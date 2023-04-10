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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3723 Главный судья: Mohammad Aslam
Тромсё
1:0
Конец матча
Мольде
0'
41' Желтая карточка
Нильсен Лассе
0:0
51' Не забитый пенальти
Опсал Сакариас
1:0
54' Гол
Vegard Oestraat Erlien
81' Желтая карточка
Риса Бирк
90' Желтая карточка
Vegard Oestraat Erlien
90'+8

Ход матча

41'
Нильсен Лассе
 
51'
Опсал Сакариас
0:0
54'
Vegard Oestraat Erlien
(Hilmir Mikaelsson)
1:0
66'
 
Ловик Матиас
Кнутсон Эрлинг
68'
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар
 
79'
 
Эриксен Кристиан I
Эйкрем Магнус
81'
 
Риса Бирк
87'
 
Китолано Эрик
Брейвик Эмиль
87'
 
Грёдем Магнус
Брюнхильдсен Ола
88'
Коскела Миика
Псише Кристоф
 
88'
Хафстад Тобиас
Hilmir Mikaelsson
 
90'
Vegard Oestraat Erlien
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
23
Норхейм
Рунар
9
Hilmir
Mikaelsson
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
14
Кнутсон
Эрлинг
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
7
Эйкрем
Магнус
9
Бериша
Ветон
11
Брюнхильдсен
Ола
Тромсё
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.3%
26.7%
50%
7 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
6 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

Т
0:1
Т
5:1
Т
3:0
Т
3:3
Т
3:0
Т
2:1
Т
2:4
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:0
ТМК
2:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
4:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:3
Т
1:1
КН
2:1
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:2
ТМС
5:1
Т
0:1
Т
2:3
Т
1:0
Т
1:1
ТМС
0:1
Т
4:4
Т
0:0

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2.13
1.73

Среднее время на гол

42
51

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

47
69

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3
Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0
Мольде
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1
Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3 Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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