Павел бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 1:3 Сталь Мелец онлайн

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