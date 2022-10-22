Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Феликс Нмеча получил желтую карточку от судьи

Кевин Паредес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Феликс Нмеча нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игрок команды Байер Л наказывается за толчок соперника

46' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Демирбай Керем навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Вольфсбург

42' Диаби Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Якуб Камински из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

42' Баку Ридле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хорошую попытку сделал Адли Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шанс! Феликс Нмеча из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо

39' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Демирбай Керем наказан за толчок Кевин Паредес

38' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Андрих Роберт плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Андрих Роберт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

28' О, нет. Из многообещающей позиции Кевин Паредес из команды Вольфсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

28' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Кевин Паредес из команды Вольфсбург в офсайде

27' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Вольфсбург

25' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Якуб Камински наказан за толчок Жереми Фримпонг

21' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Г О О О О Л - Диаби Мусса забивает с левой ноги!

17' Гложек Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Вольфсбург

14' Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали

14' Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Вольфсбург

10' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Диаби Мусса бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

9' После проверки VAR судья не изменил решения - Байер Л пробьет пенальти!

8' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

7' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Арнольд Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вольфсбург начинает с центра поля