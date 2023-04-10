Тур: 1. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 3723 Главный судья: Mohammad Aslam
0'
41' Желтая карточкаНильсен Лассе
0:0
51' Не забитый пенальтиОпсал Сакариас
1:0
54' ГолVegard Oestraat Erlien
81' Желтая карточкаРиса Бирк
90' Желтая карточкаVegard Oestraat Erlien
90'+8
Ход матча
41'
51'
0:0
54'
81'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
11
Йенсен
Рубен
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Yaw Paintsil
-
24 Daniel Bassi
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Тромсё
Мольде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.87
Среднее время на гол
54
103
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2.13
1.73
Среднее время на гол
42
51
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
47
69
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3
Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Мольде
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1
Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2