Россия: Премьер-лига 2021-2022
Арсенал Тула
Позже
Стадион: Арсенал (Тула)
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.5
|2.
|Степанов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарвели Владислав
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Смольников Игорь
|1
|0
|3.
|Марков Евгений
|1
|0
|4.
|Костадинов Георги
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
|2.
|Божин Сергей
|1
|0
|3.
|Горшков Юрий
|1
|0
|4.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =1 -14Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах
Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ
Крылья Советов Последние 20 матчей: +14 =1 -5Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Краснодар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|3
|0
|1
|2.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|4.
|Химки
|Кухарчук Илья
|2
|0
|0
|5.
|Краснодар
|Де Вильена Тонни
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|2.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|3.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|4.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
|5.
|Крылья Советов
|Иванисеня Дмитрий
|2
|0
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов
Исход игры
Арсенал Тула
55.3% (26)
Ничья
25.5% (12)
Крылья Советов
19.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (15)
Меньше
66.67% (30)
Обе команды забьют
Да
60% (27)
Нет
40% (18)
Популярный счёт
1:0 Арсенал Тула
25.5% (12)
1:1 Ничья
25.5% (12)
2:1 Арсенал Тула
23.4% (11)
0:1 Крылья Советов
8.5% (4)
1:2 Крылья Советов
6.4% (3)
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