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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 20430 Главный судья: Niccolo Baroni
Удинезе
2:0
Конец матча
Сампдория
0'
1:0
9' Гол
Перейра Роберто
28' Желтая карточка
Уинкс Гарри
2:0
34' Гол
Масина Адам
57' Желтая карточка
Бекао Родриго
61' Желтая карточка
Ауджелло Томмазо
90' Желтая карточка
Масина Адам
90'+5
2:0. Гол Адама Мазины (видео). Ч...
1:0. Гол Роберто Перейры (видео)...

Ход матча

9'
Перейра Роберто
(Эбоселе Фести)
1:0
28'
 
Уинкс Гарри
34'
Масина Адам
(Ловрич Санди)
2:0
57'
Бекао Родриго
 
61'
 
Ауджелло Томмазо
63'
Самарджич Лазар
Товен Флорьян
 
63'
Арслан Толгай-Али
Ловрич Санди
 
78'
Перес Неуэн
Эбоселе Фести
 
78'
Удоги Дестини
Зеегелаар Марвин
 
83'
 
Хесе Родригес
Квальярелла Фабио
84'
Пафунди Симоне
Перейра Роберто
 
88'
 
Ламмерс Сэм
Габбьядини Маноло
88'
 
Паолетти Флавио
Ринкон Томас
89'
 
Илкхан Эмирхан
Уинкс Гарри
89'
 
Кюизанс Микаэль
Джуричич Филип
90'
Масина Адам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 469 Количество передач 538
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Удинезе 86.5% (109)
X 10.3% (13)
Сампдория 3.2% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
3
Масина
Адам
2
Эбоселе
Фести
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
8
Зеегелаар
Марвин
26
Товен
Флорьян
30
Несторовски
Илья
30
Равалья
Никола
4
Гюнтер
Корай
17
Нюйтинк
Брэм
29
Мурру
Никола
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
20
Уинкс
Гарри
8
Ринкон
Томас
7
Джуричич
Филип
27
Квальярелла
Фабио
23
Габбьядини
Маноло
Удинезе
3-5-2
Сампдория
3-4-1-2

История личных встреч

Удинезе
Сампдория

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

31 матч

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:2
СA
3:3
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
3:2
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:2
К
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.94
1.4

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
13
Больше 42%
Меньше 58%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.29
Перейра Роберто 5 0.15
Ловрич Санди 5 0.15
Самарджич Лазар 5 0.15
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Масина Адам 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 6 0.18
Джуричич Филип 3 0.09
Ауджелло Томмазо 2 0.06
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.06
Капуто Франческо 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Дзаноли Алессандро 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 0
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Нюйтинк Брэм 5 0
Уолас Соуза 5 0
Перейра Роберто 5 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Эбоселе Фести 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Товен Флорьян 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 8 1
Ринкон Томас 7 1
Джуричич Филип 8 0
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 5 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Ойконому Мариос 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0

Результаты матчей

Удинезе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сампдория
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

16
10
Удинезе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
71% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сампдория
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
22

Волевые поражения

10
5
Удинезе
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
53% (18)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Сампдория
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

22
23

Волевые поражения

26
15

Голы по времени матча

Забито

31
13
19 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 5
18 Не забивали 26
8
26%
3
23%
1-15
7
23%
2
15%
16-30
4
13%
4
31%
31-45
2
6%
1
8%
46-60
5
16%
2
15%
61-75
5
16%
1
8%
76-90

Пропущено

17
34
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
5
29%
29%
3
9%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
3
18%
8
24%
31-45
5
29%
29%
5
15%
46-60
2
12%
6
18%
61-75
1
6%
8
24%
76-90

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
25 Не забивали 28
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Пропущено

23
25
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
5
22%
4
16%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
5
22%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
3
13%
10
40%
76-90

Забито

46
22
24 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
9 Не забивали 20
9
20%
4
18%
1-15
7
15%
4
18%
16-30
8
17%
5
23%
31-45
3
7%
2
9%
46-60
7
15%
4
18%
61-75
12
26%
3
14%
76-90

Пропущено

40
59
21 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 30
10
25%
7
12%
1-15
3
8%
8
14%
16-30
8
20%
11
19%
31-45
10
25%
7
12%
46-60
5
13%
8
14%
61-75
4
10%
18
31%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0
Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Удинезе - Лечче 2:0
Сампдория
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1
Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Сампдория - Наполи 0:2 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сампдория - Лигорна 3:0

Результаты матчей

Удинезе
Сампдория

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
5 раз 29%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
11 раз 65%
1
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
0
20 раз 59%
1
9 раз 26%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
6
11
9
8
1.5
2
15
4
13
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
3
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
14
20
14
20
1.5
5
29
5
29
2.5
1
33
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 1:1 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 1:1 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 1:1 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 1:1 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 1:1 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Удинезе 86.5% (109)
    X 10.3% (13)
    Сампдория 3.2% (4)
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    Где смотреть матч Удинезе 2:0 Сампдория онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:0 Сампдория

    Исход игры
    Удинезе
    86.5% (109)
    Ничья
    10.3% (13)
    Сампдория
    3.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (61)
    Меньше
    50% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    56.56% (69)
    Нет
    43.44% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    37.3% (47)
    1:0 Удинезе
    21.4% (27)
    2:0 Удинезе
    17.5% (22)
    1:1 Ничья
    8.7% (11)
    3:1 Удинезе
    4.8% (6)
    1:2 Сампдория
    3.2% (4)
    3:0 Удинезе
    2.4% (3)
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