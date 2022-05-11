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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Фортуна Ситтард
1:2
Конец матча
Витесс
0'
12' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
43' Желтая карточка
Духи Данило
1:0
44' Пенальти
Гладон Пол
1:1
45' Гол
Манхуф Миллион
1:2
63' Гол
Икома Луис
90'+7

Ход матча

12'
Анга-Лётшер Мартин
 
29'
Лонвейк Найджел
Самарис Андреас
 
43'
 
Духи Данило
44'
Гладон Пол
1:0
45'
1:1
Манхуф Миллион
(Базур Рихедли)
46'
 
Корнелисс Энцо
Гайек Томаш
63'
1:2
Икома Луис
(Даса Элазар)
69'
Бенсоп Чарлисон
Анга-Лётшер Мартин
 
69'
Tijjani Noslin
Ботака Жордан
 
76'
 
Бёйтинк Томас
Грбич Адриан
79'
Samy Baghdadi
Ринстра Бен
 
85'
 
Вруг Патрик
Домджони Тони
89'
 
Япи Ромарик
Икома Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
22
Самарис
Андреас
33
Сиовас
Димитрис
35
Кокс
Джордж
7
Семеду
Лисандру
23
Ринстра
Бен
14
Теки
Тесфальдет
17
Ботака
Жордан
11
Гладон
Пол
1
Шуберт
Маркус
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
22
Домджони
Тони
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
42
Манхуф
Миллион
9
Грбич
Адриан
7
Икома
Луис
Фортуна Ситтард
5-4-1
Витесс
3-5-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Витесс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флемминг Зиан 11 0.33
Сёнтьенс Матс 9 (2) 0.27
Гладон Пол 3 (1) 0.09
Ринстра Бен 2 0.06
Кокс Джордж 2 0.06
Теки Тесфальдет 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Toshio Lake 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Samy Baghdadi 1 0.03
Лонвейк Найджел 1 0.03
Tijjani Noslin 1 0.03
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 16 (2) 0.48
Фредериксен Николай 7 0.21
Тронстад Сондре 3 0.09
Духи Данило 3 0.09
Ороз Алоис 3 0.09
Дарфалу Усама 2 0.06
Бёйтинк Томас 2 0.06
Гбоо Янн 2 0.06
Базур Рихедли 1 0.03
Манхуф Миллион 1 0.03
Беро Матуш 1 (1) 0.03
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Домджони Тони 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 0
Кокс Джордж 6 0
Янссен Рул 4 1
Сёнтьенс Матс 5 0
Дуарте Дерой 5 0
Флемминг Зиан 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Пинту Иву 3 0
Гладон Пол 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Самарис Андреас 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 12 1
Бёйтинк Томас 8 1
Базур Рихедли 9 0
Виттек Максимилиан 9 0
Расмуссен Якоб 5 1
Тронстад Сондре 5 0
Духи Данило 3 1
Икома Луис 3 1
Ороз Алоис 4 0
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Гайек Томаш 1 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
10%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Пропущено

31
20
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
10%
3
15%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
5
16%
8
40%
31-45
7
23%
1
5%
46-60
5
16%
2
10%
61-75
5
16%
2
10%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
4
27%
4
21%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
3
20%
6
32%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
1
7%
3
16%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
19%
5
19%
1-15
6
17%
5
19%
16-30
5
14%
3
12%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
8
22%
5
19%
76-90

Забито

35
43
18 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 8
6
17%
7
16%
1-15
7
20%
4
9%
16-30
5
14%
8
19%
31-45
4
11%
11
26%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
6
17%
6
14%
76-90

Пропущено

67
46
32 В 1-м тайме 28
35 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 25
10
15%
8
17%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
10
15%
11
24%
31-45
12
18%
6
13%
46-60
10
15%
5
11%
61-75
13
19%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0
Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1
Витесс
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2 Кадиого - Витесс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2
Витесс - Расинг Бобо-Диулассо 0:1 Виллем II - Витесс 1:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Мажестик - Витесс 2:0 Витесс - Камбюр 1:0 Кико - Витесс 0:2 Этуаль Филант - Витесс 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Витесс - Купела 2:1 АСФ Бобо-Диуласо - Витесс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 1:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 33 26 4 3 96 - 17 82
2. ПСВ 33 25 3 5 84 - 41 78
3. Фейеноорд 33 22 5 6 75 - 32 71
4. Твенте 33 19 8 6 53 - 36 65
5. АЗ Алкмаар 33 18 7 8 63 - 41 61
6. Витесс 33 15 5 13 40 - 50 50
7. Утрехт 33 12 11 10 51 - 43 47
8. НЕК Неймеген 33 10 8 15 38 - 51 38
9. Херенвен 33 10 8 15 34 - 49 38
10. Гронинген 33 9 9 15 39 - 52 36
11. Гоу Эхед Иглс 33 10 6 17 36 - 48 36
12. Камбюр 33 10 6 17 50 - 68 36
13. Ваалвейк 33 8 11 14 37 - 50 35
14. Хераклес 33 9 7 17 32 - 46 34
15. Фортуна Ситтард 33 9 5 19 35 - 67 32
16. Спарта Роттердам 33 7 11 15 28 - 47 32
17. Виллем II 33 8 6 19 29 - 57 30
18. ПЕК Зволле 33 7 6 20 25 - 50 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 17 14 1 2 62 - 8 43
2. ПСВ 17 14 0 3 49 - 22 42
3. Фейеноорд 16 11 3 2 38 - 15 36
4. АЗ Алкмаар 16 11 3 2 35 - 17 36
5. Твенте 17 10 5 2 28 - 13 35
6. Утрехт 17 8 6 3 32 - 20 30
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 17 7 1 9 25 - 24 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Ваалвейк 17 6 3 8 17 - 25 21
11. Витесс 16 6 2 8 18 - 28 20
12. Фортуна Ситтард 17 6 2 9 20 - 31 20
13. Спарта Роттердам 17 4 7 6 16 - 21 19
14. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
15. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
16. Камбюр 17 5 3 9 29 - 35 18
17. НЕК Неймеген 16 3 5 8 13 - 21 14
18. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 12 3 1 34 - 9 39
2. ПСВ 16 11 3 2 35 - 19 36
3. Фейеноорд 17 11 2 4 37 - 17 35
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 17 9 3 5 22 - 22 30
6. АЗ Алкмаар 17 7 4 6 28 - 24 25
7. НЕК Неймеген 17 7 3 7 25 - 30 24
8. Херенвен 17 5 5 7 14 - 24 20
9. Гронинген 17 5 3 9 23 - 34 18
10. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
11. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 16 3 5 8 11 - 24 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 17 4 1 12 13 - 32 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 17 2 3 12 14 - 37 9
18. Хераклес 17 2 2 13 11 - 28 8
  • Второй тайм
  • 97'
    Даса Элазар из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Витесс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 45%, Витесс: 55%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
  • 97'
    Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
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