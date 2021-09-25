  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Зенит
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Крылья Советов
0'
5' Желтая карточка
Зеффан Мехди
9'
1
Крицюк
Станислав
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
10
Малком
Филипе
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
11
Клаудиньо
22
Дзюба
Артём
1
Ломаев
Иван
3
Чернов
Никита
4
Солдатенков
Александр
18
Зеффан
Мехди
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
21
Иванисеня
Дмитрий
6
Якуба
Денис
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
33
Сергеев
Иван
Зенит
3-4-2-1
Крылья Советов
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Зеффан Мехди

История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

18 матчей

88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

0%
200%
-100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 5 0.56
Азмун Сердар 5 (1) 0.56
Дзюба Артём 2 0.22
Малком Филипе 2 0.22
Вендел Маркус 2 0.22
Сутормин Алексей 2 (2) 0.22
Клаудиньо 1 0.11
Кузяев Далер 0 0
Ракицкий Ярослав 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 (1) 0.33
Сарвели Владислав 2 0.22
Глушенков Максим 2 0.22
Чернов Никита 1 0.11
Бегич Сильвие 1 0.11
Зиньковский Антон 0 0
Ежов Роман 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кузяев Далер 3 1
Вендел Маркус 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ловрен Деян 1 0
Азмун Сердар 1 0
Малком Филипе 1 0
Круговой Данил 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 3 0
Горшков Юрий 2 0
Пруцев Данил 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Якуба Денис 1 0
Чернов Никита 1 0
Солдатенков Александр 1 0
Ломаев Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 0 10.53% (2) 26.32% (5)
 Крылья Советов 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5) 0 11.11% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Рубин 1:3 Зенит Челси 1:0 Зенит Зенит 3:1 Ахмат Зенит 1:0 ЦСКА Москва
Уфа 1:1 Зенит Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:2 Краснодар Ростов 2:4 Зенит Химки 1:3 Зенит Зенит 3:0 Локомотив Москва Карлсруэ 1:3 Зенит Зенит 2:2 Вердер Шальке 04 0:0 Зенит Тамбов 1:5 Зенит Уфа 0:0 Зенит Зенит 6:1 Локомотив Москва Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
Крылья Советов Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Знамя Ногинск 0:10 Крылья Советов Крылья Советов 4:2 Ростов Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов Уфа 1:2 Крылья Советов
Крылья Советов 1:0 Сочи Рубин 1:1 Крылья Советов Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер Нови-Сад 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
2. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
3. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4. Сочи Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
5. Рубин Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краснодар Заявка 8 4 1 3 14 - 9 13
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
9. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
10. Спартак Москва Заявка 8 3 1 4 8 - 8 10
11. Ахмат Заявка 8 3 0 5 9 - 14 9
12. Уфа Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
13. Арсенал Тула Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
16. Урал Заявка 8 0 3 5 2 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
5. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
6. Краснодар Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Крылья Советов 0:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
10. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
12. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
14. Нижний Новгород Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
15. Урал Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
16. Ростов Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. Сочи Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
8. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
9. Рубин Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10. ЦСКА Москва Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Уфа Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Ахмат Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Арсенал Тула Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 2
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Ахмат Нижич Зоран 4 1
3. Урал Бикфалви Эрик 3 1
4. Зенит Кузяев Далер 3 1
5. Нижний Новгород Масоэро Лукас 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    И тут же Глушенков фолит против Вендела, которому проиграл позицию в середине поля. Вторая жёлтая карточка в этом матче уже продемонстрирована игрокам гостей.
  • Судья
    9'
    Вендел и Глушенков немного повздорили между собой в середине поля. Арбитру пришлось провести беседу с разгорячившимися парнями.
  • 8'
    Очень взволнованным у кромки поля выглядит Игорь Осинькин. Очень хочется ему со своей командой увезти очки из Санкт-Петербурга.
  • 7'
    Клаудиньо после розыгрыша штрафного удара накоротке, пробивал по воротам с дальней дистанции, но получилось не очень опасно - мяч из-под перекладины легко выловил Ломаев.
  • Желтая карточка
    6'
    Неподалёку от своей штрафной площади Зеффан потерял мяч, после чего был вынужден руками хватать Дугласа Сантоса, за что получил жёлтую карточку.
  • 5'
    На своей половине поля принялись пасоваться "сине-бело-голубые", решив дождаться пока соперники набегаются.
  • 4'
    Сами самарчане также стараются прессинговать соперников на чужой половине поля. Здорово сегодня на игру настроилась команда Игоря Осинькина.
  • Фол, нарушение
    3'
    В первой своей контратаке гости нарушили правила. Сергеев, не добираясь до мяча, задел по ноге Барриоса.
  • 2'
    Сразу хозяева поля начали активно прессинговать высоко на чужой половине поля. Готовы, конечно, к такому развитию событий "крылышки", стараясь не паниковать.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Зенитовцы первыми разыграли мяч с центра поля.
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Зенит 0:0 Крылья Советов онлайн


Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Зенит
89.6% (164)
Ничья
5.5% (10)
Крылья Советов
4.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
51.03% (74)
Меньше
48.97% (71)
Обе команды забьют
Да
43.45% (63)
Нет
56.55% (82)
Популярный счёт
2:0 Зенит
32.2% (59)
3:1 Зенит
15.3% (28)
2:1 Зенит
13.7% (25)
3:0 Зенит
7.1% (13)
1:0 Зенит
3.8% (7)
1:1 Ничья
2.7% (5)
3:2 Зенит
1.6% (3)
4:0 Зенит
1.1% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 