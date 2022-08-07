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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Лех
0'
1:0
57' Гол
Lukasz Lakomy
62' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
1:1
65' Пенальти
Исхак Микаэль
84' Желтая карточка
Копац Бартош
90'+5
89
Биззад
Каспер
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
77
Бартолевски
Матеуш
6
Маковский
Томаш
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
29
Дьенг
Шейку
15
Долежал
Мартин
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
20
Пиньот
Максимилиан
3
Дуглас
Барри
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
14
Цитаишвили
Георгий
9
Исхак
Микаэль
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Лех

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

31 матч

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
38.7%
35.5%
8 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:3
Э
0:2
ЭГА
3:0
Э
2:0
К
1:0
К
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:1
ТМС
2:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
0:1
OE
0:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаприндашвили Торнике 1 0.25
Lukasz Lakomy 1 0.25
Дьенг Шейку 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скурась Михал 1 0.33
Исхак Микаэль 1 (1) 0.33

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаприндашвили Торнике 0 1
Копац Бартош 1 0
Стажиньски Филип 1 0
Полетанович Марко 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Биззад Каспер 1 0
Lukasz Lakomy 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 2 0
Квеквескири Ника 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Заглембе Любин - Хробры 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Легница - Заглембе Любин 2:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 1:6 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 2:4 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 3:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Варта Познань 0:4 Брук-Бет Термалица - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Шлёнск - Заглембе Любин 0:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 3:1
Лех
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3 Динамо Батуми - Лех 1:1 Лех - Динамо Батуми 5:0
Лех - Сталь Мелец 0:2 Карабах - Лех 5:1 Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Краковия 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Ракув 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Легия 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Заглембе Любин 4 1 2 1 2 - 3 5
10. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Гурник Забже 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Видзев Лодзь 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Пяст 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Ракув 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Гурник Забже 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
15. Медзь 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Видзев Лодзь 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Гурник Забже 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Заглембе Любин 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ракув 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Легия 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Пяст 2 0 0 2 0 - 4 0
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