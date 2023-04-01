Тур: 26. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Айтекин Дениз
0'
39' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
0:1
50' ГолФримпонг Жереми
51' Желтая карточкаМатричани Хеннинг
56' Желтая карточкаБаланта Эдер
Бонусы букмекеров
Ход матча
50'
0:1
56'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Крал
Алекс
26
Фрай
Микаэль
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Мюллер ДжоуиЗащитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
33 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
27 Вирц ФлорианНападающий
-
21 Адли АминНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Шальке 04
Байер Л
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
28 матчей
25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.07
Среднее время на гол
83
84
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.33
1.46
Среднее время на гол
67
61
Всего голов
34
35
Голов в среднем за матч
1.21
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
74
72
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|7 (3)
|0.27
|Дрекслер Доминик
|3
|0.12
|Теродде Симон
|3
|0.12
|Полтер Себастьян
|1
|0.04
|Саласар Родриго
|1
|0.04
|Молле Флоран
|1
|0.04
|Караман Кенан
|1
|0.04
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|8
|0.31
|Фримпонг Жереми
|7
|0.27
|Гложек Адам
|4
|0.15
|Демирбай Керем
|3
|0.12
|Баккер Митчел
|3
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|3 (2)
|0.12
|Шик Патрик
|3
|0.12
|Амири Надим
|3
|0.12
|Андрих Роберт
|2
|0.08
|Адли Амин
|2
|0.08
|Азмун Сердар
|2
|0.08
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Та Джонатан
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.04
|Вирц Флориан
|0
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теродде Симон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|8
|2
|Андрих Роберт
|7
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Баккер Митчел
|3
|1
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Амири Надим
|3
|0
|Тапсоба Эдмон
|3
|0
|Адли Амин
|1
|1
|Алонсо Хаби
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Диаби Мусса
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
8
4
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
3
23
Шальке 04
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Байер Л
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
11
27
Голы по времени матча
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Пропущено
29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
8
28%
3
14%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
7
32%
76-90
Забито
6
29
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
83%
4
14%
76-90
Пропущено
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
Забито
19
47
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
2
11%
3
6%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
4
21%
8
17%
31-45
2
11%
15
32%
46-60
1
5%
8
17%
61-75
8
42%
6
13%
76-90
Пропущено
47
38
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
11
23%
6
16%
31-45
9
19%
6
16%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
13
28%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1
Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0
Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3 Байер Л - Штутгарт 2:0
Результаты матчей
Шальке 04
Байер Л
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:6
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
94
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
84
111
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
196
619
1510
124
718
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|1:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|39 - 28
|51
|4.
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|39 - 34
|49
|5.
|0:1 Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 31
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|1:0 Заявка
|26
|12
|4
|10
|46 - 40
|40
|8.
|1:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|41 - 36
|40
|9.
|0:2 Заявка
|26
|10
|8
|8
|44 - 34
|38
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|2:0 Заявка
|26
|9
|4
|13
|34 - 45
|31
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|0:1 Заявка
|26
|5
|6
|15
|30 - 49
|21
|17.
|0:1 Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 46
|21
|18.
|0:1 Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|9
|4
|0
|22 - 8
|31
|3.
|1:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|22 - 10
|30
|4.
|0:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 11
|29
|5.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|1:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|2:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|26 - 22
|17
|14.
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|0:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 21
|20
|6.
|1:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 22
|20
|7.
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|2:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|21 - 28
|13
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|0:1 Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 27
|5
|18.
|0:1 Заявка
|13
|1
|1
|11
|11 - 29
|4
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Байер Л
Исход игры
Шальке 04
6.3% (8)
Ничья
22.8% (29)
Байер Л
70.9% (90)
Тотал 2.5
Больше
65.29% (79)
Меньше
34.71% (42)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)
Нет
17.36% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
46.5% (59)
1:1 Ничья
16.5% (21)
1:3 Байер Л
7.1% (9)
0:2 Байер Л
7.1% (9)
0:1 Байер Л
6.3% (8)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:1 Шальке 04
3.1% (4)
1:0 Шальке 04
1.6% (2)
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