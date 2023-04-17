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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 17051
Гётеборг
0:1
Конец матча
Мальмё
0'
9' Желтая карточка
Рикс Сёрен
11' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
0:1
20' Гол
Телин Исаак
45' Желтая карточка
Телин Исаак
60' Желтая карточка
Трондсен Андерс
90'+5

Ход матча

9'
 
Рикс Сёрен
11'
 
Габриэль Даль Тое Бусанелло
20'
0:1
Телин Исаак
(Рикс Сёрен)
45'
 
Телин Исаак
56'
Трондсен Андерс
Эрикссон Себастьян
 
60'
Трондсен Андерс
 
62'
 
Али Таха Абди
Рикс Сёрен
67'
Linus Carlstrand
Ольссон Себастьян
 
74'
 
Сисей Йозеф
Веккья Стефано
86'
Абдуллахи Сулейман
Хауснер Себастиан
 
88'
 
Левицки Оскар
Пенья Серхио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 585
  • 37 Владение мячом, % 63
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
27
Далин
Юхан
2
Тиннерхольм
Антон
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
21
Веккья
Стефано
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
9
Телин
Исаак
Гётеборг
4-4-2
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
Мальмё

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

34 матча

26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

А
2:1
А
1:0
А
0:2
А
2:3
ТМК
2:1
А
3:1
А
0:3
К
2:1
А
1:0
А
0:0
А
0:3
А
1:2
К
1:0
А
2:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
2:1
А
0:1
А
2:2
А
0:3
С
3:2
А
3:1
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
0:0
А
0:2
А
2:1
А
0:2
А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:1

Голы

Всего голов

12
23

Голов в среднем за матч

0.75
1.28

Среднее время на гол

120
70

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.67
1.44

Среднее время на гол

54
62

Всего голов

42
46

Голов в среднем за матч

1.24
1.35

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

72
66

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 (1) 1.33
Пенья Серхио 0 0
Рикс Сёрен 0 0
Сейдиу Патриот 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Густаф 1 0
Трондсен Андерс 1 0
Карлен Адам 1 0
Alai Ghasem 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2
Мальмё - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:1 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1

Результаты матчей

Гётеборг
Мальмё

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Дегерфорс
 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Гётеборг
 3 0 0 3 0 - 4 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
10.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сириус
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Хальмстад Ахльстранд Эрик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 2
Весь список
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    Где смотреть матч Гётеборг 0:1 Мальмё онлайн

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