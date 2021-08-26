Италия: Серия A 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Браим
|1
|1
|2.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|2 (1)
|2
|2.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стротман Кевин
|1
|0
|2.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан
Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия
Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус Сампдория 2:2 Кальяри
Последние игры между собой
Милан: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Кальяри: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дженоа
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кальяри
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|2
|0
|0
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|0
|4.
|Верона
|Дзакканьи Маттиа
|2
|1
|0
|5.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан - Кальяри
Исход игры
Милан
100% (44)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
2:0 Милан
59.1% (26)
2:1 Милан
20.5% (9)
1:0 Милан
9.1% (4)
3:1 Милан
6.8% (3)
3:0 Милан
4.5% (2)
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