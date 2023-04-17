Тур: 3. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17051
0'
9' Желтая карточкаРикс Сёрен
11' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
0:1
20' ГолТелин Исаак
45' Желтая карточкаТелин Исаак
60' Желтая карточкаТрондсен Андерс
90'+5
Ход матча
9'
20'
0:1
45'
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 585
-
37 Владение мячом, % 63
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Alai Ghasem
-
-
-
-
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
35 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Гётеборг
Мальмё
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
34 матча
26.5%
23.5%
50%
9 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
23
Голов в среднем за матч
0.75
1.28
Среднее время на гол
120
70
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.67
1.44
Среднее время на гол
54
62
Всего голов
42
46
Голов в среднем за матч
1.24
1.35
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
72
66
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4 (1)
|1.33
|Пенья Серхио
|0
|0
|Рикс Сёрен
|0
|0
|Сейдиу Патриот
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Трондсен Андерс
|1
|0
|Карлен Адам
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Гётеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мальмё
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0
Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0
Мальмё
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2
Мальмё - Дегерфорс 2:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:1 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1
Результаты матчей
Гётеборг
Мальмё
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|4
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Хальмстад
|Ахльстранд Эрик
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|2