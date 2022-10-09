Тур: 12. Стадион: Заглебье Любин.
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМаковский Томаш
31' Желтая карточкаКопац Бартош
1:0
45' ГолRafal Adamski
1:1
90' ГолMilos Trojak
90'+5
Ход матча
30'
31'
45'
1:0
90'
39
Бохар
Дамьян
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
17
Dawid
Blanik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Adrian DanekЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Заглембе Любин
Корона Кельце
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
30 матчей
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.17
|Долежал Мартин
|2
|0.17
|Rafal Adamski
|2
|0.17
|Стажиньски Филип
|1
|0.08
|Маковский Томаш
|1
|0.08
|Lukasz Lakomy
|1
|0.08
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.08
|Ходына Кацпер
|1
|0.08
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|5
|0.42
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.33
|Dawid Blanik
|2
|0.17
|Петров Кирилл
|1
|0.08
|Milos Trojak
|1
|0.08
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|3
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Lukasz Lakomy
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|2
|1
|Петров Кирилл
|3
|0
|Milos Trojak
|3
|0
|Jacek Podgorski
|3
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Adrian Danek
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Форенц Конрад
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Шпаковски Марчин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|2.
|Ракув
|11
|7
|2
|2
|19 - 9
|23
|3.
|Висла Плоцк
|12
|6
|3
|3
|23 - 13
|21
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|5.
|Сталь Мелец
|12
|6
|1
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Видзев Лодзь
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|7.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|8.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|9.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Лех
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 9
|16
|12.
|Радомьяк Радом
|0:0
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|13.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|16.
|Пяст
|11
|3
|2
|6
|11 - 13
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|10
|1
|2
|7
|11 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|10.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|2.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|3.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|4.
|Сталь Мелец
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|5.
|Легия
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Радомьяк Радом
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|6 (2)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5