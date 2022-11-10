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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Минай
0:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
5' Пенальти
Путря Илья
47' Желтая карточка
Манджрекар Джеймс
71' Вторая желтая карточка
Манджрекар Джеймс
73' Желтая карточка
Трубочкин Иван
81' Желтая карточка
Кубемба Кевин
83' Желтая карточка
Taras Dmytruk
90' Желтая карточка
Непогодов Дмитрий
90'+6
13
Бандура
Александр
33
Гончар
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
25
Горин
Олег
3
Трубочкин
Иван
17
Nazariy
Vorobchak
8
Хахлев
Алексей
44
Vadym
Vitenchuk
7
Кулиев
Эльдар
22
Yegor
Tverdokhlib
26
Коломоец
Юрий
12
Непогодов
Дмитрий
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
6
Манджрекар
Джеймс
9
Путря
Илья
27
Плакса
Родион
14
Кравченко
Сергей
21
Бобко
Иван
45
Брагару
Максим
10
Наумец
Владислав
99
Кубемба
Кевин
Минай
Черноморец Од

История личных встреч

Минай
Черноморец Од

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.18
Хахлев Алексей 1 0.09
Кулиев Эльдар 1 0.09
Вишневский Олег 1 0.09
Nazariy Vorobchak 1 0.09
Danylo Golub 1 0.09
Гончар Игорь 0 0
Горин Олег 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.18
Селин Евгений 1 0.09
Бобко Иван 1 0.09
Манджрекар Джеймс 1 0.09
Путря Илья 1 (1) 0.09
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 6 0
Трубочкин Иван 3 0
Бандура Александр 1 1
Немчанинов Дмитрий 2 0
Гончар Игорь 2 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Danylo Kolesnyk 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Байдал Антон 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 1
Кравченко Сергей 2 1
Салюк Владимир 3 0
Непогодов Дмитрий 1 1
Гладкий Александр 2 0
Путря Илья 2 0
Фили Реалдо 2 0
Брагару Максим 2 0
Селин Евгений 1 0
Бадибанга Зигей 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Наумец Владислав 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Черноморец Од
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Минай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

3
1
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1
Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Минай
Черноморец Од

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Минай
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
1
10
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Шахтёр Донецк 10 8 2 0 23 - 5 26
3. Заря 11 7 1 3 23 - 16 22
4. Александрия 0:1 10 6 2 2 17 - 10 20
5. Динамо Киев 1:0 10 6 1 3 16 - 11 19
6. Верес 12 5 2 5 15 - 15 17
7. Колос Ковалёвка 11 4 3 4 10 - 14 15
8. Металлист 11 4 3 4 15 - 18 15
9. Ворскла 12 4 2 6 13 - 15 14
10. Металлист-1925 11 2 5 4 9 - 16 11
11. Рух Львов 11 3 2 6 13 - 18 11
12. Минай 11 2 3 6 7 - 13 9
13. Кривбасс 11 2 3 6 7 - 13 9
14. Львов 11 2 3 6 9 - 17 9
15. Ингулец 10 1 4 5 8 - 14 7
16. Черноморец Од 11 1 3 7 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 7 5 2 0 14 - 4 17
2. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 3 16
3. Колос Ковалёвка 7 4 2 1 8 - 4 14
4. Динамо Киев 1:0 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Александрия 0:1 5 4 0 1 11 - 5 12
6. Заря 4 3 1 0 11 - 7 10
7. Ворскла 6 3 1 2 6 - 4 10
8. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
9. Металлист-1925 7 2 2 3 8 - 12 8
10. Рух Львов 6 2 1 3 9 - 9 7
11. Металлист 5 1 2 2 5 - 10 5
12. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
13. Ингулец 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
15. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
16. Черноморец Од 5 0 1 4 2 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 8 5 1 2 12 - 8 16
2. Днепр-1 5 5 0 0 13 - 3 15
3. Заря 7 4 0 3 12 - 9 12
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 3 3 0 0 9 - 1 9
6. Александрия 0:1 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Минай 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Динамо Киев 1:0 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
10. Львов 6 1 2 3 3 - 6 5
11. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
12. Ворскла 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Ингулец 6 0 4 2 5 - 9 4
14. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
15. Колос Ковалёвка 4 0 1 3 2 - 10 1
16. Кривбасс 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Днепр-1 Довбик Артём 9 (1)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 6
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 6
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 4
Верес Пасич Геннадий 1 4
Черноморец Од Манджрекар Джеймс 1 4
Рух Львов Vitaliy Roman 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Путря Илья из команды Черноморец Од забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Минай 50% (59)
    X 28.8% (34)
    Черноморец Од 21.2% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Минай 0:1 Черноморец Од онлайн

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    Прогнозы на матч Минай 0:1 Черноморец Од

    Исход игры
    Минай
    50% (59)
    Ничья
    28.8% (34)
    Черноморец Од
    21.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.26% (21)
    Меньше
    81.74% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Минай
    39.8% (47)
    1:1 Ничья
    26.3% (31)
    1:2 Черноморец Од
    10.2% (12)
    0:1 Черноморец Од
    9.3% (11)
    2:1 Минай
    6.8% (8)
    2:0 Минай
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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