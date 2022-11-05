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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Александрия
4:1
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
1:0
8' Гол
Рыбалка Сергей
26' Желтая карточка
Смирный Евгений
33' Желтая карточка
Лысенко Владимир
1:1
53' Пенальти
Ореховский Павел
60' Желтая карточка
Безбородько Денис
2:1
61' Пенальти
Третьяков Максим
3:1
69' Пенальти
Рыбалка Сергей
72' Желтая карточка
Мякушко Сергей
4:1
73' Гол
Третьяков Максим
86' Желтая карточка
Ильин Олег
86' Желтая карточка
Бабогло Владислав
90'+4
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
14
Maksym
Dyachuk
4
Бабогло
Владислав
29
Цуриков
Андрей
27
Демченко
Александр
37
Рыбалка
Сергей
7
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
20
Artem
Shulyanskyi
10
Третьяков
Максим
25
Волынец
Евгений
29
Емец
Владислав
44
Чоботенко
Сергей
21
Новак
Евгений
24
Зозуля
Алексей
14
Милько
Вадим
10
Ореховский
Павел
27
Кузык
Денис
9
Смирный
Евгений
69
Ильин
Олег
7
Лысенко
Владимир
Александрия
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Александрия
Колос Ковалёвка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.44
Цуриков Андрей 4 0.44
Рыбалка Сергей 3 (2) 0.33
Калитвинцев Владислав 2 0.22
Демченко Александр 1 0.11
Мирошниченко Денис 1 0.11
Ковалец Кирилл 1 0.11
Волошин Викентий 0 0
Кожушко Олег 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 3 (3) 0.3
Ильин Олег 1 0.1
Милько Вадим 1 0.1
Мякушко Сергей 1 0.1
Безбородько Денис 1 0.1
Чоботенко Сергей 1 0.1
Гончаренко Роман 1 0.1
Болбат Сергей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Попов Кирилл 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 3 0
Maksym Dyachuk 1 1
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 2 0
Кожушко Олег 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Демченко Александр 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безбородько Денис 5 0
Лысенко Владимир 4 0
Милько Вадим 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Золотов Николай 3 0
Ореховский Павел 3 0
Ильин Олег 3 0
Чоботенко Сергей 2 0
Смирный Евгений 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0

Результаты матчей

Александрия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
2
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
7
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
4
40%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
3
43%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
2
22%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
6
38%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
10%
4
36%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Александрия - Львов 2:0 Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2
Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0
Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0

Результаты матчей

Александрия
Колос Ковалёвка

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Александрия
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
7
2
1.5
2
8
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 9 8 1 0 21 - 4 25
2. Шахтёр Донецк 9 7 2 0 21 - 5 23
3. Заря 10 7 1 2 23 - 15 22
4. Александрия 9 6 2 1 17 - 9 20
5. Верес 11 5 2 4 15 - 13 17
6. Колос Ковалёвка 10 4 3 3 9 - 11 15
7. Металлист 10 4 2 4 15 - 18 14
8. Ворскла 11 4 2 5 13 - 14 14
9. Динамо Киев 8 4 1 3 12 - 11 13
10. Металлист-1925 10 2 4 4 9 - 16 10
11. Минай 9 2 3 4 6 - 9 9
12. Рух Львов 9 2 2 5 10 - 15 8
13. Кривбасс 9 1 3 5 5 - 11 6
14. Львов 10 1 3 6 7 - 16 6
15. Ингулец 9 0 4 5 7 - 14 4
16. Черноморец Од 9 0 3 6 5 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Колос Ковалёвка 6 4 2 0 7 - 1 14
3. Днепр-1 5 4 1 0 11 - 2 13
4. Александрия 5 4 0 1 11 - 5 12
5. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
6. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Динамо Киев 5 3 1 1 8 - 5 10
8. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
9. Кривбасс 4 1 2 1 2 - 2 5
10. Металлист 4 1 1 2 5 - 10 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 7 - 8 4
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Львов 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 4 4 0 0 10 - 2 12
3. Заря 6 4 0 2 12 - 8 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Александрия 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Минай 5 2 1 2 4 - 5 7
7. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ворскла 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
12. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Металлист-1925 3 0 2 1 1 - 4 2
14. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 5 0 1 4 3 - 9 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (1)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Днепр-1 Довбик Артём 6 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Безбородько Денис 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 43'
      Новак Евгений уходит с поля. Roman Goncharenko выходит вместо него
    • Желтая карточка
      33'
      Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Смирный Евгений получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Рыбалка Сергей бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 129
    Александрия 80.6% (104)
    X 14.7% (19)
    Колос Ковалёвка 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Александрия 4:1 Колос Ковалёвка онлайн

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    Прогнозы на матч Александрия 4:1 Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Александрия
    80.6% (104)
    Ничья
    14.7% (19)
    Колос Ковалёвка
    4.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.32% (50)
    Меньше
    59.68% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    51.61% (64)
    Нет
    48.39% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Александрия
    33.3% (43)
    1:0 Александрия
    33.3% (43)
    1:1 Ничья
    12.4% (16)
    2:0 Александрия
    8.5% (11)
    1:2 Колос Ковалёвка
    2.3% (3)
    3:0 Александрия
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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