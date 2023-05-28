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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Монца
0:1
Конец матча
Лечче
0'
54' Желтая карточка
Сенси Стефано
57' Желтая карточка
Банда Ламек
65' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
82' Красная карточка
Донати Джулио
82' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
0:0
84' Не забитый пенальти
Гюткьяр Кристиан
90' Желтая карточка
Юлманд Мортен
0:1
90' Пенальти
Коломбо Лоренцо
90'+12

Ход матча

46'
Сенси Стефано
Ровелла Николо
 
46'
Биринделли Самуэле
Петанья Андреа
 
54'
Сенси Стефано
 
57'
 
Банда Ламек
61'
Виньято Самуэле
Мота Дани
 
61'
Гюткьяр Кристиан
Капрари Джанлука
 
64'
 
Ди Франческо Федерико
Стрефецца Габриэль
64'
 
Юлманд Мортен
Аскилдсен Кристоффер
65'
Биринделли Самуэле
 
74'
 
Мале Юссеф
Уден Реми
77'
Колпани Андреа
Иццо Армандо
 
82'
Донати Джулио
 
82'
 
Баскиротто Федерико
84'
Гюткьяр Кристиан
0:0
87'
 
Банда Ламек
Сисей Ассан
87'
 
Коломбо Лоренцо
Пеццелла Джузеппе
90'
 
Юлманд Мортен
90'
0:1
Коломбо Лоренцо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 644 Количество передач 226
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Монца 73.7% (87)
X 20.3% (24)
Лечче 5.9% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
3
Мари
Пабло
55
Иццо
Армандо
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
37
Петанья
Андреа
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
28
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
7
Аскилдсен
Кристоффер
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Монца
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Монца
Лечче

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СB
0:1
СB
3:0
СB
1:0
СB
0:0
ТМС
2:1
СC
4:0
СC
0:3
СD
2:0
СD
0:5
СD
3:3
СD
3:2
СCA
0:0
СCA
1:1
СCA
2:2
СCA
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чиурриа Патрик 6 0.16
Аугусто Карлос 6 0.16
Пессина Маттео 5 (3) 0.14
Капрари Джанлука 5 (1) 0.14
Мота Дани 5 0.14
Петанья Андреа 3 (1) 0.08
Сенси Стефано 3 0.08
Колпани Андреа 3 0.08
Кальдирола Лука 2 0.05
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Виньято Самуэле 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.22
Сисей Ассан 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 5 (1) 0.14
Баскиротто Федерико 3 0.08
Ди Франческо Федерико 2 0.05
Уден Реми 2 0.05
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Марлон 7 0
Капрари Джанлука 7 0
Донати Джулио 3 2
Кальдирола Лука 6 0
Пессина Маттео 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Мари Пабло 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Аугусто Карлос 4 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Мота Дани 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 9 1
Юмтити Самуэль 8 0
Блен Алексис 8 0
Гонсалес Джоан 8 0
Баскиротто Федерико 6 0
Банда Ламек 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Уден Реми 3 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Фальконе Владимиро 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Марко Барони 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Лечче
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
7
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Лечче
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

20
11
Монца
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
30% (11)
30% (11)
Лечче
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

30
18

Голы по времени матча

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 26
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
6
25%
7
41%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

23
20
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
6
26%
3
15%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
3
13%
7
35%
31-45
5
22%
3
15%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
3
13%
2
10%
76-90

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 25
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
5
24%
4
27%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 16
1
4%
5
23%
1-15
4
16%
7
32%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
7
28%
5
23%
61-75
4
16%
1
5%
76-90

Забито

45
32
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 14
3
7%
1
3%
1-15
7
16%
5
16%
16-30
8
18%
11
34%
31-45
9
20%
7
22%
46-60
9
20%
5
16%
61-75
9
20%
3
9%
76-90

Пропущено

48
42
22 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 16
22 Пропускали первыми 24
27 Не пропускали 29
7
15%
8
19%
1-15
7
15%
9
21%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
9
19%
5
12%
46-60
10
21%
8
19%
61-75
7
15%
3
7%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сассуоло - Монца 1:2 Монца - Наполи 2:0 Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1
Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3
Лечче
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1
Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0

