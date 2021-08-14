Второй тайм

92' Аякс заслуженно побеждает в отличном матче

92' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Дуэлунд Миккель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

91' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

91' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Девайн Ренш из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

89' Баррето Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Алле Себастьян из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок Бергёйс Стивен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Лабьяд Закария пробил со штрафного прямо в стенку

80' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

76' Какой промах! Мазрауи Нуссер имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

76' Девайн Ренш из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

74' Девайн Ренш мяч отрикошетил от ворот

70' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Девайн Ренш из команды Аякс

69' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Отличный пас сделал Тимбер Юррьен из команды Аякс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

65' Хорошую попытку сделал Гравенберх Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хорошую попытку сделал Алле Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Тактическая замена. Мартинес Лисандро уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

57' Альварес Эдсон из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Аякс выполняет удар от ворот.

55' Брюин Джорди не смог попасть в створ ударом издали

54' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Гравенберх Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Как он промахнулся? Гравенберх Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Удар от ворот произведет Аякс

48' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота