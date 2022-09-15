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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023


Стадион:
Монца
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 35
Монца 0% (0)
X 0% (0)
Ювентус 100% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Ювентус
4.54
3.82
1.89
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Монца
  •   Главный тренер: Raffaele Palladino
Ювентус
  •   Главный тренер: Аллегри Массимилиано
  • Травмы и дисквалификации
  • Дисквалифицирован

История личных встреч

Монца
Ювентус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 1 0.17
Мота Дани 1 0.17
Колпани Андреа 1 0.17
Капрари Джанлука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.67
Милик Аркадиуш 2 0.33
Ди Мария Анхель 1 0.17
Бонуччи Леонардо 1 0.17
Бремер Глейсон 1 0.17
Костич Филип 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мачин Хосе 2 0
Мари Пабло 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Сенси Стефано 1 0
Марлон 1 0
Чиурриа Патрик 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Пессина Маттео 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Милик Аркадиуш 1 1
Алекс Сандро 2 0
Ровелла Николо 2 0
Куадрадо Хуан 0 1
Данило Луис 1 0
Костич Филип 1 0
Паредес Леандро 1 0
Кин Мойзе 1 0
Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
5
38%
1
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2
Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1
Ювентус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1
Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4 Реал Мадрид - Ювентус 2:0 Барселона - Ювентус 2:2 Ювентус - Чивас Гвадалахара 2:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Ювентус - Лацио 2:2 Ювентус - Интер Милан 2:4 Дженоа - Ювентус 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 4 2 0 13 - 4 14
2. Милан Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
3. Аталанта Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4. Удинезе Заявка 6 4 1 1 12 - 6 13
5. Рома Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
6. Интер Милан Заявка 6 4 0 2 12 - 8 12
7. Лацио Заявка 6 3 2 1 9 - 5 11
8. Торино Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
9. Ювентус Заявка 6 2 4 0 9 - 4 10
10. Салернитана Заявка 6 1 4 1 9 - 6 7
11. Болонья Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
12. Фиорентина Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Сассуоло Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14. Верона Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Специя Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16. Эмполи Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
17. Лечче Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
18. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
20. Монца Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Лацио Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
3. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Ювентус Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Наполи Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
7. Рома Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Аталанта Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Болонья Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Специя Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
11. Фиорентина Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Торино Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
13. Салернитана Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
14. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Верона Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Эмполи Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лечче Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Сампдория Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Кремонезе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
20. Монца Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Наполи Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Рома Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
4. Удинезе Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5. Торино Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Милан Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Интер Милан Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
8. Салернитана Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Ювентус Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лацио Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Верона Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Эмполи Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сассуоло Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
14. Лечче Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
17. Монца Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Специя Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 4 (1)
Аталанта Коопмейнерс Теун 6 (1)
Удинезе Гомеш Бету 4
Ювентус Влахович Душан 5
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 4
Фиорентина Роша Игор II 1 2
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 2
Милан Леау Рафаэл 1 2
Наполи Лучано Спаллетти 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2022, осталось 2 дня 8 часов 49 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Монца 0% (0)
    X 0% (0)
    Ювентус 100% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Ювентус
    4.54
    3.82
    1.89
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Монца - Ювентус

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (18)
    Меньше
    48.57% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (14)
    Нет
    60% (21)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    45.7% (16)
    1:2 Ювентус
    34.3% (12)
    0:3 Ювентус
    8.6% (3)
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