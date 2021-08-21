Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

95' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Удар от ворот произведет Утрехт

94' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Утрехт

89' Гудмундссон Габриэль из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

89' Пас Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лундквист Рамон-Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Янссен Виллем - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Касанвирджо Нерайшо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Густафссон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Утрехт

83' Матч возобновлен

82' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Лундквист Рамон-Паскаль

81' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Йоостен Патрик пробует нанести удар издали, но Maarten Paes держит все под контролем

79' Игрок Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

78' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Нгонж Сириль из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Керк Гирано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

75' Томаш Суслов совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Гронинген

72' Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали

71' Гронинген выполняет удар от ворот.

71' Выглядело как неплохой момент. Силла Мусса из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Нгонж Сириль из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Эль-Мессауди Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Отличный пас сделал Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

61' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Утрехт

60' Касанвирджо Нерайшо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Нгонж Сириль получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Тер Авест Хидде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Касанвирджо Нерайшо получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Рамселар Барт из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Керк Гирано из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

57' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Удар от ворот произведет Утрехт

56' Матч возобновлен

55' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Даммерс Вессель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

54' Махер Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

54' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Утрехт выполняет удар от ворот.

50' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гронинген выполняет удар от ворот.

47' Томаш Суслов задерживает мяч рукой

46' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.