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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Краковия
0:2
Конец матча
Варта Познань
0'
10' Желтая карточка
Сиплак Михал
45' Желтая карточка
Щепаньски Милош
77' Желтая карточка
Купчак Матеуш
0:1
87' Гол
Зреляк Адам
90' Желтая карточка
Югас Якуб
0:2
90' Гол
Шимонович Давид
90'+7
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
3
Сиплак
Михал
9
Кялльман
Беньямин
71
Patryk
Makuch
11
Ракочи
Михал
1
Лис
Адриан
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
54
Ставропулос
Димитрис
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
6
Журавски
Мачей
22
Konrad
Matuszewski
30
Щепаньски
Милош
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
Краковия
3-4-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Краковия
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.29
Patryk Makuch 2 (1) 0.29
Хебо Матиас 1 0.14
Кялльман Беньямин 1 0.14
Лосаж Флорьян 1 0.14
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 3 0.43
Журавски Мачей 1 0.14
Шимонович Давид 1 0.14
Копчински Михал 1 (1) 0.14
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Югас Якуб 2 0
Сиплак Михал 2 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 3 0
Зреляк Адам 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Копчински Михал 1 0
Купчак Матеуш 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Шимонович Давид 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Гжесик Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0
Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2
Варта Познань
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2
Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1 Ягилония - Варта Познань 1:0 Висла Краков - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лех 1:2 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Варта Познань - Пяст 2:3 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Краковия 1:0 Варта Познань - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
2. Легия 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Погонь Щецин 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Радомьяк Радом 7 3 2 2 9 - 9 11
5. Ракув 5 3 1 1 10 - 6 10
6. Краковия 7 3 1 3 8 - 6 10
7. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Корона Кельце 7 3 1 3 8 - 7 10
9. Сталь Мелец 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Варта Познань 7 3 0 4 6 - 9 9
11. Шлёнск 7 2 3 2 6 - 9 9
12. Ягеллония 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
14. Заглембе Любин 7 2 2 3 3 - 7 8
15. Пяст 0:0 6 2 1 3 5 - 5 7
16. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Лехия Гданьск 5 1 0 4 5 - 12 3
18. Лех 0:0 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Легия 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ракув 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Краковия 4 2 0 2 5 - 3 6
6. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Сталь Мелец 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 3 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Пяст 0:0 2 1 0 1 4 - 1 3
13. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Заглембе Любин 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Лех 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 4 3 0 1 5 - 2 9
2. Радомьяк Радом 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
6. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
8. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
9. Пяст 0:0 4 1 1 2 1 - 4 4
10. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
12. Шлёнск 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Ракув 2 1 0 1 4 - 2 3
14. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
16. Ягеллония 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Лех 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Щепаньски Милош получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Сиплак Михал получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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