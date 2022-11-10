Тур: 12. Стадион: Minaj Arena.
0:1
Конец матча
0'
0:1
5' ПенальтиПутря Илья
47' Желтая карточкаМанджрекар Джеймс
71' Вторая желтая карточкаМанджрекар Джеймс
73' Желтая карточкаТрубочкин Иван
81' Желтая карточкаКубемба Кевин
83' Желтая карточкаTaras Dmytruk
90' Желтая карточкаНепогодов Дмитрий
90'+6
Ход матча
5'
0:1
73'
81'
83'
33
Гончар
Игорь
25
Горин
Олег
21
Бобко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бобко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Минай
Черноморец Од
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.18
|Хахлев Алексей
|1
|0.09
|Кулиев Эльдар
|1
|0.09
|Вишневский Олег
|1
|0.09
|Nazariy Vorobchak
|1
|0.09
|Danylo Golub
|1
|0.09
|Гончар Игорь
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагару Максим
|2
|0.18
|Селин Евгений
|1
|0.09
|Бобко Иван
|1
|0.09
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.09
|Путря Илья
|1 (1)
|0.09
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|6
|0
|Трубочкин Иван
|3
|0
|Бандура Александр
|1
|1
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Гончар Игорь
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Danylo Kolesnyk
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|1
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Салюк Владимир
|3
|0
|Непогодов Дмитрий
|1
|1
|Гладкий Александр
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Черноморец Од
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Минай
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Черноморец Од
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
3
1
Минай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1 Минай - Верес 1:1
Кривбасс - Минай 0:0 Минай - Динамо Киев 0:1 Минай - Львов 0:1 Ингулец - Минай 1:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Александрия - Минай 2:1 Верес - Минай 1:3 Минай - Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Александрия - Минай 3:0 Минай - Динамо Киев 0:2 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Минай - Ингулец 2:2 Минай - Мариуполь 0:2 Днепр-1 - Минай 4:0 Рух Львов - Минай 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Заря 0:4
Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Александрия 1:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1 Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Минай
Черноморец Од
Точный счет
0:1
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Тоталы голов в матче
Минай
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Шахтёр Донецк
|10
|8
|2
|0
|23 - 5
|26
|3.
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23 - 16
|22
|4.
|Александрия
|0:1
|10
|6
|2
|2
|17 - 10
|20
|5.
|Динамо Киев
|1:0
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|7.
|Колос Ковалёвка
|11
|4
|3
|4
|10 - 14
|15
|8.
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15 - 18
|15
|9.
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|10.
|Металлист-1925
|11
|2
|5
|4
|9 - 16
|11
|11.
|Рух Львов
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|12.
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7 - 13
|9
|14.
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|15.
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Черноморец Од
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|3.
|Колос Ковалёвка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|4.
|Динамо Киев
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Александрия
|0:1
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|6.
|Заря
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|7.
|Ворскла
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|8.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|9.
|Металлист-1925
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|10.
|Рух Львов
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|11.
|Металлист
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|12.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|15.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Черноморец Од
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|2.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заря
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Александрия
|0:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Минай
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Динамо Киев
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|Львов
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|11.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|12.
|Ворскла
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Ингулец
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|14.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|15.
|Колос Ковалёвка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|16.
|Кривбасс
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Днепр-1
|Довбик Артём
|9 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|6
|Минай
|Горин Олег
|6
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 4
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 4
|Черноморец Од
|Манджрекар Джеймс
|1 4
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 4
Прогнозы на матч Минай 0:1 Черноморец Од
Исход игры
Минай
50% (59)
Ничья
28.8% (34)
Черноморец Од
21.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
18.26% (21)
Меньше
81.74% (94)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
1:0 Минай
39.8% (47)
1:1 Ничья
26.3% (31)
1:2 Черноморец Од
10.2% (12)
0:1 Черноморец Од
9.3% (11)
2:1 Минай
6.8% (8)
2:0 Минай
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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