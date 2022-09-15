Стадион: U-Power Stadium
-
Главный тренер: Raffaele Palladino
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монца
Ювентус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|1
|0.17
|Мота Дани
|1
|0.17
|Колпани Андреа
|1
|0.17
|Капрари Джанлука
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.67
|Милик Аркадиуш
|2
|0.33
|Ди Мария Анхель
|1
|0.17
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.17
|Бремер Глейсон
|1
|0.17
|Костич Филип
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мачин Хосе
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Сенси Стефано
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Чиурриа Патрик
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимилиано Аллегри
|2
|1
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Милик Аркадиуш
|1
|1
|Алекс Сандро
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|1
|Данило Луис
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
5
38%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2
Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1
Ювентус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Удинезе
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 4
|10
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 6
|7
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Эмполи
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|17.
|Лечче
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|20.
|Монца
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Лацио
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|7.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Болонья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Рома
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|4.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|8.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|Лечче
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|Монца
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|4 (1)
|Аталанта
|Коопмейнерс Теун
|6 (1)
|Удинезе
|Гомеш Бету
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|4
|Фиорентина
|Роша Игор II
|1 2
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1 2
|Милан
|Леау Рафаэл
|1 2
|Наполи
|Лучано Спаллетти
|1 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монца - Ювентус
Исход игры
Монца
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (35)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
40% (14)
Нет
60% (21)
Популярный счёт
0:2 Ювентус
45.7% (16)
1:2 Ювентус
34.3% (12)
0:3 Ювентус
8.6% (3)
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