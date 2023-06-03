Тур: 38. Стадион: Джованни Цини. Главный судья: Daniele Perenzoni
2:0
Конец матча
0'
1:0
26' ПенальтиБуонаюто Кристиан
29' Желтая карточкаГильоне Паоло
39' Желтая карточкаКулибали Лассана
87' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
2:0
88' ГолЦаджу Франк
90' Undefined phrase: football_event_Айву Эмануэль
90'+12
Ход матча
26'
29'
39'
87'
88'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
400 Количество передач 579
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кирикеш
Влад
11
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кремонезе
Салернитана
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|8 (3)
|0.21
|Окереке Давид
|7 (1)
|0.18
|Дессерс Сириль
|6
|0.16
|Цаджу Франк
|3
|0.08
|Валери Эмануэле
|2
|0.05
|Серникола Леонардо
|2
|0.05
|Буонаюто Кристиан
|2 (1)
|0.05
|Гальдамес Пабло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|16 (1)
|0.42
|Кандрева Антонио
|7
|0.18
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (1)
|0.11
|Де Вильена Тонни
|4
|0.11
|Кулибали Лассана
|3
|0.08
|Маццокки Паскуале
|2
|0.05
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.05
|Кастанос Григорис
|2
|0.05
|Пирола Лоренцо
|2
|0.05
|Ботхейм Эрик
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0.03
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Данилюк Флавиус
|0
|0
|Самбья Саломон
|0
|0
|Дьомбер Норберт
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|11
|0
|Пикель Шарль
|8
|1
|Васкес Хоан
|7
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Гильоне Паоло
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Буонаюто Кристиан
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Лассана
|12
|0
|Данилюк Флавиус
|9
|0
|Бронн Дилан
|5
|1
|Де Вильена Тонни
|5
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Кастанос Григорис
|4
|0
|Диа Булайе
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Кандрева Антонио
|2
|1
|Соуза Паулу
|0
|2
|Сепе Луиджи
|3
|0
|Давиде Никола
|3
|0
|Самбья Саломон
|3
|0
|Радованович Иван
|1
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Чрнигой Домен
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|1
|0
|Валенсия Диего
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Салернитана
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
12
Кремонезе
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Салернитана
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
21% (4)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
15
28
Кремонезе
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (15)
42% (16)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (7)
39% (15)
42% (16)
Салернитана
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (13)
29% (11)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
37% (14)
47% (18)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
27
15
Волевые поражения
23
40
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
27 Не забивали 27
3
20%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
6
40%
4
24%
76-90
Пропущено
31
37
13 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 17
3
10%
4
11%
1-15
7
23%
5
14%
16-30
3
10%
9
24%
31-45
3
10%
7
19%
46-60
7
23%
4
11%
61-75
8
26%
8
22%
76-90
Забито
21
29
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
10%
5
17%
1-15
2
10%
3
10%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
5
24%
6
21%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
7
33%
7
24%
76-90
Пропущено
38
27
21 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 14
6
16%
5
19%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
8
21%
7
26%
31-45
3
8%
5
19%
46-60
5
13%
3
11%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Забито
36
46
11 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
5
14%
9
20%
1-15
4
11%
5
11%
16-30
2
6%
4
9%
31-45
7
19%
10
22%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
13
36%
11
24%
76-90
Пропущено
69
64
34 В 1-м тайме 33
35 Во 2-м тайме 31
24 Пропускали первыми 23
31 Не пропускали 31
9
13%
9
14%
1-15
14
20%
8
13%
16-30
11
16%
16
25%
31-45
6
9%
12
19%
46-60
12
17%
7
11%
61-75
17
25%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0
Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1
Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0 Салернитана - Монца 3:0 Салернитана - Лацио 0:2 Верона - Салернитана 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Лечче - Салернитана 1:2 Салернитана - Наполи 0:2 Аталанта - Салернитана 8:2
Результаты матчей
Кремонезе
Салернитана
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
8:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
2:0
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
2:2
5 раз 13%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 37%
1
13 раз 34%
2
10 раз 26%
3
1 раз 3%
1
13 раз 34%
0
11 раз 29%
2
8 раз 21%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
415
910
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
712
514
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2414
Больше Меньше
2711
1127
1424
137
632
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|37
|27
|6
|4
|75 - 28
|87
|2.
|Заявка
|38
|22
|8
|8
|60 - 30
|74
|3.
|Заявка
|38
|23
|3
|12
|71 - 42
|72
|4.
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|61 - 42
|67
|5.
|Заявка
|37
|18
|7
|12
|61 - 46
|61
|6.
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|48 - 37
|60
|7.
|Заявка
|37
|21
|6
|10
|55 - 33
|59
|8.
|Заявка
|38
|15
|11
|12
|53 - 43
|56
|9.
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|42 - 41
|53
|10.
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|46 - 47
|52
|11.
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|50 - 47
|51
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|47 - 61
|45
|14.
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|37 - 49
|43
|15.
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|48 - 62
|42
|16.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|31 - 43
|36
|17.
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|19.
|Заявка
|38
|5
|12
|21
|36 - 69
|27
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|2.
|Заявка
|19
|14
|0
|5
|37 - 14
|42
|3.
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|38 - 15
|42
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|5.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 18
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|30 - 22
|33
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|24 - 14
|30
|10.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 23
|28
|11.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|22 - 23
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|25 - 22
|26
|15.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|15 - 19
|22
|16.
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|20 - 32
|21
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 31
|16
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|37 - 13
|45
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|28 - 12
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 28
|30
|6.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 23
|27
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|23 - 21
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|15 - 22
|19
|12.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|15.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|18 - 36
|15
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|21 - 38
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|25 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|21 (6)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|3 11
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|12
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кремонезе 2:0 Салернитана
Исход игры
Кремонезе
28% (33)
Ничья
43.2% (51)
Салернитана
28.8% (34)
Тотал 2.5
Больше
35.96% (41)
Меньше
64.04% (73)
Обе команды забьют
Да
74.56% (85)
Нет
25.44% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (44)
2:1 Кремонезе
16.1% (19)
1:2 Салернитана
12.7% (15)
0:1 Салернитана
11% (13)
1:0 Кремонезе
9.3% (11)
2:2 Ничья
4.2% (5)
0:2 Салернитана
2.5% (3)
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