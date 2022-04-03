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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10000
НЕК Неймеген
0'
0:1
2' Гол
Окита Жонатан
5' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
1:1
11' Гол
Паулиссен Митчелл
30' Желтая карточка
Бронкхорст Илиас
58' Желтая карточка
Брюин Джорди
1:2
77' Гол
Вет Хавьер
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Окита Жонатан
5'
Робертс Улдрикис
 
11'
Паулиссен Митчелл
(Йоостен Патрик)
1:1
21'
Яспер тер Хейде
Худемакерс Меес
 
30'
 
Бронкхорст Илиас
58'
 
Брюин Джорди
59'
Milan Smit
Робертс Улдрикис
 
63'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди
70'
 
Дуэлунд Миккель
Маттссон Магнус
70'
Самбисса Давид
Йоостен Патрик
 
70'
Брей Майкл
Якобс Ями
 
70'
 
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
77'
1:2
Вет Хавьер
(Окита Жонатан)
87'
 
Ali Akman
Окита Жонатан
87'
Доодеман Ник
Макинтош Келвин
 
87'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

12
Бос
Питер
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
8
Якобс
Ями
11
Йоостен
Патрик
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
2
Бронкхорст
Илиас
20
Шоне
Лассе
6
Брюин
Джорди
16
Эль-Каруани
Суфьян
11
Маттссон
Магнус
7
Тавшан
Элаис
10
Окита
Жонатан
Камбюр
4-3-3
НЕК Неймеген
3-4-1-2

История личных встреч

Камбюр
НЕК Неймеген

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:2
Э
2:3
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.21
Якобс Ями 5 0.18
Робертс Улдрикис 5 0.18
Каллон Исса 4 0.14
Маулун Робин 4 (2) 0.14
Самбисса Давид 3 0.11
Бангура Алекс 3 0.11
Брей Майкл 2 0.07
Схаутен Эрик 2 0.07
Паулиссен Митчелл 2 0.07
Тол Марко 2 0.07
Худемакерс Меес 2 0.07
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 6 0.21
Ali Akman 6 0.21
Брюин Джорди 5 (1) 0.18
Тавшан Элаис 5 0.18
Маттссон Магнус 4 0.14
Шоне Лассе 2 0.07
Вет Хавьер 2 0.07
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Вердонк Калвин 1 0.04
Баррето Эдгар 1 0.04
Одентал Кас 1 0.04
Гут Родриго 1 0.04
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 7 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 5 0
Паулиссен Митчелл 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Якобс Ями 3 0
Шмидт Доке 1 1
Схаутен Эрик 2 0
Каллон Исса 2 0
Худемакерс Меес 2 0
Брей Майкл 2 0
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 5 0
Одентал Кас 4 0
Эль-Каруани Суфьян 2 1
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Мейер Роджер 2 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Брюин Джорди 2 0
Пропер Дирк 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Бронкхорст Илиас 1 0
Ali Akman 1 0
Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
24
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 12
15 Не забивали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
7
29%
29%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
3
13%
2
8%
76-90

Пропущено

33
25
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
5
15%
5
20%
1-15
5
15%
5
20%
16-30
9
27%
3
12%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
8
24%
9
36%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

29
18
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Забито

42
36
15 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
4
10%
6
17%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
4
10%
11
31%
31-45
11
26%
6
17%
46-60
11
26%
1
3%
61-75
5
12%
4
11%
76-90

Пропущено

62
43
33 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 19
5
8%
7
16%
1-15
12
19%
8
19%
16-30
16
26%
4
9%
31-45
7
11%
5
12%
46-60
6
10%
5
12%
61-75
16
26%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 28 22 3 3 83 - 14 69
2. ПСВ 28 21 2 5 71 - 34 65
3. Фейеноорд 28 18 4 6 63 - 27 58
4. Твенте 28 16 7 5 44 - 33 55
5. АЗ Алкмаар 28 17 4 7 55 - 33 55
6. Витесс 27 12 5 10 34 - 45 41
7. Утрехт 28 11 8 9 45 - 37 41
8. Гронинген 28 9 9 10 36 - 40 36
9. НЕК Неймеген 28 9 8 11 35 - 44 35
10. Гоу Эхед Иглс 28 9 6 13 31 - 43 33
11. Камбюр 28 10 3 15 44 - 60 33
12. Херенвен 28 8 7 13 25 - 37 31
13. Хераклес 28 8 6 14 29 - 37 30
14. Ваалвейк 28 6 10 12 31 - 44 28
15. Виллем II 28 6 5 17 23 - 48 23
16. Спарта Роттердам 26 4 10 12 22 - 38 22
17. Фортуна Ситтард 27 6 4 17 26 - 60 22
18. ПЕК Зволле 28 5 5 18 20 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 14 10 2 2 34 - 12 32
4. АЗ Алкмаар 14 10 2 2 31 - 14 32
5. Твенте 14 8 5 1 22 - 11 29
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 14 4 6 4 15 - 15 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 14 5 1 8 26 - 31 16
12. Ваалвейк 14 4 3 7 12 - 22 15
13. Спарта Роттердам 15 3 6 6 13 - 20 15
14. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
15. Фортуна Ситтард 13 4 2 7 14 - 26 14
16. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 14 2 4 8 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 2 1 31 - 7 35
2. ПСВ 14 10 2 2 31 - 16 32
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 14 7 3 4 18 - 19 24
6. НЕК Неймеген 15 7 3 5 23 - 26 24
7. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Херенвен 14 4 5 5 11 - 16 17
10. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
11. Утрехт 14 4 4 6 17 - 20 16
12. Гоу Эхед Иглс 14 3 5 6 11 - 22 14
13. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 14 2 2 10 11 - 28 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 14 1 2 11 10 - 24 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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