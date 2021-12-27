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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
2:0
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
20' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
22' Желтая карточка
Схоофс Роб
49' Желтая карточка
Marsoni Sambu
1:0
58' Гол
Дрёйф Ферди
61' Желтая карточка
Бейкер Лукас
2:0
64' Гол
Кейперс Уго
71' Желтая карточка
Ibrahima Cisse1
88' Желтая карточка
Бато Шелдон
90' Желтая карточка
Ван Дамме Йоахим
90'+3
1
Куке
Гетан
2
Iebe
Swers
23
Пейре
Тибо
4
Бато
Шелдон
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
9
Дрёйф
Ферди
30
Диш
Гийом
21
Marsoni
Sambu
26
Дель
Фабро
Дарио
20
Yahya
Nadrani
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
44
Ibrahima
Cisse1
15
Сами
Лахссаини
8
Gerald
Kilota
88
Мазиз
Юссеф
9
Микаутадзе
Жорж
Мехелен
4-2-3-1
Серен Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Мехелен
Серен Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:0
ТМК
0:0
ТМК
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 11 0.52
Мрабти Керим 8 (2) 0.38
Кейперс Уго 6 0.29
Дрёйф Ферди 3 0.14
Уолш Сэнди 2 0.1
Схоофс Роб 1 0.05
Хайреманс Джеффри 1 0.05
Швед Марьян 1 0.05
Vinicius de Souza Costa 1 0.05
Кайя Онур 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.33
Мазиз Юссеф 6 0.29
Джаллоу Абли 4 0.19
Муандилмаджи Мариус 2 0.1
Gerald Kilota 1 0.05
Fabrice Sambu 1 0.05
Дель Фабро Дарио 1 0.05
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 5 0
Vinicius de Souza Costa 5 0
Хайреманс Джеффри 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Ван Дамме Йоахим 3 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Ibrahima Cisse1 6 0
Gerald Kilota 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Мазиз Юссеф 4 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Marsoni Sambu 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 16
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
1
9%
16-30
4
17%
4
36%
31-45
5
22%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
2
9%
2
18%
76-90

Пропущено

15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
5
33%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
7%
3
25%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

22
17
5 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
5%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
6
27%
5
29%
29%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
8
36%
2
12%
76-90

Забито

37
23
20 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 11
7
19%
3
13%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
8
22%
6
26%
31-45
6
16%
6
26%
46-60
6
16%
2
9%
61-75
5
14%
5
22%
76-90

Пропущено

37
42
11 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
3
8%
2
5%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
4
11%
6
14%
31-45
11
30%
30%
8
19%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
11
30%
30%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0
Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1
Серен Юнайтед
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 21 15 2 4 50 - 20 47
2. Брюгге 21 11 7 3 41 - 28 40
3. Андерлехт 4:0 21 10 8 3 47 - 26 38
4. Антверпен 20 11 4 5 37 - 24 37
5. Шарлеруа 21 10 5 6 38 - 29 35
6. Гент 21 10 4 7 33 - 22 34
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
9. Генк 21 8 5 8 40 - 33 29
10. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
11. Эйпен 0:1 21 7 4 10 30 - 35 25
12. Серкль Брюгге 21 7 4 10 29 - 28 25
13. Сент-Трейден 1:0 21 7 3 11 21 - 31 24
14. Стандард 20 6 5 9 22 - 34 23
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 21 7 2 12 23 - 43 23
17. Серен Юнайтед 21 6 1 14 23 - 42 19
18. Беерсхот-Вильрейк 0:4 20 2 3 15 15 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
2. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
3. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 4:0 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 10 4 3 3 20 - 15 15
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 11 4 1 6 13 - 27 13
12. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
13. Эйпен 0:1 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 1:0 11 3 2 6 13 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 0:4 11 2 0 9 5 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 4:0 11 5 4 2 22 - 12 19
5. Антверпен 10 5 2 3 16 - 12 17
6. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
7. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
8. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
9. Стандард 10 4 2 4 13 - 18 14
10. Сент-Трейден 1:0 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Эйпен 0:1 11 4 1 6 17 - 18 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 0:4 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Схоофс Роб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Мазиз Юссеф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 2:0 Серен Юнайтед онлайн


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