  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
1:0
6' Гол
Алле Себастьян
2:0
10' Гол
Мазрауи Нуссер
3:0
15' Гол в свои ворота
Ван Рой Барт
4:0
20' Гол
Тадич Душан
5:0
39' Гол
Тадич Душан
90'+2
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
14
Дуэлунд
Миккель
10
Окита
Жонатан
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
Аякс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-3-3

Ход матча

6'
Алле Себастьян
(Мазрауи Нуссер)
1:0
10'
Мазрауи Нуссер
(Тадич Душан)
2:0
15'
Ван Рой Барт
3:0
20'
Тадич Душан
4:0
25'
 
Баррето Эдгар
Маттссон Магнус
39'
Тадич Душан
(Бергёйс Стивен)
5:0
58'
Ренсх Девайн
Мартинес Лисандро
 
58'
Нерес Давид
Тадич Душан
 
66'
 
Ali Akman
Брюин Джорди
76'
Йенсен Виктор
Альварес Эдсон
 
76'
Лабьяд Закария
Классен Дэви
 
79'
 
Бронкхорст Илиас
Окита Жонатан
80'
 
Вет Хавьер
Шоне Лассе

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 2
2. Мазрауи Нуссер 1 1
3. Алле Себастьян 1 1
4. Бергёйс Стивен 0 0
НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0
 НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг
Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =1 -7
НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:0 Волендам НЕК Неймеген 2:0 ПСВ-2

Последние игры между собой

Аякс: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 0
НЕК Неймеген: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 14
НЕК Неймеген 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 НЕК Неймеген Эредивизие Аякс 2:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 Аякс Эредивизие
Аякс 2:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:6 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие НЕК Неймеген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 НЕК Неймеген Кубок Аякс 3:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:4 Аякс Премьер-лига Аякс 2:0 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:1 Аякс Премьер-лига Аякс 0:0 НЕК Неймеген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 5:0 НЕК Неймеген онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 