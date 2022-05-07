Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вриндс Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Томаш Суслов из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

43' Удар от ворот произведет Гронинген

42' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Де Кампс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Томаш Суслов решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

33' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Эль-Ханкури Мохамед нанес удар издали, а Мадука Окойe отбил его обратно в игру!

31' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Гронинген выполняет удар от ворот.

27' Игрок Ирандуст Далехо из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Паулос Абрахам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

24' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

23' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Версейрен Арно забивает с правой ноги!

19' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

17' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Касанвирджо Нерайшо нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

16' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Бьорн Мейер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Гронинген выполняет удар от ворот.

8' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Отличные скиллы показывает Намли Юнес , обводя своих соперников

4' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля