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Голландия: Эредивизие

2021-2022

Стадион:
Гронинген
1:2
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
20' Гол
Версейрен Арно
52' Желтая карточка
Ларсен Йорген
0:2
57' Гол
Тай Леннарт
1:2
77' Гол
Bjorn Meijer
88' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90' Желтая карточка
Хейлен Майкл
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Версейрен Арно
(Намли Юнес)
46'
Постема Романо
Paulos Abraham
 
46'
Нгонж Сириль
Суслов Томаш
 
46'
Ван Кам Даниэль
Ван Хинтум Барт
 
52'
Ларсен Йорген
 
57'
0:2
Тай Леннарт
(Намли Юнес)
66'
Де Леув Михаэль
Ирандуст Далехо
 
69'
 
Бёгелсдейк Том
Намли Юнес
77'
Bjorn Meijer
(Эль-Ханкури Мохамед)
1:2
84'
 
Дурмиси Риза
Мейерс Арон
87'
Сверко Марин
Эль-Ханкури Мохамед
 
88'
 
Ван Крой Вито
90'
 
Хейлен Майкл
Мейнанс Свен
90'
 
Jeremy van Mullem
Абелс Дирк
90'
 
Хейлен Майкл

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
10
Ирандуст
Далехо
9
Ларсен
Йорген
19
Paulos
Abraham
1
Окойе
Мадука
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Мейерс
Арон
6
Де
Кампс
Юри
7
Ван
Крой
Вито
10
Мейнанс
Свен
8
Версейрен
Арно
11
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
Гронинген
3-4-3
Спарта Роттердам
4-1-4-1

История личных встреч

Гронинген
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 13 0.41
Нгонж Сириль 7 0.22
Де Леув Михаэль 4 0.13
Постема Романо 3 0.09
Bjorn Meijer 2 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Дуарте Ларос 1 0.03
Ирандуст Далехо 1 0.03
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Касанвирджо Нерайшо 1 0.03
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Крой Вито 4 (1) 0.13
Тай Леннарт 4 0.13
Мейнанс Свен 3 0.09
Вриндс Барт 3 0.09
Далмау Адриан 3 0.09
Сметс Бриан 2 0.06
Оассар Адиль 2 0.06
Эмега Эмануэль 2 0.06
Намли Юнес 1 0.03
Версейрен Арно 1 0.03
Де Кампс Юри 1 0.03
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Касанвирджо Нерайшо 6 1
Те Вирик Мик 4 2
Ларсен Йорген 5 0
Ван Хинтум Барт 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оассар Адиль 8 0
Бёгелсдейк Том 6 0
Ван Крой Вито 6 0
Абелс Дирк 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Энгельс Марио 5 0
Пинту Мика 3 1
Вриндс Барт 4 0
Окойе Мадука 4 0
Сметс Бриан 3 0
Мейерс Арон 1 1
Версейрен Арно 1 1
Хейлен Майкл 2 0
Масурас Яннис 2 0
Далмау Адриан 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
4
27%
2
17%
1-15
3
20%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Пропущено

19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
21%
6
24%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Забито

23
14
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
6
26%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Пропущено

31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Забито

38
26
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
8
21%
2
8%
1-15
9
24%
6
23%
16-30
3
8%
7
27%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
9
24%
5
19%
76-90

Пропущено

50
46
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
7
14%
8
17%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
12
24%
5
11%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
9
18%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3
Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4
Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 31 25 3 3 89 - 15 78
2. ПСВ 31 24 2 5 79 - 37 74
3. Фейеноорд 31 21 4 6 72 - 30 67
4. Твенте 32 18 8 6 50 - 36 62
5. АЗ Алкмаар 31 18 5 8 59 - 37 59
6. Витесс 31 14 5 12 37 - 47 47
7. Утрехт 32 12 10 10 49 - 41 46
8. Гронинген 32 9 9 14 39 - 49 36
9. Гоу Эхед Иглс 31 10 6 15 36 - 46 36
10. НЕК Неймеген 31 9 8 14 35 - 48 35
11. Херенвен 31 9 8 14 32 - 43 35
12. Камбюр 32 10 5 17 49 - 67 35
13. Хераклес 32 9 7 16 32 - 44 34
14. Ваалвейк 32 7 11 14 35 - 50 32
15. Фортуна Ситтард 32 9 5 18 34 - 65 32
16. Спарта Роттердам 32 6 11 15 26 - 47 29
17. Виллем II 32 8 5 19 28 - 56 29
18. ПЕК Зволле 32 7 6 19 25 - 48 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 16 13 1 2 57 - 8 40
2. ПСВ 16 13 0 3 46 - 20 39
3. Фейеноорд 15 11 2 2 36 - 13 35
4. АЗ Алкмаар 15 11 2 2 33 - 15 35
5. Твенте 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Утрехт 16 8 5 3 30 - 18 29
7. Хераклес 16 7 5 4 21 - 18 26
8. Гоу Эхед Иглс 16 7 1 8 25 - 23 22
9. Виллем II 16 6 3 7 15 - 20 21
10. Фортуна Ситтард 16 6 2 8 19 - 29 20
11. Витесс 15 6 2 7 17 - 26 20
12. Херенвен 16 5 3 8 20 - 25 18
13. Ваалвейк 16 5 3 8 15 - 25 18
14. Гронинген 16 4 6 6 16 - 18 18
15. Камбюр 16 5 2 9 28 - 34 17
16. Спарта Роттердам 16 3 7 6 14 - 21 16
17. ПЕК Зволле 16 3 5 8 12 - 18 14
18. НЕК Неймеген 15 2 5 8 12 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 12 2 1 32 - 7 38
2. ПСВ 15 11 2 2 33 - 17 35
3. Фейеноорд 16 10 2 4 36 - 17 32
4. Твенте 16 9 3 4 25 - 23 30
5. Витесс 16 8 3 5 20 - 21 27
6. АЗ Алкмаар 16 7 3 6 26 - 22 24
7. НЕК Неймеген 16 7 3 6 23 - 27 24
8. Гронинген 16 5 3 8 23 - 31 18
9. Камбюр 16 5 3 8 21 - 33 18
10. Утрехт 16 4 5 7 19 - 23 17
11. Херенвен 15 4 5 6 12 - 18 17
12. Ваалвейк 16 2 8 6 20 - 25 14
13. Гоу Эхед Иглс 15 3 5 7 11 - 23 14
14. Спарта Роттердам 16 3 4 9 12 - 26 13
15. ПЕК Зволле 16 4 1 11 13 - 30 13
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 15 - 36 12
17. Виллем II 16 2 2 12 13 - 36 8
18. Хераклес 16 2 2 12 11 - 26 8
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