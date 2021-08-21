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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
0:0
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
45' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
57' Желтая карточка
Касанвирджо Нерайшо
57' Желтая карточка
Тер Авест Хидде
74' Желтая карточка
Матусива Азор
75' Желтая карточка
Суслов Томаш
75' Желтая карточка
Керк Гирано
88' Желтая карточка
Янссен Виллем
90'+7
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
15
Гудмундссон
Габриэль
4
Даммерс
Вессель
6
Матусива
Азор
7
Суслов
Томаш
18
Эль-Мессауди
Ахмед
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
23
Рамселар
Барт
27
Тимбер
Квинтен
7
Керк
Гирано
9
Далмау
Адриан
26
Бауссайд
Отман
Гронинген
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

Ход матча

45'
 
Тимбер Квинтен
57'
Касанвирджо Нерайшо
 
57'
 
Тер Авест Хидде
62'
 
Силла Мусса
Тимбер Квинтен
62'
 
Дувикас Анастасиос
Далмау Адриан
69'
Ларсен Йорген
Де Леув Михаэль
 
69'
Йоостен Патрик
Эль-Мессауди Ахмед
 
74'
Матусива Азор
 
75'
 
Густафссон Симон
Бауссайд Отман
75'
Суслов Томаш
 
75'
 
Керк Гирано
82'
Данкерлёй Дамил
Нгонж Сириль
 
82'
Лундквист Рамон-Паскаль
Суслов Томаш
 
87'
 
Ван дер Хорн Майк
Тер Авест Хидде
88'
 
Янссен Виллем

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.5
2. Ларсен Йорген 1 0.5
3. Суслов Томаш 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван дер Марел Марк 1 0.5
2. Махер Адам 1 0.5
3. Дувикас Анастасиос 1 0.5
4. Густафссон Симон 1 (1) 0.5
5. Моконо Сильян 0 0
6. Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Матусива Азор 1 0
2. Касанвирджо Нерайшо 1 0
3. Суслов Томаш 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Тер Авест Хидде 1 0
4. Керк Гирано 1 0
5. Тимбер Квинтен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Утрехт 25% (1) 0 0 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен
Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция
Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II Твенте 1:2 Утрехт

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Утрехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Утрехт 1:0 Гронинген Eredivisie ECL Playoff Утрехт 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:1 Утрехт Кубок
Гронинген 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Херенвен 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Утрехт 2 1 1 0 4 - 0 4
4. Гронинген 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ваалвейк 2 1 0 1 3 - 3 3
10. НЕК Неймеген 2 1 0 1 2 - 5 3
11. Хераклес 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Спарта Роттердам 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Камбюр 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
4. НЕК Неймеген 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гронинген 1 0 1 0 0 - 0 1
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ваалвейк 1 0 0 1 2 - 3 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Херенвен Халилович Тибор 2 0 0
3. ПСВ Мадуэке Нони 2 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 2 1 0
5. ПСВ Брума Арминду 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 2 0
2. Хераклес Фадига Ноа 2 0
3. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
4. ПЕК Зволле Керстен Сэм 0 1
5. Утрехт Янссен Виллем 1 0
Весь список
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