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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал Тула
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ткачёв Сергей 1 0.5
2. Степанов Данил 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарвели Владислав 1 0.5

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Сокол Артём 1 1
2. Смольников Игорь 1 0
3. Марков Евгений 1 0
4. Костадинов Георги 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Иванисеня Дмитрий 2 0
2. Божин Сергей 1 0
3. Горшков Юрий 1 0
4. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 0 100% (1) 0 0 0 0
 Крылья Советов 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Арсенал Тула 0:3 Рубин Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:1 Виктория Пльзень Арсенал Тула 1:0 Карабах
Арсенал Тула 1:4 Спарта Прага Арсенал Тула 1:3 Чукарички Уфа 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:4 Рубин Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Ростов 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 4:0 Тамбов Арсенал Тула 1:0 Краснодар Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Урал 2:0 Арсенал Тула Ахмат 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:3 Вележ
Крылья Советов Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Крылья Советов 1:2 Ахмат Крылья Советов 0:1 Урал Урал 3:1 Крылья Советов
Крылья Советов 4:1 Раднички 1923 Пролетер 1:3 Крылья Советов Балтика 0:1 Крылья Советов Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 6:0 Краснодар-2 Спартак-2 0:2 Крылья Советов Акрон 1:2 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Торпедо Москва Шинник 2:2 Крылья Советов Ахмат 0:0 Крылья Советов Крылья Советов 5:1 Факел Волгарь 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Крылья Советов 4:0 Текстильщик Алания 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Нефтехимик

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:3 Арсенал Тула Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов Премьер-лига
Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Рубин Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Локомотив Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Краснодар Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Химки Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Уфа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Арсенал Тула Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рубин Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Уфа Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Химки Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Краснодар Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Ахмат Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Нижний Новгород Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 3 0 1
2. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
3. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
4. Химки Кухарчук Илья 2 0 0
5. Краснодар Де Вильена Тонни 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
2. Уфа Фищенко Руслан 1 1
3. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
4. Сочи Попов Ивелин 2 0
5. Крылья Советов Иванисеня Дмитрий 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал Тула 55.3% (26)
    X 25.5% (12)
    Крылья Советов 19.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Крылья Советов
    2.85
    3.36
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Крылья Советов онлайн


    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Крылья Советов

    Исход игры
    Арсенал Тула
    55.3% (26)
    Ничья
    25.5% (12)
    Крылья Советов
    19.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (15)
    Меньше
    66.67% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Арсенал Тула
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    2:1 Арсенал Тула
    23.4% (11)
    0:1 Крылья Советов
    8.5% (4)
    1:2 Крылья Советов
    6.4% (3)
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