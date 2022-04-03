Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Камбюр

47' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновлен

47' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Робертс Улдрикис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Бронкхорст Илиас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Бронкхорст Илиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Макинтош Келвин нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

24' Паулиссен Митчелл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Худемакерс Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Худемакерс Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Маттссон Магнус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Каллон Исса нанес удар, мяч был парирован, но Маттийс Брандерхорст не удержал его в руках.

16' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Отличные скиллы показывает Шмидт Доке , обводя своих соперников

15' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Каллон Исса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Отличные скиллы показывает Йоостен Патрик , обводя своих соперников

11' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Г О О О О Л - Паулиссен Митчелл забивает с правой ноги!

10' Шмидт Доке не смог попасть в створ ударом издали

10' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Окита Жонатан пробует нанести удар издали, но Петер Бош держит все под контролем

10' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Камбюр выполняет удар от ворот.

9' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

8' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

5' Робертс Улдрикис получил желтую карточку от судьи

5' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Худемакерс Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Худемакерс Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Г О О О О Л - Окита Жонатан забивает ударом с правой ноги!

2' Плохо сыграл Шмидт Доке - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля