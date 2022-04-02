Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Г О О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Петер Леувенбург прыгнул вправо!

51' После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Кудус Мохаммед имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

49' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

48' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Классен Дэви правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гравенберх Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Отличный пас сделал Классен Дэви из команды Аякс , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

39' Аякс выполняет удар от ворот.

38' Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Ларсен Йорген из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Аякс выполняет удар от ворот.

30' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Аякс выполняет удар от ворот.

29' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

29' Отличные скиллы показывает Дуарте Ларос , обводя своих соперников

28' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Касанвирджо Нерайшо получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Паулос Абрахам сделал результативную передачу.

20' Г О О О О Л - Ларсен Йорген наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

20' Паулос Абрахам из команды Гронинген увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

20' Паулос Абрахам из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

18' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Тадич Душан из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

16' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гронинген выполняет удар от ворот.

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бергёйс Стивен

12' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Гронинген выполняет удар от ворот.

9' Отличный пас сделал Тадич Душан из команды Аякс , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

8' Гронинген выполняет удар от ворот.

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гронинген начинает с центра поля