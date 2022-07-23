Стадион: Аспмира Стадион
5:0
Конец матча
0'
1:0
13' ГолБонифасе Виктор
29' Желтая карточкаФуртадо Уиллис
2:0
39' ГолПеллегрино Амаль
3:0
42' ГолСалтнес Ульрик
4:0
45' ПенальтиПеллегрино Амаль
5:0
48' ГолПеллегрино Амаль
52' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
83' Желтая карточкаХайкин Никита
90'+3
Ход матча
13'
1:0
29'
39'
2:0
42'
45'
4:0
48'
5:0
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
24 Нордас ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Iman Mafi
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Будё-Глимт
Дьерв
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|13 (2)
|0.87
|Салтнес Ульрик
|4
|0.27
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.27
|Ветлесен Уго
|3
|0.2
|Эспейор Рунар
|3
|0.2
|Мугиша Джоэл
|2
|0.13
|Вембангомо Брис
|1
|0.07
|Сольбаккен Ола
|1
|0.07
|Сёрли Сондре
|1
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.07
|Сампстед Альфонс
|1
|0.07
|Амундсен Исак
|1
|0.07
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|4
|0.27
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.13
|Симсир Араль
|1
|0.07
|Бренден Эрик
|1
|0.07
|Mathias Haarup
|1
|0.07
|Диалло Амаду
|1
|0.07
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|3
|0
|Фуртадо Уиллис
|3
|0
|Хустад Эрленд
|1
|1
|Фернандес Леандро II
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Torje Wichne
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
5
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
20%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
23%
3
60%
61-75
6
27%
1
20%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
5
28%
76-90
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90
Забито
36
11
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
3
27%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
8
22%
4
36%
61-75
11
31%
3
27%
76-90
Пропущено
17
29
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
10%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Русенборг
|0:0
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|6.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|0:0
|13
|2
|8
|3
|16 - 23
|14
|14.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 13
|5
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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