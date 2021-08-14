Голландия: Эредивизие 2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
НЕК Неймеген
1:0
6' ГолАлле Себастьян
2:0
10' ГолМазрауи Нуссер
3:0
15' Гол в свои воротаВан Рой Барт
4:0
20' ГолТадич Душан
5:0
39' ГолТадич Душан
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
32 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
35 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
-
70 Букузу КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
10'
2:0
15'
3:0
20'
4:0
39'
5:0
80'
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
11 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
10 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2
|2
|2.
|Мазрауи Нуссер
|1
|1
|3.
|Алле Себастьян
|1
|1
|4.
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =1 -7НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:0 Волендам НЕК Неймеген 2:0 ПСВ-2
Последние игры между собой
Аякс: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 0
НЕК Неймеген: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 14
Аякс 2:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:6 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие НЕК Неймеген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 НЕК Неймеген Кубок Аякс 3:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:4 Аякс Премьер-лига Аякс 2:0 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:1 Аякс Премьер-лига Аякс 0:0 НЕК Неймеген Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|0
|5.
|АЗ Алкмаар
|Гудмундссон Альберт
|1
|0