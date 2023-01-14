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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 20. Стадион: .
Бари
4:0
Конец матча
Парма
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Болог Ботонд
2:0
13' Пенальти
Хеддира Валид
3:0
43' Пенальти
Хеддира Валид
64' Желтая карточка
Камара Дрисса
70' Желтая карточка
Валенти Лаутаро
4:0
90' Гол
Сальседо Эдди
90'+5

Ход матча

5'
Болог Ботонд
1:0
13'
Хеддира Валид
2:0
43'
Хеддира Валид
3:0
46'
 
Камара Дрисса
Осорио Йордан
54'
Жужек Жан
Ди Чезаре Валерио
 
55'
 
Михэйлэ Валентин
Бонни Анж-Йоан
55'
 
Ансальди Кристиан
Дель Прато Энрико
62'
 
Инглезе Роберто
Бернабе Адриан
64'
 
Камара Дрисса
70'
 
Валенти Лаутаро
74'
 
Чиркати Алессандро
Остерволде Джейден
80'
Малламо Алессандро
Бенедетти Леонардо
 
81'
Белломо Никола
Фолоруншо Майкл
 
86'
Антенуччи Мирко
Сетер Дамир
 
86'
Сальседо Эдди
Хеддира Валид
 
90'
Сальседо Эдди
(Белломо Никола)
4:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 10
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 281 Количество передач 516
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
27
Маццотта
Антонио
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
80
Бенедетти
Леонардо
90
Фолоруншо
Майкл
30
Сетер
Дамир
11
Хеддира
Валид
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
16
Бернабе
Адриан
17
Остерволде
Джейден
13
Бонни
Анж-Йоан
7
Бенедычак
Адриан
Бари
4-3-1-2
Парма
4-4-2

История личных встреч

Бари
Парма

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
99

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 12 (4) 0.6
Фолоруншо Майкл 5 0.25
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.25
Шедлер Орельен 2 0.1
Сальседо Эдди 2 0.1
Ботта Рубен 2 (1) 0.1
Ди Чезаре Валерио 2 0.1
Белломо Никола 1 0.05
Майта Маттиа 1 0.05
Риччи Джакомо 0 0
Бенедетти Леонардо 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.2
Ман Деннис 4 (1) 0.2
Васкес Франко 3 (2) 0.15
Дель Прато Энрико 3 0.15
Михэйлэ Валентин 2 0.1
Камара Дрисса 2 0.1
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.1
Эстевес Науэль 1 0.05
Валенти Лаутаро 1 0.05
Бенедычак Адриан 1 0.05
Остерволде Джейден 1 0.05
Бонни Анж-Йоан 1 0.05
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 9 0
Майта Маттиа 7 0
Фолоруншо Майкл 7 0
Майелло Раффаэле 5 1
Пучино Раффаэле 3 1
Белломо Никола 3 1
Риччи Джакомо 3 1
Д'Эррико Андреа 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Антенуччи Мирко 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Ботта Рубен 1 0
Викари Франческо 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Каприле Элия 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Хеддира Валид 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Эстевес Науэль 5 0
Эно Антони 3 1
Васкес Франко 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Валенти Лаутаро 4 0
Кулибали Войо 3 0
Бонни Анж-Йоан 3 0
Осорио Йордан 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Зом Симон 2 0
Камара Дрисса 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Болог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Бари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Парма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
7
Бари
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Парма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

14
11
Бари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Парма
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
55% (11)
35% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

20
18

Голы по времени матча

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
3
17%
2
17%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

32
26
17 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
7
22%
3
12%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
8
25%
7
27%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
5
16%
4
15%
61-75
7
22%
2
8%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
3
14%
2
9%
1-15
1
5%
6
26%
16-30
5
24%
3
13%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
6
29%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1 Читтаделла - Бари 0:3
Бари - Пиза 0:0 Комо - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 2:2 Беневенто - Бари 1:1 Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2
Парма - Беневенто 0:1 Кальяри - Парма 1:1 Парма - Модена 1:2 Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0 Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0

