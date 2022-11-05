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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Беневенто
1:1
Конец матча
Бари
0'
13' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
31' Желтая карточка
Форте Франческо
1:0
37' Гол
Импрота Риккардо
41' Желтая карточка
Пастина Кристиан
42' Желтая карточка
Майта Маттиа
43' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
51' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:1
77' Пенальти
Walid Cheddira
79' Вторая желтая карточка
Пастина Кристиан
79' Желтая карточка
Капеллини Риккардо
85' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
90'+7
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
96
Капеллини
Риккардо
58
Пастина
Кристиан
3
Летиция
Гаэтано
5
Машанджело
Эдоардо
16
Импрота
Риккардо
27
Скьяттарелла
Паскуале
7
Карич
Нермин
88
Форте
Франческо
20
Ла
Гумина
Антонино
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
93
Mehdi
Dorval
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
90
Фолоруншо
Майкл
10
Ботта
Рубен
26
Шедлер
Орельен
11
Walid
Cheddira
Беневенто
3-5-2
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Бари

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
3:4
СB
0:4

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1.5
4

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
22

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.17
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.17
Фариас Диего 1 0.08
Импрота Риккардо 1 0.08
Леверб Максим 1 0.08
Пастина Кристиан 1 0.08
Куцупиас Илиас 1 0.08
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 9 (2) 0.75
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.42
Фолоруншо Майкл 3 0.25
Белломо Никола 1 0.08
Шедлер Орельен 1 0.08
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Сальседо Эдди 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пастина Кристиан 3 1
Фулон Дам 4 0
Карич Нермин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Леверб Максим 3 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Глик Камил 1 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Майта Маттиа 4 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Пучино Раффаэле 1 1
Белломо Никола 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Антенуччи Мирко 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Walid Cheddira 1 0

Результаты матчей

Беневенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3
Беневенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бари
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
9
Беневенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
50%
4
57%
76-90

Забито

9
19
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
1
11%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
44%
4
21%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
36%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1 Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1
Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0
Бари
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бари - Тернана 0:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2
Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2 Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0

Результаты матчей

Беневенто
Бари

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 11 6 4 1 14 - 8 22
3. Тернана 12 6 3 3 17 - 13 21
4. Бари 12 5 5 2 19 - 13 20
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Брешия 12 5 4 3 16 - 17 19
9. Зюйдтироль 12 5 4 3 14 - 15 19
10. Кальяри 12 4 4 4 13 - 14 16
11. СПАЛ 12 3 6 3 16 - 14 15
12. Читтаделла 12 3 6 3 10 - 12 15
13. Пиза 12 3 5 4 20 - 18 14
14. Модена 12 4 1 7 16 - 17 13
15. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Козенца 12 3 2 7 11 - 21 11
17. Беневенто 12 2 5 5 10 - 13 11
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 11 2 1 8 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 6 3 2 1 7 - 3 11
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
9. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Дженоа 5 1 4 0 5 - 4 7
16. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
17. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 6 2 1 3 8 - 13 7
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Читтаделла 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
16. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
17. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
18. Модена 6 1 1 4 5 - 9 4
19. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 5 (2)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Палермо Брунори Маттео 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Модена Дьяв Давиде 6
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