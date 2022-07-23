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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Будё-Глимт
5:0
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
13' Гол
Бонифасе Виктор
29' Желтая карточка
Фуртадо Уиллис
2:0
39' Гол
Пеллегрино Амаль
3:0
42' Гол
Салтнес Ульрик
4:0
45' Пенальти
Пеллегрино Амаль
5:0
48' Гол
Пеллегрино Амаль
52' Желтая карточка
John Olav Norheim
83' Желтая карточка
Хайкин Никита
90'+3
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
6
Амундсен
Исак
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
20
Oeystein
Oevretveit
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
5
Erik
Sandberg
2
Torje
Wichne
27
Mathias
Haarup
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
58
Симсир
Араль
17
Диалло
Амаду
7
Фуртадо
Уиллис
Будё-Глимт
4-3-3
Дьерв
3-4-1-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Дьерв

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПД
1:4
ПД
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 13 (2) 0.87
Салтнес Ульрик 4 0.27
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.27
Ветлесен Уго 3 0.2
Эспейор Рунар 3 0.2
Мугиша Джоэл 2 0.13
Вембангомо Брис 1 0.07
Сольбаккен Ола 1 0.07
Сёрли Сондре 1 0.07
Мо Бреде 1 0.07
Сампстед Альфонс 1 0.07
Амундсен Исак 1 0.07
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 4 0.27
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.13
Симсир Араль 1 0.07
Бренден Эрик 1 0.07
Mathias Haarup 1 0.07
Диалло Амаду 1 0.07
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Сери Яфет 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 3 0
Фуртадо Уиллис 3 0
Хустад Эрленд 1 1
Фернандес Леандро II 1 1
John Olav Norheim 2 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0
Симсир Араль 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
5
10 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
20%
16-30
6
27%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
5
23%
3
60%
61-75
6
27%
1
20%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
2
11%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
5
28%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
5
28%
76-90

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Забито

36
11
15 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
4
11%
0
0%
1-15
3
8%
3
27%
16-30
8
22%
0
0%
31-45
2
6%
1
9%
46-60
8
22%
4
36%
61-75
11
31%
3
27%
76-90

Пропущено

17
29
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
10%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
2
12%
7
24%
31-45
4
24%
4
14%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
3
18%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Линфилд - Будё-Глимт 1:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Клаксвик - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1
Будё-Глимт - Клаксвик 3:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0
Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Русенборг 0:0 15 5 8 2 23 - 17 23
6. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Тромсё 0:0 13 2 8 3 16 - 23 14
14. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
5. Русенборг 0:0 7 4 3 0 13 - 6 15
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 0:0 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 0:0 7 0 5 2 7 - 13 5
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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