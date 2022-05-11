Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Витесс

90' Удар от ворот произведет Витесс

89' Тактическая замена. Икома Луис уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

89' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Витесс

86' Вратарь парирует удар, который нанес Бенсоп Чарлисон , и мяч снова в игре

85' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ох, нехорошо это выглядит. Кокс Джордж получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Витесс

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Витесс

72' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

67' Грбич Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Витесс выполняет удар от ворот.

66' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Семеду Лисандру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Шуберт Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Грбич Адриан не смог попасть в створ ударом издали

58' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тирпан Микаэль нанес удар, мяч был парирован, но Маркус Шуберт не удержал его в руках.

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Икома Луис не смог попасть в створ ударом издали

55' Вратарь парирует удар, который нанес Икома Луис , и мяч снова в игре

54' Теки Тесфальдет нанес удар, мяч был парирован, но Маркус Шуберт не удержал его в руках.

53' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Тирпан Микаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля