VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Ламек Банда не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Лечче

39' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Монца

33' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ламек Банда из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Лечче

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аскилдсен Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Удар от ворот произведет Монца

17' Аскилдсен Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали

16' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Монца

14' Ламек Банда задерживает мяч рукой

13' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Монца

12' Аскилдсен Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Лечче

3' Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лечче начинает с центра поля