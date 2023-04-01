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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Шальке 04
0:1
Второй тайм: 57'
Байер Л
0'
39' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
0:1
50' Гол
Фримпонг Жереми
51' Желтая карточка
Матричани Хеннинг
56' Желтая карточка
Баланта Эдер
0:1. Гол Джереми Фримпонга (виде...

Ход матча

39'
 
Паласиос Эсекиэль
46'
Баланта Эдер
Дрекслер Доминик
 
50'
0:1
Фримпонг Жереми
(Диаби Мусса)
51'
Матричани Хеннинг
 
56'
Баланта Эдер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 127
Шальке 04 6.3% (8)
X 22.8% (29)
Байер Л 70.9% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Байер Л
4.34
4.70
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
4
Ёсида
Мая
3
Граймль
Лео
41
Матричани
Хеннинг
30
Крал
Алекс
6
Краусс
Том
24
Дрекслер
Доминик
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
26
Фрай
Микаэль
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эсекиэль
8
Андрих
Роберт
3
Инкапье
Пьеро
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
21
Адли
Амин
Шальке 04
4-2-3-1
Байер Л
3-4-3

История личных встреч

Шальке 04
Байер Л

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

28 матчей

25%
21.4%
53.6%
7 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:4
Б
0:1
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.07

Среднее время на гол

83
84

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.33
1.46

Среднее время на гол

67
61

Всего голов

34
35

Голов в среднем за матч

1.21
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

74
72

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 7 (3) 0.27
Дрекслер Доминик 3 0.12
Теродде Симон 3 0.12
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 8 0.31
Фримпонг Жереми 7 0.27
Гложек Адам 4 0.15
Демирбай Керем 3 0.12
Баккер Митчел 3 0.12
Паласиос Эсекиэль 3 (2) 0.12
Шик Патрик 3 0.12
Амири Надим 3 0.12
Андрих Роберт 2 0.08
Адли Амин 2 0.08
Азмун Сердар 2 0.08
Арангис Чарлес 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Та Джонатан 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.04
Вирц Флориан 0 0
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Баланта Эдер 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 8 2
Андрих Роберт 7 0
Та Джонатан 6 0
Баккер Митчел 3 1
Фримпонг Жереми 4 0
Демирбай Керем 3 0
Амири Надим 3 0
Тапсоба Эдмон 3 0
Адли Амин 1 1
Алонсо Хаби 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Гложек Адам 2 0
Диаби Мусса 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Байер Л
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
4
Шальке 04
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Байер Л
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

3
23
Шальке 04
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Байер Л
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
28% (7)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

11
27

Голы по времени матча

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
2
15%
5
28%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Пропущено

29
22
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
17%
2
9%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
8
28%
3
14%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
4
14%
3
14%
61-75
6
21%
7
32%
76-90

Забито

6
29
1 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
0 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
0
0%
2
7%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
0
0%
10
34%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
5
83%
4
14%
76-90

Пропущено

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90

Забито

19
47
8 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 29
4 Забивали первыми 12
11 Не забивали 5
2
11%
3
6%
1-15
2
11%
7
15%
16-30
4
21%
8
17%
31-45
2
11%
15
32%
46-60
1
5%
8
17%
61-75
8
42%
6
13%
76-90

Пропущено

47
38
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
6
16%
16-30
11
23%
6
16%
31-45
9
19%
6
16%
46-60
5
11%
5
13%
61-75
13
28%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1
Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Фрайбург 0:2
Байер Л
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0
Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3 Байер Л - Монако 2:3 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Аугсбург - Байер Л 1:0 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Байер Л - Бохум 2:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Копенгаген 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Байер Л - Цюрих 4:1 Рейнджерс - Байер Л 3:0 Сент-Луис Сити 2 - Байер Л 0:3 Байер Л - Штутгарт 2:0

Результаты матчей

Шальке 04
Байер Л

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:6
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
5 раз 20%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
9
4
1
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
11
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
19
6
6
19
1.5
15
10
1
24
2.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 26 15 6 5 39 - 28 51
4.
Фрайбург
 1:0 Заявка 26 14 7 5 39 - 34 49
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 26 13 6 7 49 - 31 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 1:0 Заявка 26 12 4 10 46 - 40 40
8.
Майнц
 1:0 Заявка 26 11 7 8 41 - 36 40
9.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 26 10 8 8 44 - 34 38
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 26 9 4 13 34 - 45 31
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 0:1 Заявка 26 5 6 15 30 - 49 21
17.
Шальке 04
 0:1 Заявка 26 4 9 13 21 - 46 21
18.
Штутгарт
 0:1 Заявка 26 4 8 14 29 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 9 4 0 22 - 8 31
3.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 9 3 1 22 - 10 30
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 9 2 2 28 - 11 29
5.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 1:0 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 4 5 4 26 - 22 17
14.
Герта
 0:1 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 0:1 Заявка 14 3 4 7 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 0:2 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Майнц
 1:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
6.
Байер Л
 1:0 Заявка 13 6 2 5 19 - 22 20
7.
Фрайбург
 1:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 2:0 Заявка 13 4 1 8 21 - 28 13
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 0:1 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 0:1 Заявка 13 0 5 8 13 - 27 5
18.
Герта
 0:1 Заявка 13 1 1 11 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Адли Амин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Вирц Флориан забивает с правой ноги!
  • 61'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 60'
    Пьеро Инкапье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 60'
    Шальке 04 пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Шальке 04: 47%, Байер Л: 53%.
  • 60'
    Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Шальке 04
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья свистит. Ёсида Мая атаковал сзади соперника. Это Жереми Фримпонг заработал своей команде штрафной
  • 59'
    Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Байер Л
  • 58'
    Коссуну Одилон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 58'
    Шальке 04 пытается что-то создать.
  • 57'
    Бюльтер Мариус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 57'
    Байер Л пытается что-то создать.
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    • 51'
      Тапсоба Эдмон сделал ключевой пас для гола!
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О О Л - Жереми Фримпонг из команды Байер Л легко посылает мяч в пустые ворота правой! Жереми Фримпонг легко с этим справился!
    • 50'
      Диаби Мусса сделал результативную передачу.
    • 50'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 50'
      Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • 49'
      Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Фрай Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Шальке 04
    • 48'
      Шанс! Адли Амин из команды Байер Л пробил головой, но мимо
    • 48'
      Диаби Мусса из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Байер Л пытается что-то создать.
    • Офсайд
      47'
      Фрай Микаэль из команды Шальке 04 в офсайде
    • 47'
      Байер Л контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      47'
      Фрай Микаэль из команды Шальке 04 заходит слишком далеко, он валит Тапсоба Эдмон.
    • 46'
      Тактическая замена. Дрекслер Доминик уходит с поля и его заменяет Баланта Эдер
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 127
    Шальке 04 6.3% (8)
    X 22.8% (29)
    Байер Л 70.9% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Байер Л
    4.34
    4.70
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шальке 04 0:1 Байер Л

    Исход игры
    Шальке 04
    6.3% (8)
    Ничья
    22.8% (29)
    Байер Л
    70.9% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.29% (79)
    Меньше
    34.71% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    46.5% (59)
    1:1 Ничья
    16.5% (21)
    1:3 Байер Л
    7.1% (9)
    0:2 Байер Л
    7.1% (9)
    0:1 Байер Л
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:1 Шальке 04
    3.1% (4)
    1:0 Шальке 04
    1.6% (2)
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    Шальке 04
    Байер Л
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