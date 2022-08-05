Стадион: Stadion Stali Mielec
2:0
Конец матча
0'
1:0
43' Гол в свои воротаПестка Камил
44' Желтая карточкаЯблонски Давид
57' Вторая желтая карточкаЯблонски Давид
2:0
59' ПенальтиДоманьски Мацей
70' Желтая карточкаКакабадзе Отар
90'+7
Ход матча
43'
1:0
44'
57'
59'
2:0
70'
18
Piotr
Wlazlo
99
Said
Hamulic
24
Югас
Якуб
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Said HamulicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Ващук БогданПолузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
-
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
-
11 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
-
38 Мишор ЯкубНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
21 Хавьер ТиагоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Сталь Мелец
Краковия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доманьски Мацей
|2 (1)
|0.5
|Piotr Wlazlo
|2
|0.5
|Said Hamulic
|1
|0.25
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.25
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.5
|Хебо Матиас
|1
|0.25
|Кялльман Беньямин
|1
|0.25
|Лосаж Флорьян
|1
|0.25
|Patryk Makuch
|1 (1)
|0.25
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Fabian Hiszpanski
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Сталь Мелец - Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Легия 2:1 Лех - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Краковия
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Погонь Щецин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Легия
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заглембе Любин
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Варта Познань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Радомьяк Радом
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Пяст
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Легия
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заглембе Любин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Видзев Лодзь
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Медзь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Пяст
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Легия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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