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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
30' Желтая карточка
Маковский Томаш
31' Желтая карточка
Копац Бартош
1:0
45' Гол
Rafal Adamski
1:1
90' Гол
Milos Trojak
90'+5
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
8
Гиорбелидзе
Гурам
6
Маковский
Томаш
99
Lukasz
Lakomy
9
Гаприндашвили
Торнике
18
Стажиньски
Филип
39
Бохар
Дамьян
19
Rafal
Adamski
1
Форенц
Конрад
23
Adrian
Danek
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
7
Jakub
Lukowski
26
Севежински
Оскар
13
Дякону
Роналдо
17
Dawid
Blanik
99
Шикавка
Евгений
Заглембе Любин
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Корона Кельце

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
26.3%
16 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

30 матчей

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
9 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
30%
16.7%
16 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЭГБ
2:1
Э
1:1
Э
1:0
К
0:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:2
К
2:0
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
3:3
ПЛ
4:0
ВД
2:2
OE
1:0
OE
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.17
Долежал Мартин 2 0.17
Rafal Adamski 2 0.17
Стажиньски Филип 1 0.08
Маковский Томаш 1 0.08
Lukasz Lakomy 1 0.08
Гаприндашвили Торнике 1 0.08
Ходына Кацпер 1 0.08
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 5 0.42
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.33
Dawid Blanik 2 0.17
Петров Кирилл 1 0.08
Milos Trojak 1 0.08
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 3 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Стажиньски Филип 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Koki Hinokio 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 2 1
Петров Кирилл 3 0
Milos Trojak 3 0
Jacek Podgorski 3 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Adrian Danek 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Форенц Конрад 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Зебич Марио 1 0
Шпаковски Марчин 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
3
27%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
6
43%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2
Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 12 7 3 2 15 - 13 24
2. Ракув 11 7 2 2 19 - 9 23
3. Висла Плоцк 12 6 3 3 23 - 13 21
4. Погонь Щецин 12 6 3 3 20 - 16 21
5. Сталь Мелец 12 6 1 5 18 - 19 19
6. Видзев Лодзь 11 5 2 4 14 - 10 17
7. Краковия 12 5 2 5 14 - 10 17
8. Ягеллония 12 4 5 3 20 - 14 17
9. Заглембе Любин 12 4 5 3 12 - 14 17
10. Шлёнск 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Лех 0:0 11 4 4 3 11 - 9 16
12. Радомьяк Радом 0:0 12 4 3 5 11 - 15 15
13. Варта Познань 12 4 2 6 10 - 13 14
14. Гурник Забже 11 3 4 4 17 - 20 13
15. Корона Кельце 12 3 3 6 14 - 18 12
16. Пяст 11 3 2 6 11 - 13 11
17. Лехия Гданьск 11 2 2 7 10 - 21 8
18. Медзь 10 1 2 7 11 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Легия 6 5 1 0 11 - 4 16
3. Погонь Щецин 6 4 2 0 12 - 6 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 11 - 3 13
5. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
6. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Сталь Мелец 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
9. Лех 0:0 7 2 2 3 4 - 6 8
10. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
11. Пяст 5 2 1 2 7 - 4 7
12. Видзев Лодзь 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Радомьяк Радом 0:0 6 2 1 3 7 - 9 7
14. Гурник Забже 6 1 2 3 8 - 12 5
15. Корона Кельце 5 1 1 3 6 - 7 4
16. Медзь 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Лехия Гданьск 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Варта Познань 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
2. Видзев Лодзь 6 3 1 2 7 - 4 10
3. Заглембе Любин 6 3 1 2 7 - 9 10
4. Сталь Мелец 6 3 0 3 9 - 12 9
5. Легия 6 2 2 2 4 - 9 8
6. Висла Плоцк 7 2 2 3 12 - 10 8
7. Лех 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
9. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
10. Радомьяк Радом 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
11. Ракув 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Погонь Щецин 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Краковия 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Ягеллония 5 0 4 1 6 - 7 4
17. Пяст 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Медзь 5 0 1 4 6 - 12 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 6 (2)
Висла Плоцк Вольски Рафал 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Легия Енджейчик Артур 1 5
Ягеллония Цэру Богдан 6
Шлёнск Ольсен Патрик 5
Лехия Гданьск Налепа Михал 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Rafal Adamski бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Копац Бартош получил желтую карточку от судьи
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