Стадион: Евроборг
1:2
Конец матча
0:1
20' ГолВерсейрен Арно
52' Желтая карточкаЛарсен Йорген
0:2
57' ГолТай Леннарт
1:2
77' ГолBjorn Meijer
88' Желтая карточкаВан Крой Вито
90' Желтая карточкаХейлен Майкл
Ход матча
20'
0:1
52'
57'
0:2
77'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
10
Мейнанс
Свен
11
Намли
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
12 Дурмиси РизаЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
-
13 Жанс ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Спарта Роттердам
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|13
|0.41
|Нгонж Сириль
|7
|0.22
|Де Леув Михаэль
|4
|0.13
|Постема Романо
|3
|0.09
|Bjorn Meijer
|2
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|1
|0.03
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0.03
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|4 (1)
|0.13
|Тай Леннарт
|4
|0.13
|Мейнанс Свен
|3
|0.09
|Вриндс Барт
|3
|0.09
|Далмау Адриан
|3
|0.09
|Сметс Бриан
|2
|0.06
|Оассар Адиль
|2
|0.06
|Эмега Эмануэль
|2
|0.06
|Намли Юнес
|1
|0.03
|Версейрен Арно
|1
|0.03
|Де Кампс Юри
|1
|0.03
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|6
|1
|Те Вирик Мик
|4
|2
|Ларсен Йорген
|5
|0
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оассар Адиль
|8
|0
|Бёгелсдейк Том
|6
|0
|Ван Крой Вито
|6
|0
|Абелс Дирк
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Энгельс Марио
|5
|0
|Пинту Мика
|3
|1
|Вриндс Барт
|4
|0
|Окойе Мадука
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Мейерс Арон
|1
|1
|Версейрен Арно
|1
|1
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 24
4
27%
2
17%
1-15
3
20%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
21%
6
24%
1-15
4
21%
2
8%
16-30
4
21%
2
8%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90
Забито
23
14
13 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
6
26%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Пропущено
31
21
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
10%
2
10%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
8
26%
3
14%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Забито
38
26
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 13
9 Не забивали 13
8
21%
2
8%
1-15
9
24%
6
23%
16-30
3
8%
7
27%
31-45
3
8%
3
12%
46-60
6
16%
3
12%
61-75
9
24%
5
19%
76-90
Пропущено
50
46
27 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 25
7
14%
8
17%
1-15
8
16%
5
11%
16-30
12
24%
5
11%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
6
12%
9
20%
61-75
9
18%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3
Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Квик Бойс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Ноордвейк 1:2 АСВХ - Спарта Роттердам 0:4
Твенте - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Волендам-2 2:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 0:0 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:3 Харденберг - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Спарта Роттердам - Катвийк 0:0 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:3 Спарта Роттердам - Эйсселмервогелс 2:1 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Гелдерс Венендалсе 2:1 ТЕК - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|31
|25
|3
|3
|89 - 15
|78
|2.
|ПСВ
|31
|24
|2
|5
|79 - 37
|74
|3.
|Фейеноорд
|31
|21
|4
|6
|72 - 30
|67
|4.
|Твенте
|32
|18
|8
|6
|50 - 36
|62
|5.
|АЗ Алкмаар
|31
|18
|5
|8
|59 - 37
|59
|6.
|Витесс
|31
|14
|5
|12
|37 - 47
|47
|7.
|Утрехт
|32
|12
|10
|10
|49 - 41
|46
|8.
|Гронинген
|32
|9
|9
|14
|39 - 49
|36
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|31
|10
|6
|15
|36 - 46
|36
|10.
|НЕК Неймеген
|31
|9
|8
|14
|35 - 48
|35
|11.
|Херенвен
|31
|9
|8
|14
|32 - 43
|35
|12.
|Камбюр
|32
|10
|5
|17
|49 - 67
|35
|13.
|Хераклес
|32
|9
|7
|16
|32 - 44
|34
|14.
|Ваалвейк
|32
|7
|11
|14
|35 - 50
|32
|15.
|Фортуна Ситтард
|32
|9
|5
|18
|34 - 65
|32
|16.
|Спарта Роттердам
|32
|6
|11
|15
|26 - 47
|29
|17.
|Виллем II
|32
|8
|5
|19
|28 - 56
|29
|18.
|ПЕК Зволле
|32
|7
|6
|19
|25 - 48
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|16
|13
|1
|2
|57 - 8
|40
|2.
|ПСВ
|16
|13
|0
|3
|46 - 20
|39
|3.
|Фейеноорд
|15
|11
|2
|2
|36 - 13
|35
|4.
|АЗ Алкмаар
|15
|11
|2
|2
|33 - 15
|35
|5.
|Твенте
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Утрехт
|16
|8
|5
|3
|30 - 18
|29
|7.
|Хераклес
|16
|7
|5
|4
|21 - 18
|26
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|7
|1
|8
|25 - 23
|22
|9.
|Виллем II
|16
|6
|3
|7
|15 - 20
|21
|10.
|Фортуна Ситтард
|16
|6
|2
|8
|19 - 29
|20
|11.
|Витесс
|15
|6
|2
|7
|17 - 26
|20
|12.
|Херенвен
|16
|5
|3
|8
|20 - 25
|18
|13.
|Ваалвейк
|16
|5
|3
|8
|15 - 25
|18
|14.
|Гронинген
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|Камбюр
|16
|5
|2
|9
|28 - 34
|17
|16.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|7
|6
|14 - 21
|16
|17.
|ПЕК Зволле
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|18.
|НЕК Неймеген
|15
|2
|5
|8
|12 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|12
|2
|1
|32 - 7
|38
|2.
|ПСВ
|15
|11
|2
|2
|33 - 17
|35
|3.
|Фейеноорд
|16
|10
|2
|4
|36 - 17
|32
|4.
|Твенте
|16
|9
|3
|4
|25 - 23
|30
|5.
|Витесс
|16
|8
|3
|5
|20 - 21
|27
|6.
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|7.
|НЕК Неймеген
|16
|7
|3
|6
|23 - 27
|24
|8.
|Гронинген
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|9.
|Камбюр
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|10.
|Утрехт
|16
|4
|5
|7
|19 - 23
|17
|11.
|Херенвен
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|12.
|Ваалвейк
|16
|2
|8
|6
|20 - 25
|14
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|15
|3
|5
|7
|11 - 23
|14
|14.
|Спарта Роттердам
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|15.
|ПЕК Зволле
|16
|4
|1
|11
|13 - 30
|13
|16.
|Фортуна Ситтард
|16
|3
|3
|10
|15 - 36
|12
|17.
|Виллем II
|16
|2
|2
|12
|13 - 36
|8
|18.
|Хераклес
|16
|2
|2
|12
|11 - 26
|8