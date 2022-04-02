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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 22525
Аякс
0'
1:0
20' Гол
Ларсен Йорген
1:1
45' Гол
Классен Дэви
1:2
45' Пенальти
Тадич Душан
1:3
90' Гол
Бергёйс Стивен
90'+7

Ход матча

20'
Ларсен Йорген
(Paulos Abraham)
1:0
45'
1:1
Классен Дэви
(Тадич Душан)
45'
1:2
Тадич Душан
46'
Богард Мелайро
Данкерлёй Дамил
 
61'
 
Альварес Эдсон
Кудус Мохаммед
71'
 
Броббей Брайан
Алле Себастьян
72'
 
Тальяфико Николас
Блинд Дэйли
75'
 
Тейлор Кеннет
Классен Дэви
76'
Постема Романо
Ларсен Йорген
 
76'
Матута Эммануэль
Де Леув Михаэль
 
76'
Нгонж Сириль
Эль-Ханкури Мохамед
 
86'
Ван Кам Даниэль
Paulos Abraham
 
90'
1:3
Бергёйс Стивен
(Броббей Брайан)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
6
Классен
Дэви
20
Кудус
Мохаммед
8
Гравенберх
Райан
23
Бергёйс
Стивен
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
Гронинген
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Аякс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

30 матчей

16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа

История матчей

Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 12 0.43
Нгонж Сириль 7 0.25
Де Леув Михаэль 4 0.14
Постема Романо 3 0.11
Суслов Томаш 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 20 (1) 0.71
Тадич Душан 11 (3) 0.39
Антони 8 0.29
Бергёйс Стивен 7 0.25
Классен Дэви 6 0.21
Мазрауи Нуссер 5 0.18
Нерес Давид 3 0.11
Броббей Брайан 3 0.11
Тимбер Юррьен 3 0.11
Гравенберх Райан 2 0.07
Альварес Эдсон 2 0.07
Перейра Данило II 2 0.07
Мартинес Лисандро 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 4 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антони 4 1
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Тадич Душан 2 0
Классен Дэви 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
30
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
4
29%
3
10%
1-15
3
21%
5
17%
16-30
0
0%
8
27%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
29%
6
20%
61-75
3
21%
6
20%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

21
49
12 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
19%
5
10%
1-15
5
24%
10
20%
16-30
3
14%
8
16%
31-45
2
10%
5
10%
46-60
2
10%
7
14%
61-75
5
24%
14
29%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
8%
2
20%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
7
28%
0
0%
31-45
4
16%
4
40%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
6
24%
3
30%
76-90

Забито

35
79
19 В 1-м тайме 39
16 Во 2-м тайме 40
14 Забивали первыми 20
8 Не забивали 3
8
23%
8
10%
1-15
8
23%
15
19%
16-30
3
9%
16
20%
31-45
2
6%
7
9%
46-60
6
17%
13
16%
61-75
8
23%
20
25%
76-90

Пропущено

41
18
21 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 6
24 Не пропускали 13
6
15%
2
11%
1-15
4
10%
3
17%
16-30
11
27%
2
11%
31-45
6
15%
6
33%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
8
20%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0
ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 0:0 28 21 2 5 68 - 31 65
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 0:0 28 16 7 5 41 - 30 55
5. АЗ Алкмаар 27 16 4 7 52 - 32 52
6. Витесс 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Виллем II 27 6 5 16 23 - 46 23
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 0:0 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. Твенте 0:0 14 8 5 1 19 - 8 29
5. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
16. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 0:0 14 10 2 2 28 - 13 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 0:0 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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Где смотреть матч Гронинген 1:3 Аякс онлайн

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