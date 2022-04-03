Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Камбюр Зрители: 10000
0:1
2' ГолОкита Жонатан
5' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
1:1
11' ГолПаулиссен Митчелл
30' Желтая карточкаБронкхорст Илиас
58' Желтая карточкаБрюин Джорди
1:2
77' ГолВет Хавьер
Ход матча
2'
0:1
11'
30'
58'
70'
77'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
12
Бос
Питер
- Основной состав
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
-
27 Sekou Sylla
-
34 Thomas Rier
-
49 Milan Smit
-
Главный тренер: Гаар Денис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
НЕК Неймеген
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.21
|Якобс Ями
|5
|0.18
|Робертс Улдрикис
|5
|0.18
|Каллон Исса
|4
|0.14
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.14
|Самбисса Давид
|3
|0.11
|Бангура Алекс
|3
|0.11
|Брей Майкл
|2
|0.07
|Схаутен Эрик
|2
|0.07
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.07
|Тол Марко
|2
|0.07
|Худемакерс Меес
|2
|0.07
|Йоостен Патрик
|1
|0.04
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|6
|0.21
|Ali Akman
|6
|0.21
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.18
|Тавшан Элаис
|5
|0.18
|Маттссон Магнус
|4
|0.14
|Шоне Лассе
|2
|0.07
|Вет Хавьер
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Вердонк Калвин
|1
|0.04
|Баррето Эдгар
|1
|0.04
|Одентал Кас
|1
|0.04
|Гут Родриго
|1
|0.04
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|7
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Шмидт Доке
|1
|1
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Худемакерс Меес
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Шоне Лассе
|5
|0
|Одентал Кас
|4
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Ван Рой Барт
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Мейер Роджер
|2
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Брюин Джорди
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Бронкхорст Илиас
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 12
15 Не забивали 13
2
8%
4
17%
1-15
4
17%
7
29%
29%
16-30
3
13%
6
25%
31-45
7
29%
29%
4
17%
46-60
5
21%
1
4%
61-75
3
13%
2
8%
76-90
Пропущено
33
25
19 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
5
15%
5
20%
1-15
5
15%
5
20%
16-30
9
27%
3
12%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
8
24%
9
36%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
1
6%
5
42%
31-45
4
22%
2
17%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
29
18
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
7
24%
3
17%
16-30
7
24%
1
6%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
4
14%
5
28%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Забито
42
36
15 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
4
10%
6
17%
1-15
7
17%
8
22%
16-30
4
10%
11
31%
31-45
11
26%
6
17%
46-60
11
26%
1
3%
61-75
5
12%
4
11%
76-90
Пропущено
62
43
33 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 19
5
8%
7
16%
1-15
12
19%
8
19%
16-30
16
26%
4
9%
31-45
7
11%
5
12%
46-60
6
10%
5
12%
61-75
16
26%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1
Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 0:0 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3 Витесс - НЕК Неймеген 4:1
НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|28
|22
|3
|3
|83 - 14
|69
|2.
|ПСВ
|28
|21
|2
|5
|71 - 34
|65
|3.
|Фейеноорд
|28
|18
|4
|6
|63 - 27
|58
|4.
|Твенте
|28
|16
|7
|5
|44 - 33
|55
|5.
|АЗ Алкмаар
|28
|17
|4
|7
|55 - 33
|55
|6.
|Витесс
|27
|12
|5
|10
|34 - 45
|41
|7.
|Утрехт
|28
|11
|8
|9
|45 - 37
|41
|8.
|Гронинген
|28
|9
|9
|10
|36 - 40
|36
|9.
|НЕК Неймеген
|28
|9
|8
|11
|35 - 44
|35
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|28
|9
|6
|13
|31 - 43
|33
|11.
|Камбюр
|28
|10
|3
|15
|44 - 60
|33
|12.
|Херенвен
|28
|8
|7
|13
|25 - 37
|31
|13.
|Хераклес
|28
|8
|6
|14
|29 - 37
|30
|14.
|Ваалвейк
|28
|6
|10
|12
|31 - 44
|28
|15.
|Виллем II
|28
|6
|5
|17
|23 - 48
|23
|16.
|Спарта Роттердам
|26
|4
|10
|12
|22 - 38
|22
|17.
|Фортуна Ситтард
|27
|6
|4
|17
|26 - 60
|22
|18.
|ПЕК Зволле
|28
|5
|5
|18
|20 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|34 - 12
|32
|4.
|АЗ Алкмаар
|14
|10
|2
|2
|31 - 14
|32
|5.
|Твенте
|14
|8
|5
|1
|22 - 11
|29
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|14
|4
|6
|4
|15 - 15
|18
|10.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|11.
|Камбюр
|14
|5
|1
|8
|26 - 31
|16
|12.
|Ваалвейк
|14
|4
|3
|7
|12 - 22
|15
|13.
|Спарта Роттердам
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|14.
|Виллем II
|14
|4
|3
|7
|12 - 20
|15
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|4
|2
|7
|14 - 26
|14
|16.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|2
|4
|8
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|2
|1
|31 - 7
|35
|2.
|ПСВ
|14
|10
|2
|2
|31 - 16
|32
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|6.
|НЕК Неймеген
|15
|7
|3
|5
|23 - 26
|24
|7.
|АЗ Алкмаар
|14
|7
|2
|5
|24 - 19
|23
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Херенвен
|14
|4
|5
|5
|11 - 16
|17
|10.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|11.
|Утрехт
|14
|4
|4
|6
|17 - 20
|16
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|3
|5
|6
|11 - 22
|14
|13.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|14
|2
|2
|10
|11 - 28
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|14
|1
|2
|11
|10 - 24
|5