Результаты матчей

Бари
Парма

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
6
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бари
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
3
7
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
13
7
9
11
1.5
9
11
5
15
2.5
3
17
3
17
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 20 12 4 4 28 - 11 40
2.
Реджина
 20 11 3 6 30 - 17 36
3.
Дженоа
 19 9 6 4 21 - 14 33
4.
Бари
 20 8 9 3 34 - 19 33
5.
Пиза
 20 7 8 5 31 - 22 29
6.
Кальяри
 20 7 7 6 25 - 23 28
7.
Парма
 20 7 6 7 25 - 24 27
8.
Модена
 0:0 20 7 5 8 28 - 28 26
9.
Зюйдтироль
 19 6 8 5 21 - 24 26
10.
Тернана
 19 7 5 7 20 - 24 26
11.
Асколи
 19 6 7 6 24 - 23 25
12.
Палермо
 20 6 7 7 22 - 25 25
13.
Брешия
 19 6 7 6 20 - 26 25
14.
СПАЛ
 20 5 8 7 22 - 23 23
15.
Комо
 20 5 7 8 22 - 29 22
16.
Беневенто
 19 5 7 7 17 - 20 22
17.
Читтаделла
 20 5 7 8 15 - 25 22
18.
Перуджа
 20 5 5 10 19 - 27 20
19.
Венеция
 19 5 5 9 23 - 28 20
20.
Козенца
 19 4 5 10 17 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 0:0 10 7 3 0 15 - 2 24
2.
Кальяри
 11 6 3 2 16 - 12 21
3.
Реджина
 10 5 2 3 19 - 10 17
4.
Пиза
 10 5 2 3 18 - 10 17
5.
Парма
 10 5 1 4 14 - 11 16
6.
Брешия
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Комо
 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Тернана
 9 4 3 2 8 - 6 15
9.
Палермо
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Дженоа
 9 3 5 1 9 - 6 14
11.
Бари
 10 3 5 2 20 - 12 14
12.
Модена
 0:0 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Зюйдтироль
 10 2 6 2 11 - 12 12
14.
Перуджа
 10 3 3 4 10 - 14 12
15.
СПАЛ
 10 3 2 5 14 - 13 11
16.
Козенца
 9 3 2 4 12 - 13 11
17.
Асколи
 10 2 4 4 10 - 13 10
18.
Читтаделла
 9 2 4 3 7 - 12 10
19.
Беневенто
 10 2 3 5 7 - 12 9
20.
Венеция
 10 2 2 6 11 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджина
 10 6 1 3 11 - 7 19
2.
Дженоа
 10 6 1 3 12 - 8 19
3.
Бари
 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Фрозиноне
 0:0 10 5 1 4 13 - 9 16
5.
Асколи
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Модена
 0:0 11 4 2 5 13 - 16 14
7.
Зюйдтироль
 9 4 2 3 10 - 12 14
8.
Беневенто
 9 3 4 2 10 - 8 13
9.
Пиза
 10 2 6 2 13 - 12 12
10.
СПАЛ
 10 2 6 2 8 - 10 12
11.
Венеция
 9 3 3 3 12 - 11 12
12.
Читтаделла
 11 3 3 5 8 - 13 12
13.
Тернана
 10 3 2 5 12 - 18 11
14.
Парма
 10 2 5 3 11 - 13 11
15.
Палермо
 10 2 4 4 11 - 16 10
16.
Брешия
 9 2 3 4 9 - 17 9
17.
Перуджа
 10 2 2 6 9 - 13 8
18.
Кальяри
 9 1 4 4 9 - 11 7
19.
Комо
 10 1 4 5 11 - 19 7
20.
Козенца
 10 1 3 6 5 - 19 6
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 12 (4)
Палермо Брунори Маттео 10 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 7 (4)
Кальяри Лападула Джанлука 7 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
СПАЛ Мурджа Алессандро 1 8
Асколи Гондо Седрик 2 6
Бари Ди Чезаре Валерио 9
Фрозиноне Болока Даниэль 9
Пиза Калабрези Артуро 1 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира из команды Бари забивает с точки!
    • Желтая карточка
      42'
      Буффон Джанлуиджи получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Валид Кеддира из команды Бари забивает с точки!
    • 5'
      Бенедетти Леонардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Ботонд Балог уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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