Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
20' ГолЛарсен Йорген
1:1
45' ГолКлассен Дэви
1:2
45' ПенальтиТадич Душан
1:3
90' ГолБергёйс Стивен
Ход матча
20'
1:0
45'
1:1
45'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
40
Bjorn
Meijer
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Нападающий
-
38 Dirk Baron
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
Аякс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
30 матчей
16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|12
|0.43
|Нгонж Сириль
|7
|0.25
|Де Леув Михаэль
|4
|0.14
|Постема Романо
|3
|0.11
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Bjorn Meijer
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|20 (1)
|0.71
|Тадич Душан
|11 (3)
|0.39
|Антони
|8
|0.29
|Бергёйс Стивен
|7
|0.25
|Классен Дэви
|6
|0.21
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.18
|Нерес Давид
|3
|0.11
|Броббей Брайан
|3
|0.11
|Тимбер Юррьен
|3
|0.11
|Гравенберх Райан
|2
|0.07
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|Перейра Данило II
|2
|0.07
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|4
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Bjorn Meijer
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антони
|4
|1
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Классен Дэви
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
30
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
4
29%
3
10%
1-15
3
21%
5
17%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
29%
6
20%
61-75
3
21%
6
20%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
21
49
12 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
19%
5
10%
1-15
5
24%
10
20%
16-30
3
14%
8
16%
31-45
2
10%
5
10%
46-60
2
10%
7
14%
61-75
5
24%
14
29%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
8%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
4
16%
4
40%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
3
30%
76-90
Забито
35
79
19 В 1-м тайме 39
16 Во 2-м тайме 40
14 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
8
23%
8
10%
1-15
8
23%
15
19%
16-30
3
9%
16
20%
31-45
2
6%
7
9%
46-60
6
17%
13
16%
61-75
8
23%
20
25%
76-90
Пропущено
41
18
21 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 13
6
15%
2
11%
1-15
4
10%
3
17%
16-30
11
27%
2
11%
31-45
6
15%
6
33%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
8
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|0:0
|28
|21
|2
|5
|68 - 31
|65
|3.
|Фейеноорд
|27
|17
|4
|6
|61 - 27
|55
|4.
|Твенте
|0:0
|28
|16
|7
|5
|41 - 30
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|27
|16
|4
|7
|52 - 32
|52
|6.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|33 - 42
|41
|7.
|Утрехт
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|Виллем II
|27
|6
|5
|16
|23 - 46
|23
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|0:0
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|5
|1
|19 - 8
|29
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|13.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|0:0
|14
|10
|2
|2
|28 - 13
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|0:0
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2