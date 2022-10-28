  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Ахмат

История личных встреч

Пари НН
Ахмат

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (1) 0.38
Калинский Николай 4 (4) 0.25
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.13
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.13
Стоцкий Дмитрий 1 0.06
Кротов Вячеслав 1 0.06
Гоцук Кирилл 1 0.06
Александров Виктор 1 0.06
Майга Мамаду 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 7 0.44
Бериша Бернард 3 (1) 0.19
Тимофеев Артём 3 0.19
Трошечкин Александр 2 0.13
Садулаев Лечи 2 0.13
Швец Антон 2 0.13
Харин Евгений 2 0.13
Олейников Иван 1 0.06
Журавлёв Юрий 1 0.06
Ильин Владимир 1 0.06
Агаларов Гамид 1 0.06
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 6 1
Сулейманов Тимур 4 1
Агапов Илья 4 0
Жоао Фелисио Мендеш 4 0
Юлдошев Иброгимхалил 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Масоэро Лукас Габриэль 3 0
Александров Виктор 3 0
Гоцук Кирилл 1 1
Пенчиков Даниил 1 1
Каккоев Никита 1 1
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Янсане Момо 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Набиуллин Эльмир 1 0
Жигулёв Илья 1 0
Кобесов Давид 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 7 0
Садулаев Лечи 3 1
Бериша Бернард 4 0
Конате Мохамед II 2 1
Тимофеев Артём 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Нижич Зоран 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Карапузов Владислав 2 0
Опарин Михаил 0 1
Семёнов Андрей 1 0
Шелия Гиорги 1 0
Олейников Иван 1 0
Фольмер Кирилл 1 0

Результаты матчей

Пари НН
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Ахмат
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

8
4
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ахмат
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

6
6
Пари НН
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Ахмат
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

11
16
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
5
45%
1
6%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
3
21%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
5
28%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
4
44%
3
30%
76-90

Забито

19
25
4 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 1
0
0%
6
24%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
2
11%
8
32%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
9
47%
2
8%
61-75
5
26%
3
12%
76-90

Пропущено

27
24
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 14
3
11%
0
0%
1-15
5
19%
6
25%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
6
22%
7
29%
29%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 0:1 Крылья Советов - Пари НН 2:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0
Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2 Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1
Ахмат
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Зенит - Ахмат 1:2 Ахмат - Ростов 1:2 Ахмат - Торпедо Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 4:2
Краснодар - Ахмат 2:3 Оренбург - Ахмат 2:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 3:1 Урал - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Оренбург 3:1 Ахмат - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Пари НН
Ахмат

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
8
8
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 12 3 1 45 - 7 39
2. Спартак Москва Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
3. Ростов Заявка 16 9 5 2 29 - 22 32
4. ЦСКА Москва Заявка 16 8 5 3 29 - 16 29
5. Ахмат Заявка 16 8 2 6 25 - 24 26
6. Динамо Москва Заявка 16 7 5 4 31 - 20 26
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 30 - 24 25
8. Оренбург Заявка 16 7 1 8 28 - 36 22
9. Сочи Заявка 16 6 4 6 25 - 32 22
10. Крылья Советов Заявка 16 5 5 6 19 - 22 20
11. Урал Заявка 16 5 3 8 19 - 28 18
12. Пари НН Заявка 16 4 4 8 19 - 27 16
13. Факел Заявка 16 1 10 5 21 - 31 13
14. Локомотив Москва Заявка 16 3 4 9 19 - 32 13
15. Химки Заявка 16 3 3 10 16 - 34 12
16. Торпедо Москва Заявка 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 31 - 4 21
2. Ростов Заявка 9 6 2 1 17 - 11 20
3. Оренбург Заявка 8 6 1 1 21 - 10 19
4. Спартак Москва Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
5. Сочи Заявка 8 5 3 0 18 - 8 18
6. Динамо Москва Заявка 8 5 2 1 17 - 7 17
7. ЦСКА Москва Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
8. Краснодар Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Ахмат Заявка 8 3 2 3 9 - 10 11
10. Урал Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
11. Химки Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
12. Факел Заявка 8 1 6 1 13 - 14 9
13. Крылья Советов Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
14. Локомотив Москва Заявка 8 1 3 4 13 - 15 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 5 3 0 14 - 3 18
2. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 18 - 12 15
3. Ахмат Заявка 8 5 0 3 16 - 14 15
4. Ростов Заявка 7 3 3 1 12 - 11 12
5. ЦСКА Москва Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6. Краснодар Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 13 - 16 11
8. Пари НН Заявка 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Динамо Москва Заявка 8 2 3 3 14 - 13 9
10. Урал Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Локомотив Москва Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
12. Факел Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
13. Сочи Заявка 8 1 1 6 7 - 24 4
14. Химки Заявка 8 1 0 7 8 - 25 3
15. Оренбург Заявка 8 1 0 7 7 - 26 3
16. Торпедо Москва Заявка 8 0 2 6 3 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 13 (6)
Зенит Малком Филипе 11 (5)
Оренбург Сычевой Владимир 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 10 (1)
Сочи Нобоа Кристиан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 5
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Ахмат Швец Антон 7
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 7
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 19 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Пари НН 26.7% (16)
    X 38.3% (23)
    Ахмат 35% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Ахмат
    3.05
    3.68
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Пари НН - Ахмат онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Пари НН - Ахмат

    Исход игры
    Пари НН
    26.2% (16)
    Ничья
    39.3% (24)
    Ахмат
    34.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (29)
    Меньше
    48.21% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (19)
    1:2 Ахмат
    21.3% (13)
    2:1 Пари НН
    16.4% (10)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Пари НН
    4.9% (3)
    0:1 Ахмат
    3.3% (2)
    0:2 Ахмат
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Пари НН
    Ахмат
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     