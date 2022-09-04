Стадион: Suzuki Arena
1:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолДабровски Дамьян
0:2
33' ГолСмолиньски Кацпер
41' Желтая карточкаЛеонардо Родригес
1:2
58' ГолDawid Blanik
74' Желтая карточкаMilos Trojak
81' Желтая карточкаБартковски Якуб
87' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
90'+7
Ход матча
5'
0:1
33'
58'
1:2
74'
81'
66
Milos
Trojak
95
Зебич
Марио
23
Adrian
Danek
22
Дея
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоЗащитник
-
23 Adrian DanekЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Корона Кельце
Погонь Щецин
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.5
|Jakub Lukowski
|2
|0.25
|Dawid Blanik
|2
|0.25
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|2
|0.25
|Дабровски Дамьян
|2
|0.25
|Алмквист Понтус
|2
|0.25
|Захович Лука
|2
|0.25
|Бичахчян Ваан
|2
|0.25
|Ленговски Матеуш
|1
|0.13
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|1
|1
|Петров Кирилл
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Jacek Podgorski
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Дея Адам
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Такач Далибор
|1
|0
|Adrian Danek
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Погонь Щецин
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|Краковия
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Видзев Лодзь
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|9.
|Варта Познань
|8
|3
|1
|4
|6 - 9
|10
|10.
|Корона Кельце
|8
|3
|1
|4
|9 - 9
|10
|11.
|Ягеллония
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Заглембе Любин
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|13.
|Шлёнск
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|14.
|Гурник Забже
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|15.
|Лех
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|16.
|Пяст
|6
|2
|0
|4
|5 - 6
|6
|17.
|Медзь
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ракув
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Погонь Щецин
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Висла Плоцк
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|8 - 3
|9
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Ягеллония
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|9.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Гурник Забже
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Лех
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|16.
|Медзь
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Варта Познань
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|2.
|Легия
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|3.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Висла Плоцк
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|5.
|Радомьяк Радом
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Погонь Щецин
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Сталь Мелец
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Заглембе Любин
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|11.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|18.
|Медзь
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу