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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Сталь Мелец
2:0
Конец матча
Краковия
0'
1:0
43' Гол в свои ворота
Пестка Камил
44' Желтая карточка
Яблонски Давид
57' Вторая желтая карточка
Яблонски Давид
2:0
59' Пенальти
Доманьски Мацей
70' Желтая карточка
Какабадзе Отар
90'+7
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
22
Бараускас
Доминикас
24
Вольски
Мацей
32
Гербовски
Фридерик
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
99
Said
Hamulic
11
Лебедински
Миколай
7
Доманьски
Мацей
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
71
Patryk
Makuch
38
Мишор
Якуб
Сталь Мелец
3-4-3
Краковия
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Краковия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
3:3
Э
0:0
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доманьски Мацей 2 (1) 0.5
Piotr Wlazlo 2 0.5
Said Hamulic 1 0.25
Касперкевич Аркадиуш 1 0.25
Матрас Матеуш 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.5
Хебо Матиас 1 0.25
Кялльман Беньямин 1 0.25
Лосаж Флорьян 1 0.25
Patryk Makuch 1 (1) 0.25
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Fabian Hiszpanski 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Погонь Щецин 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Легия 0:0 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Корона Кельце 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Шлёнск 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Заглембе Любин 3 1 1 1 1 - 2 4
10. Гурник Забже 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Ягеллония 3 1 0 2 2 - 3 3
14. Варта Познань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Радомьяк Радом 3 0 2 1 2 - 5 2
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Пяст 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Легия 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Пяст 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Легия 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Яблонски Давид получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Пестка Камил уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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