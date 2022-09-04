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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Корона Кельце
1:2
Конец матча
Погонь Щецин
0'
0:1
5' Гол
Дабровски Дамьян
0:2
33' Гол
Смолиньски Кацпер
41' Желтая карточка
Леонардо Родригес
1:2
58' Гол
Dawid Blanik
74' Желтая карточка
Milos Trojak
81' Желтая карточка
Бартковски Якуб
87' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
90'+7
1
Форенц
Конрад
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
95
Зебич
Марио
23
Adrian
Danek
6
Jacek
Podgorski
7
Jakub
Lukowski
20
Шпаковски
Марчин
22
Дея
Адам
8
Такач
Далибор
18
Bartosz
Spiaczka
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
8
Дабровски
Дамьян
9
Алмквист
Понтус
61
Смолиньски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Корона Кельце
5-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Погонь Щецин

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ЭГА
3:0
Э
4:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:1
Э
2:1
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.5
Jakub Lukowski 2 0.25
Dawid Blanik 2 0.25
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 2 0.25
Дабровски Дамьян 2 0.25
Алмквист Понтус 2 0.25
Захович Лука 2 0.25
Бичахчян Ваан 2 0.25
Ленговски Матеуш 1 0.13
Смолиньски Кацпер 1 0.13
Салес Жеан Карлос 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 1 1
Петров Кирилл 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Milos Trojak 2 0
Jacek Podgorski 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Дея Адам 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Такач Далибор 1 0
Adrian Danek 1 0
Зебич Марио 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Стипица Данте 2 0
Форнальчик Мариуш 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Дабровски Дамьян 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
4
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1
Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2
Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 8 5 2 1 11 - 7 17
2. Висла Плоцк 7 5 1 1 19 - 7 16
3. Погонь Щецин 8 5 1 2 13 - 8 16
4. Ракув 7 4 1 2 11 - 9 13
5. Сталь Мелец 8 4 1 3 12 - 10 13
6. Краковия 8 4 1 3 11 - 6 13
7. Радомьяк Радом 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Видзев Лодзь 7 3 1 3 9 - 8 10
9. Варта Познань 8 3 1 4 6 - 9 10
10. Корона Кельце 8 3 1 4 9 - 9 10
11. Ягеллония 8 2 3 3 9 - 10 9
12. Заглембе Любин 8 2 3 3 4 - 8 9
13. Шлёнск 8 2 3 3 6 - 11 9
14. Гурник Забже 6 2 2 2 8 - 8 8
15. Лех 6 2 1 3 6 - 7 7
16. Пяст 6 2 0 4 5 - 6 6
17. Медзь 6 1 1 4 6 - 11 4
18. Лехия Гданьск 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ракув 4 3 1 0 7 - 4 10
3. Погонь Щецин 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Висла Плоцк 3 3 0 0 9 - 2 9
5. Краковия 5 3 0 2 8 - 3 9
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Ягеллония 4 2 0 2 5 - 5 6
8. Шлёнск 4 1 2 1 4 - 6 5
9. Корона Кельце 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Гурник Забже 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Радомьяк Радом 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Видзев Лодзь 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Лех 4 1 0 3 2 - 6 3
14. Заглембе Любин 4 0 3 1 2 - 3 3
15. Пяст 2 1 0 1 4 - 1 3
16. Медзь 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Лехия Гданьск 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Варта Познань 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 5 3 1 1 5 - 2 10
2. Легия 4 2 1 1 4 - 5 7
3. Видзев Лодзь 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Висла Плоцк 4 2 1 1 10 - 5 7
5. Радомьяк Радом 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Погонь Щецин 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Корона Кельце 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Сталь Мелец 4 2 0 2 7 - 8 6
9. Заглембе Любин 4 2 0 2 2 - 5 6
10. Гурник Забже 2 1 1 0 5 - 2 4
11. Лех 2 1 1 0 4 - 1 4
12. Краковия 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Шлёнск 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Ягеллония 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Ракув 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Лехия Гданьск 4 1 0 3 5 - 11 3
18. Медзь 3 0 1 2 3 - 7 1
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Леонардо получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Mario Zebic уходит с поля. Серпина Лукаш выходит вместо него
    • 37'
      Такач Далибор уходит с поля. Dawid Blanik выходит вместо него
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Смолиньски Кацпер бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Дабровски Дамьян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 1:2 Погонь Щецин онлайн

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