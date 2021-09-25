Россия: Премьер-лига 2021-2022
Зенит
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Газпром Арена
Крылья Советов
5' Желтая карточкаЗеффан Мехди
14
Кузяев
Далер
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
18
Зеффан
Мехди
11
Ежов
Роман
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Ход матча
5'
История личных встреч
Зенит
Крылья Советов
18 матчей
88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
0%
200%
-100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ерохин Александр
|5
|0.56
|Азмун Сердар
|5 (1)
|0.56
|Дзюба Артём
|2
|0.22
|Малком Филипе
|2
|0.22
|Вендел Маркус
|2
|0.22
|Сутормин Алексей
|2 (2)
|0.22
|Клаудиньо
|1
|0.11
|Кузяев Далер
|0
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3 (1)
|0.33
|Сарвели Владислав
|2
|0.22
|Глушенков Максим
|2
|0.22
|Чернов Никита
|1
|0.11
|Бегич Сильвие
|1
|0.11
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кузяев Далер
|3
|1
|Вендел Маркус
|2
|0
|Оздоев Магомед
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Ловрен Деян
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|3
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Якуба Денис
|1
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|0
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Крылья Советов
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва
Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Сочи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 8
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 14
|9
|12.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|2 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|6.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|8.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|9.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Ахмат
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|2
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|3
|1
|5.
|Нижний Новгород
|Масоэро Лукас
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Зенит
89.6% (164)
Ничья
5.5% (10)
Крылья Советов
4.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
43.45% (63)
Нет
56.55% (82)
Популярный счёт
2:0 Зенит
32.2% (59)
3:1 Зенит
15.3% (28)
2:1 Зенит
13.7% (25)
3:0 Зенит
7.1% (13)
1:0 Зенит
3.8% (7)
1:1 Ничья
2.7% (5)
3:2 Зенит
1.6% (3)
4:0 Зенит
1.1% (2)
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