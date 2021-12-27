Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
20' Желтая карточкаМазиз Юссеф
22' Желтая карточкаСхоофс Роб
49' Желтая карточкаMarsoni Sambu
1:0
58' ГолДрёйф Ферди
61' Желтая карточкаБейкер Лукас
2:0
64' ГолКейперс Уго
71' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
88' Желтая карточкаБато Шелдон
90' Желтая карточкаВан Дамме Йоахим
Ход матча
20'
22'
49'
58'
1:0
61'
64'
2:0
71'
79'
88'
90'
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
История личных встреч
Мехелен
Серен Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|11
|0.52
|Мрабти Керим
|8 (2)
|0.38
|Кейперс Уго
|6
|0.29
|Дрёйф Ферди
|3
|0.14
|Уолш Сэнди
|2
|0.1
|Схоофс Роб
|1
|0.05
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.05
|Швед Марьян
|1
|0.05
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.05
|Кайя Онур
|1
|0.05
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.33
|Мазиз Юссеф
|6
|0.29
|Джаллоу Абли
|4
|0.19
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.1
|Gerald Kilota
|1
|0.05
|Fabrice Sambu
|1
|0.05
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.05
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|5
|0
|Vinicius de Souza Costa
|5
|0
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|6
|1
|Ibrahima Cisse1
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Диш Гийом
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
|Marsoni Sambu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 16
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
2
9%
2
18%
76-90
Пропущено
15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
7%
3
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
22
17
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
36%
2
12%
76-90
Забито
37
23
20 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
6
16%
6
26%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
5
14%
5
22%
76-90
Пропущено
37
42
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
8%
2
5%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
4
11%
6
14%
31-45
11
30%
30%
8
19%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
11
30%
30%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0
Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|21
|15
|2
|4
|50 - 20
|47
|2.
|Брюгге
|21
|11
|7
|3
|41 - 28
|40
|3.
|Андерлехт
|4:0
|21
|10
|8
|3
|47 - 26
|38
|4.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|5.
|Шарлеруа
|21
|10
|5
|6
|38 - 29
|35
|6.
|Гент
|21
|10
|4
|7
|33 - 22
|34
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|9.
|Генк
|21
|8
|5
|8
|40 - 33
|29
|10.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|11.
|Эйпен
|0:1
|21
|7
|4
|10
|30 - 35
|25
|12.
|Серкль Брюгге
|21
|7
|4
|10
|29 - 28
|25
|13.
|Сент-Трейден
|1:0
|21
|7
|3
|11
|21 - 31
|24
|14.
|Стандард
|20
|6
|5
|9
|22 - 34
|23
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|21
|7
|2
|12
|23 - 43
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|21
|6
|1
|14
|23 - 42
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|20
|2
|3
|15
|15 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|3.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|4:0
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|11
|4
|1
|6
|13 - 27
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|13.
|Эйпен
|0:1
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|11
|2
|0
|9
|5 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Андерлехт
|4:0
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|5.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|6.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|7.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|8.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|9.
|Стандард
|10
|4
|2
|4
|13 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|1:0
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Эйпен
|0:1
|11
|4
|1
|6
|17 - 18
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:4
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3