Голландия: Эредивизие 2021-2022
45' Желтая карточкаТимбер Квинтен
57' Желтая карточкаКасанвирджо Нерайшо
57' Желтая карточкаТер Авест Хидде
74' Желтая карточкаМатусива Азор
75' Желтая карточкаСуслов Томаш
75' Желтая карточкаКерк Гирано
88' Желтая карточкаЯнссен Виллем
27
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
57'
74'
75'
75'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.5
|2.
|Ларсен Йорген
|1
|0.5
|3.
|Суслов Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.5
|2.
|Махер Адам
|1
|0.5
|3.
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.5
|4.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.5
|5.
|Моконо Сильян
|0
|0
|6.
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матусива Азор
|1
|0
|2.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|3.
|Суслов Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|4.
|Керк Гирано
|1
|0
|5.
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Утрехт
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +7 =4 -9Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен
Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =5 -3Утрехт 4:0 Спарта Роттердам Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Венеция
Бохум 0:2 Утрехт Байер Л 1:5 Утрехт Утрехт 6:2 Волос Зульте-Варегем 0:0 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Брюгге 2:4 Утрехт Утрехт 3:0 Гент Антверпен 2:2 Утрехт Утрехт 7:2 Мехелен Фейеноорд 2:0 Утрехт Утрехт 1:0 Гронинген Утрехт 1:1 ПСВ Спарта Роттердам 0:0 Утрехт Херенвен 0:0 Утрехт Утрехт 3:2 Виллем II Твенте 1:2 Утрехт
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Утрехт: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Утрехт Эредивизие Гронинген 2:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Кубок Утрехт 1:5 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:3 Гронинген Кубок Утрехт 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Утрехт 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Утрехт Эредивизие Гронинген 0:2 Утрехт Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Утрехт
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|Гронинген
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ваалвейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|2
|0
|0
|3.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|2
|0
|0
|4.
|Херенвен
|Верман Хенк
|2
|1
|0
|5.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|2
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|2
|0
|3.
|Виллем II
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|4.
|ПЕК Зволле
|Керстен Сэм
|0
|1
|5.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|1
|0