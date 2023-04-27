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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Рома
 
Позже
Милан
Прогнозы 50
Рома 22% (11)
X 54% (27)
Милан 24% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рома
Ничья
Милан
2.90
3.24
2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Милан

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

31 матч

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.3%
41.9%
25.8%
10 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:2
СA
2:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

19
26

Голов в среднем за матч

1.27
1.63

Среднее время на гол

71
55

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
79

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.39
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.35
Абрахам Тэмми 7 0.23
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.13
Эль-Шаарави Стефан 4 0.13
Смоллинг Крис 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 12 0.39
Жиру Оливье 8 (1) 0.26
Диас Браим 5 0.16
Мессиас Жуниор 4 0.13
Эрнандес Тео 3 (1) 0.1
Ребич Анте 3 0.1
Тонали Сандро 2 0.06
Ориги Дивок 2 0.06
Побега Томмазо 2 0.06
Калабрия Давиде 1 0.03
Беннасер Исмаэль 1 0.03
Салемакерс Алексис 1 0.03
Томори Фикайо 1 0.03
Балло-Туре Фоде 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Ибрагимович Златан 1 (1) 0.03
Татарушану Чиприан 0 0
Крунич Раде 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 9 1
Жозе Моуринью 3 3
Кристанте Бриан 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Манчини Джанлука 7 0
Челик Мехмет 5 0
Матич Неманья 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Дибала Пауло 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Спинаццола Леонардо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиру Оливье 7 1
Леау Рафаэл 6 1
Тонали Сандро 7 0
Крунич Раде 6 0
Калабрия Давиде 5 0
Беннасер Исмаэль 5 0
Эрнандес Тео 5 0
Кьяер Симон 4 0
Ребич Анте 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Побега Томмазо 4 0
Тиав Малик 4 0
Томори Фикайо 3 0
Диас Браим 2 0
Габбия Маттео 2 0
Мессиас Жуниор 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Ориги Дивок 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Вранкс Астер 1 0
Лазетич Марко 1 0

Результаты матчей

Рома
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

4
8
Рома
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Милан
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

18
25
Рома
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Милан
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
39% (12)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

13
12

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
17%
4
19%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
5
22%
2
10%
46-60
2
9%
5
24%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
1
11%
4
20%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
3
33%
5
25%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
1
11%
3
15%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
4
19%
4
14%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
5
24%
5
18%
61-75
6
29%
5
18%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
6
32%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
16%
3
16%
61-75
6
32%
5
26%
76-90

Забито

44
49
19 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
7
16%
7
14%
1-15
4
9%
8
16%
16-30
8
18%
7
14%
31-45
6
14%
7
14%
46-60
7
16%
10
20%
61-75
12
27%
10
20%
76-90

Пропущено

28
39
15 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 22
3
11%
5
13%
1-15
7
25%
9
23%
16-30
5
18%
6
15%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
7
25%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0
Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0 Рома - Кремонезе 1:2 Наполи - Рома 2:1 Специя - Рома 0:2
Милан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0
Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1 Тоттенхэм - Милан 0:0 Фиорентина - Милан 2:1 Милан - Аталанта 2:0 Монца - Милан 0:1 Милан - Тоттенхэм 1:0 Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Милан 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Лацио - Милан 4:0 Милан - Интер Милан 0:3 Лечче - Милан 2:2 Милан - Торино 0:1

Результаты матчей

Рома
Милан

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
2
8 раз 53%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
2
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
2
12 раз 39%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Рома
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
11
4
4
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
26
5
12
19
1.5
17
14
5
26
2.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 31 25 3 3 67 - 21 78
2.
Лацио
 Заявка 31 18 7 6 49 - 21 61
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 5 8 47 - 26 59
4.
Рома
 Заявка 31 17 5 9 43 - 29 56
5.
Милан
 Заявка 31 16 8 7 51 - 37 56
6.
Интер Милан
 Заявка 31 17 3 11 51 - 34 54
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 7 9 51 - 36 52
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 31 11 9 11 37 - 36 42
10.
Торино
 Заявка 31 11 9 11 32 - 36 42
11.
Удинезе
 Заявка 31 10 12 9 42 - 39 42
12.
Монца
 Заявка 31 11 8 12 38 - 43 41
13.
Сассуоло
 Заявка 31 11 7 13 38 - 46 40
14.
Салернитана
 Заявка 31 7 12 12 37 - 50 33
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 11 13 25 - 40 32
16.
Лечче
 Заявка 31 6 10 15 26 - 38 28
17.
Специя
 Заявка 31 5 12 14 26 - 49 27
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 31 3 10 18 27 - 57 19
20.
Сампдория
 Заявка 31 3 8 20 20 - 52 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 16 11 3 2 34 - 13 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Милан
 Заявка 15 10 3 2 30 - 17 33
4.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
5.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
6.
Лацио
 Заявка 16 9 3 4 25 - 14 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Аталанта
 Заявка 15 7 3 5 27 - 19 24
9.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
10.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11.
Удинезе
 Заявка 15 5 8 2 27 - 17 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 22 - 20 22
13.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
14.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
15.
Салернитана
 Заявка 16 5 5 6 23 - 21 20
16.
Эмполи
 Заявка 15 5 4 6 13 - 18 19
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 16 1 5 10 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 16 14 1 1 34 - 8 43
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Интер Милан
 Заявка 15 6 3 6 24 - 25 21
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
10.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
11.
Фиорентина
 Заявка 15 5 3 7 16 - 15 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 16 4 4 8 19 - 30 16
14.
Лечче
 Заявка 16 4 3 9 11 - 18 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Специя
 Заявка 15 2 4 9 10 - 25 10
18.
Кремонезе
 Заявка 16 1 7 8 18 - 32 10
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 15 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 1 минуту.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Милан.
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    • Прогнозы 50
    Рома 22% (11)
    X 54% (27)
    Милан 24% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Милан
    2.90
    3.24
    2.85
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рома - Милан

    Исход игры
    Рома
    22.2% (12)
    Ничья
    53.7% (29)
    Милан
    24.1% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.78% (19)
    Меньше
    61.22% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    89.8% (44)
    Нет
    10.2% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.3% (25)
    2:1 Рома
    14.8% (8)
    1:2 Милан
    13% (7)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    1:0 Рома
    5.6% (3)
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