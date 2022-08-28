Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаСиплак Михал
45' Желтая карточкаЩепаньски Милош
77' Желтая карточкаКупчак Матеуш
0:1
87' ГолЗреляк Адам
90' Желтая карточкаЮгас Якуб
0:2
90' ГолШимонович Давид
90'+7
Ход матча
10'
45'
77'
87'
0:1
90'
90'
0:2
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
11
Ракочи
Михал
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
10 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Краковия
Варта Познань
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.29
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.29
|Хебо Матиас
|1
|0.14
|Кялльман Беньямин
|1
|0.14
|Лосаж Флорьян
|1
|0.14
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.43
|Журавски Мачей
|1
|0.14
|Шимонович Давид
|1
|0.14
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.14
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Купчак Матеуш
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|2.
|Легия
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|Ракув
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|7.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|8.
|Корона Кельце
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|9.
|Сталь Мелец
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Варта Познань
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|11.
|Шлёнск
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Ягеллония
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|14.
|Заглембе Любин
|7
|2
|2
|3
|3 - 7
|8
|15.
|Пяст
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|16.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|5 - 12
|3
|18.
|Лех
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Легия
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Краковия
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Сталь Мелец
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Пяст
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|13.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заглембе Любин
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Лех
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|2.
|Радомьяк Радом
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|6.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|8.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|9.
|Пяст
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|12.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Ракув
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|14.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Ягеллония
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Лех
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
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