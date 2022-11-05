Тур: 12. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
13' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
31' Желтая карточкаФорте Франческо
1:0
37' ГолИмпрота Риккардо
41' Желтая карточкаПастина Кристиан
42' Желтая карточкаМайта Маттиа
43' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
51' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
1:1
77' ПенальтиWalid Cheddira
79' Вторая желтая карточкаПастина Кристиан
79' Желтая карточкаКапеллини Риккардо
85' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
90'+7
Ход матча
13'
31'
37'
41'
42'
43'
77'
1:1
79'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
18
Каприле
Элия
93
Mehdi
Dorval
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Mehdi DorvalЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Беневенто
Бари
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1.5
4
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
22
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.17
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.17
|Фариас Диего
|1
|0.08
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|Леверб Максим
|1
|0.08
|Пастина Кристиан
|1
|0.08
|Куцупиас Илиас
|1
|0.08
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|9 (2)
|0.75
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.42
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.25
|Белломо Никола
|1
|0.08
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Сальседо Эдди
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пастина Кристиан
|3
|1
|Фулон Дам
|4
|0
|Карич Нермин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Леверб Максим
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Майта Маттиа
|4
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Белломо Никола
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
3
Беневенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
9
Беневенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
4
57%
76-90
Забито
9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
36%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1
Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0
Бари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2
Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0
Результаты матчей
Беневенто
Бари
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Бари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
25
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|11
|8
|0
|3
|17 - 7
|24
|2.
|Дженоа
|11
|6
|4
|1
|14 - 8
|22
|3.
|Тернана
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|4.
|Бари
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|20
|5.
|Парма
|11
|5
|4
|2
|16 - 11
|19
|6.
|Реджина
|11
|6
|1
|4
|20 - 9
|19
|7.
|Асколи
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|8.
|Брешия
|12
|5
|4
|3
|16 - 17
|19
|9.
|Зюйдтироль
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|10.
|Кальяри
|12
|4
|4
|4
|13 - 14
|16
|11.
|СПАЛ
|12
|3
|6
|3
|16 - 14
|15
|12.
|Читтаделла
|12
|3
|6
|3
|10 - 12
|15
|13.
|Пиза
|12
|3
|5
|4
|20 - 18
|14
|14.
|Модена
|12
|4
|1
|7
|16 - 17
|13
|15.
|Палермо
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Козенца
|12
|3
|2
|7
|11 - 21
|11
|17.
|Беневенто
|12
|2
|5
|5
|10 - 13
|11
|18.
|Венеция
|11
|2
|3
|6
|12 - 18
|9
|19.
|Комо
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|11
|2
|1
|8
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Парма
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|СПАЛ
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Кальяри
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|Модена
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|9.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|Асколи
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|15.
|Дженоа
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|16.
|Бари
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|17.
|Козенца
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|5.
|Зюйдтироль
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|6.
|Фрозиноне
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|7.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Реджина
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Брешия
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|Пиза
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|12.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Читтаделла
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|16.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|17.
|Палермо
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|18.
|Модена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|20.
|Комо
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|5 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Палермо
|Брунори Маттео
|4 (3)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Модена
|Дьяв Давиде
|6