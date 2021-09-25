Первый тайм

10' И тут же Глушенков фолит против Вендела, которому проиграл позицию в середине поля. Вторая жёлтая карточка в этом матче уже продемонстрирована игрокам гостей.

9' Вендел и Глушенков немного повздорили между собой в середине поля. Арбитру пришлось провести беседу с разгорячившимися парнями.

8' Очень взволнованным у кромки поля выглядит Игорь Осинькин. Очень хочется ему со своей командой увезти очки из Санкт-Петербурга.

7' Клаудиньо после розыгрыша штрафного удара накоротке, пробивал по воротам с дальней дистанции, но получилось не очень опасно - мяч из-под перекладины легко выловил Ломаев.