Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Сегодняшная посещаемость составляет 20430 болельщиков

85' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Габбьядини Маноло бьет со штрафного в створ, но Марко Сильвестри держит все под контролем

80' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Сампдория

75' Перейра Роберто из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Эбоселе Фести навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Сампдория

63' Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали

62' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Ауджелло Томмазо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Удар от ворот произведет Удинезе

59' Уинкс Гарри не смог попасть в створ ударом издали

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Габбьядини Маноло нанес удар в каркас ворот!

58' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ринкон Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Удинезе

54' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Удинезе

53' Джуричич Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Дзаноли Алессандро . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Удар от ворот произведет Сампдория

50' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Команда Удинезе довольна результатом к этому моменту.

49' Удар от ворот произведет Удинезе

47' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника