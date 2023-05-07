Тур: 5. Стадион: Брискеби. Главный судья: Лиен Мариус
0'
0:1
7' Гол в свои воротаБьярнасон Бриньяр Инги
48' Желтая карточкаКиркеволд Пол
0:2
53' ГолЭйкрем Магнус
0:3
56' ГолЭриксен Кристиан I
60' Красная карточкаШельстад Фредрик
0:4
61' ПенальтиМаннсверк Сиверт
90'+4
Ход матча
7'
48'
53'
0:2
56'
60'
61'
0:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
337 Количество передач 618
-
37 Владение мячом, % 63
14
Удаль
Хенрик
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Амин НуриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Хам-Кам
Мольде
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
5
1.5
Среднее время на гол
18
60
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
3
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
30
120
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|3 (1)
|0.6
|Киркеволд Пол
|2
|0.4
|Aleksander Melgalvis
|1
|0.2
|John Olav Norheim
|1
|0.2
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.2
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.2
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|2
|0.33
|Грёдем Магнус
|2
|0.33
|Маннсверк Сиверт
|2 (2)
|0.33
|Эйкрем Магнус
|1
|0.17
|Линнес Мартин
|1
|0.17
|Хансен Беньямин
|1
|0.17
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|0
|1
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
1
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
0
5
Хам-Кам
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мольде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90
Пропущено
10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
13
6
1 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1
Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Мольде
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
33
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|5 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3