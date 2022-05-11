Стадион: Fortuna Sittard Stadion
1:2
Конец матча
12' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
43' Желтая карточкаДухи Данило
1:0
44' ПенальтиГладон Пол
1:1
45' ГолМанхуф Миллион
1:2
63' ГолИкома Луис
Ход матча
43'
44'
1:0
45'
1:1
63'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
11
Гладон
Пол
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Витесс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флемминг Зиан
|11
|0.33
|Сёнтьенс Матс
|9 (2)
|0.27
|Гладон Пол
|3 (1)
|0.09
|Ринстра Бен
|2
|0.06
|Кокс Джордж
|2
|0.06
|Теки Тесфальдет
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Toshio Lake
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Samy Baghdadi
|1
|0.03
|Лонвейк Найджел
|1
|0.03
|Tijjani Noslin
|1
|0.03
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|16 (2)
|0.48
|Фредериксен Николай
|7
|0.21
|Тронстад Сондре
|3
|0.09
|Духи Данило
|3
|0.09
|Ороз Алоис
|3
|0.09
|Дарфалу Усама
|2
|0.06
|Бёйтинк Томас
|2
|0.06
|Гбоо Янн
|2
|0.06
|Базур Рихедли
|1
|0.03
|Манхуф Миллион
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1 (1)
|0.03
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Домджони Тони
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|0
|Кокс Джордж
|6
|0
|Янссен Рул
|4
|1
|Сёнтьенс Матс
|5
|0
|Дуарте Дерой
|5
|0
|Флемминг Зиан
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Гладон Пол
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|12
|1
|Бёйтинк Томас
|8
|1
|Базур Рихедли
|9
|0
|Виттек Максимилиан
|9
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|1
|Тронстад Сондре
|5
|0
|Духи Данило
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Ороз Алоис
|4
|0
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Пропущено
31
20
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
5
16%
8
40%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
5
16%
2
10%
76-90
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
27%
4
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
1
7%
3
16%
76-90
Пропущено
36
26
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
19%
5
19%
1-15
6
17%
5
19%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
8
22%
5
19%
76-90
Забито
35
43
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
6
17%
7
16%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
4
11%
11
26%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
6
17%
6
14%
76-90
Пропущено
67
46
32 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
10
15%
8
17%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
10
15%
11
24%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
10
15%
5
11%
61-75
13
19%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1
Витесс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|33
|26
|4
|3
|96 - 17
|82
|2.
|ПСВ
|33
|25
|3
|5
|84 - 41
|78
|3.
|Фейеноорд
|33
|22
|5
|6
|75 - 32
|71
|4.
|Твенте
|33
|19
|8
|6
|53 - 36
|65
|5.
|АЗ Алкмаар
|33
|18
|7
|8
|63 - 41
|61
|6.
|Витесс
|33
|15
|5
|13
|40 - 50
|50
|7.
|Утрехт
|33
|12
|11
|10
|51 - 43
|47
|8.
|НЕК Неймеген
|33
|10
|8
|15
|38 - 51
|38
|9.
|Херенвен
|33
|10
|8
|15
|34 - 49
|38
|10.
|Гронинген
|33
|9
|9
|15
|39 - 52
|36
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|33
|10
|6
|17
|36 - 48
|36
|12.
|Камбюр
|33
|10
|6
|17
|50 - 68
|36
|13.
|Ваалвейк
|33
|8
|11
|14
|37 - 50
|35
|14.
|Хераклес
|33
|9
|7
|17
|32 - 46
|34
|15.
|Фортуна Ситтард
|33
|9
|5
|19
|35 - 67
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|33
|7
|11
|15
|28 - 47
|32
|17.
|Виллем II
|33
|8
|6
|19
|29 - 57
|30
|18.
|ПЕК Зволле
|33
|7
|6
|20
|25 - 50
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|17
|14
|1
|2
|62 - 8
|43
|2.
|ПСВ
|17
|14
|0
|3
|49 - 22
|42
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|38 - 15
|36
|4.
|АЗ Алкмаар
|16
|11
|3
|2
|35 - 17
|36
|5.
|Твенте
|17
|10
|5
|2
|28 - 13
|35
|6.
|Утрехт
|17
|8
|6
|3
|32 - 20
|30
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|7
|1
|9
|25 - 24
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Ваалвейк
|17
|6
|3
|8
|17 - 25
|21
|11.
|Витесс
|16
|6
|2
|8
|18 - 28
|20
|12.
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|2
|9
|20 - 31
|20
|13.
|Спарта Роттердам
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|14.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|15.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|16.
|Камбюр
|17
|5
|3
|9
|29 - 35
|18
|17.
|НЕК Неймеген
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|12
|3
|1
|34 - 9
|39
|2.
|ПСВ
|16
|11
|3
|2
|35 - 19
|36
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|37 - 17
|35
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|22 - 22
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|7
|4
|6
|28 - 24
|25
|7.
|НЕК Неймеген
|17
|7
|3
|7
|25 - 30
|24
|8.
|Херенвен
|17
|5
|5
|7
|14 - 24
|20
|9.
|Гронинген
|17
|5
|3
|9
|23 - 34
|18
|10.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|3
|5
|8
|11 - 24
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|17
|4
|1
|12
|13 - 32
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|17
|2
|3
|12
|14 - 37
|9
|18.
|Хераклес
|17
|2
|2
|13
|11 - 28
|8