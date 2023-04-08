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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Броммапойкарна
1:2
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
17' Гол
Alexander Jensen
52' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
61' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
1:1
80' Гол
Телин Исаак
90' Желтая карточка
Сёдерстрём Тим
1:2
90' Гол
Телин Исаак
90'+10

Ход матча

17'
Alexander Jensen
(Сёдерстрём Тим)
1:0
37'
Акерманн Кевин
Gustav Sandberg-Magnusson
 
46'
 
Нанаси Себастьян
Али Таха Абди
52'
 
Кристиансен Андерс
61'
 
Тиннерхольм Антон
62'
Marijan Cosic
Фрицсон Людвиг
 
66'
 
Зейдан Мустафа
Ларссон Хуго
66'
 
Сейдиу Патриот
Габриэль Даль Тое Бусанелло
78'
 
Рикс Сёрен
Веккья Стефано
80'
1:1
Телин Исаак
(Пенья Серхио)
84'
Richie Omorowa
Васич Никола
 
90'
Сёдерстрём Тим
 
90'
1:2
Телин Исаак
(Сейдиу Патриот)
90'
 
Ольссон Мартин
Кристиансен Андерс

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 300 Количество передач 687
  • 30 Владение мячом, % 70
1
Линнер
Оскар
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Amadeus
Soegaard
5
Агардиус
Виктор
15
Samuel
Holm
7
Петтерссон
Оскар
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
9
Васич
Никола
27
Далин
Юхан
2
Тиннерхольм
Антон
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
Броммапойкарна
4-1-4-1
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Мальмё

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

А
0:3
А
3:1
К
3:1
А
2:0
А
1:1
КШ
2:0
А
2:1
А
1:3
А
0:4
А
2:1
А
1:1
А
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.71

Среднее время на гол

150
126

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
2.4

Среднее время на гол

42
37

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Тотал матчей

2.5
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8

Среднее время на гол

60
63

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2
Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 2:3 Броммапойкарна - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Йёнчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0
Мальмё
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:1
ИФК Лулео - Мальмё 0:1 Мальмё - Сковде АИК 2:0 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3 Гётеборг - Мальмё 2:1 Унион Берлин - Мальмё 1:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Броммапойкарна 1:2 Мальмё онлайн

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