Стадион: Эрнест Поль
1:3
Конец матча
0'
1:0
13' ГолОльковски Павел
1:1
42' ГолSaid Hamulic
44' Желтая карточкаВлодарчик Шимон
45' Желтая карточкаЯницки Рафал
1:2
45' ГолДоманьски Мацей
1:3
46' ГолДоманьски Мацей
67' Желтая карточкаBartosz Mrozek
85' Красная карточкаБролль Кевин
90'+5
Ход матча
13'
42'
44'
45'
45'
1:2
46'
1:3
67'
85'
32
Бролль
Кевин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Дадок РобертЗащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Said HamulicПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
-
88 Adrian Sobon
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Гурник Забже
Сталь Мелец
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|2
|0.5
|Ольковски Павел
|1
|0.25
|Новак Бартош
|1
|0.25
|Палюшек Александр
|1
|0.25
|Подольски Лукас
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.8
|Said Hamulic
|2
|0.4
|Piotr Wlazlo
|2
|0.4
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.2
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Коцке Йонатан
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Мвондо Жан
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Fabian Hiszpanski
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Bartosz Mrozek
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Гурник Забже - Пуща Неполомице 2:1 Шлёнск - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Гурник Ленчна 4:2 Легия - Гурник Забже 5:3 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Висла Краков - Гурник Забже 4:1 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 1:1 Варта Познань - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2
Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|2.
|Висла Плоцк
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Висла Плоцк
|0:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Погонь Щецин
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|10.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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