Результаты матчей

Монца
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
2
10 раз 27%
0
9 раз 24%
3
4 раза 11%
1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Монца
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
8
11
1.5
3
15
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
10
9
6
12
1.5
5
14
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
23
14
14
23
1.5
8
29
4
33
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 37 27 6 4 75 - 28 87
2.
Интер Милан
 Заявка 37 22 3 12 70 - 42 69
3.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 37 18 7 12 61 - 46 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 37 14 10 13 46 - 47 52
11.
Болонья
 Заявка 37 13 12 12 50 - 47 51
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 37 10 13 14 37 - 47 43
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 37 8 12 17 31 - 43 36
17.
Верона
 Заявка 37 7 10 20 30 - 56 31
18.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Интер Милан
 Заявка 19 14 0 5 37 - 14 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 19 7 9 3 24 - 14 30
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 19 7 5 7 25 - 22 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 19 6 3 10 20 - 32 21
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 19 14 3 2 37 - 13 45
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 19 9 4 6 28 - 22 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Лечче
 Заявка 19 5 4 10 15 - 22 19
12.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
13.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
14.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 19 2 9 8 15 - 26 15
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 25 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 21 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лечче вырывает победу
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Монца: 74%, Лечче: 26%.
  • 102'
    Команда Лечче забила решающий гол в последние минуты игры!
  • Описание гола
    101'
    Г О О О О О Л - Коломбо Лоренцо из команды Лечче забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Michele Di Gregorio прыгнул вправо!
  • 100'
    После проверки VAR судья изменил решение - Лечче пробьет пенальти!
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Монца: 70%, Лечче: 30%.
    • 46'
      Монца контролирует мяч.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Монца: 71%, Лечче: 29%.
    • 44'
      Монца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Гендрей Валентин из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 43'
      Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Пессина Маттео из команды Монца поставил подножку. Пострадал Стрефецца Габриэль
    • 42'
      Монца пытается что-то создать.
    • 41'
      Монца контролирует мяч.
    • 41'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 40'
      Контроль мяча: Монца: 72%, Лечче: 28%.
    • 40'
      Монца пытается что-то создать.
    • 39'
      Монца пытается что-то создать.
    • 39'
      Мари Пабло успешно блокирует удар.
    • 39'
      Аскилдсен Кристоффер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Марлон успешно блокирует удар.
    • 39'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Монца пытается что-то создать.
    • 38'
      Монца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Ровелла Николо
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      36'
      Мота Дани из команды Монца опасно и грубо сыграл. Фальконе Владимиро пострадал.
    • 35'
      Монца пытается что-то создать.
    • 35'
      Монца контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Монца: 70%, Лечче: 30%.
    • 35'
      Монца контролирует мяч.
    • 34'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 33'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Лечче контролирует мяч.
    • 32'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Монца пытается что-то создать.
    • 32'
      Ламек Банда из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Монца пытается что-то создать.
    • 31'
      Монца контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Монца: 67%, Лечче: 33%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды Монца поставил подножку. Пострадал Юмтити Самуэль
    • 29'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 29'
      Лечче контролирует мяч.
    • 28'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 28'
      Лечче контролирует мяч.
    • 27'
      Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Иццо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 25'
      Контроль мяча: Монца: 72%, Лечче: 28%.
    • 24'
      Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Монца пытается что-то создать.
    • 23'
      Пессина Маттео из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 23'
      Монца контролирует мяч.
    • 23'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Сисей Ассан из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Иццо Армандо
    • 21'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 20'
      Контроль мяча: Монца: 71%, Лечче: 29%.
    • 19'
      Мота Дани выиграл воздушное противоборство у Блен Алексис.
    • 19'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Пессина Маттео из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      18'
      Аскилдсен Кристоффер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Мари Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 17'
      Аскилдсен Кристоффер не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Иццо Армандо успешно блокирует удар.
    • 16'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 16'
      Лечче пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Мота Дани из команды Монца поставил подножку. Пострадал Ламек Банда
    • 15'
      Контроль мяча: Монца: 73%, Лечче: 27%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ламек Банда задерживает мяч рукой
    • 14'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 13'
      Гендрей Валентин успешно блокирует удар.
    • 13'
      Ровелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Монца начинает контратаку
    • 13'
      Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 13'
      Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Монца
    • Угловой
      12'
      Аскилдсен Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Мари Пабло успешно блокирует удар.
    • 11'
      Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Иццо Армандо из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Лечче контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Монца: 70%, Лечче: 30%.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Мота Дани
    • 9'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 9'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Аскилдсен Кристоффер выиграл воздушное противоборство у Чиурриа Патрик.
    • 8'
      Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Монца пытается что-то создать.
    • 7'
      Монца контролирует мяч.
    • 6'
      Лечче контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Монца: 77%, Лечче: 23%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 4'
      Монца пытается что-то создать.
    • 4'
      Монца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Мота Дани из команды Монца поставил подножку. Пострадал Баскиротто Федерико
    • 3'
      Пессина Маттео из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Монца пытается что-то создать.
    • 2'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Монца контролирует мяч.
    • 1'
      Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Монца 73.7% (87)
    X 20.3% (24)
    Лечче 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монца 0:1 Лечче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Лечче

    Исход игры
    Монца
    73.7% (87)
    Ничья
    20.3% (24)
    Лечче
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.03% (30)
    Меньше
    72.97% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (51)
    Нет
    54.05% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Монца
    36.4% (43)
    2:1 Монца
    20.3% (24)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    2:0 Монца
    9.3% (11)
    0:1 Лечче
    2.5% (3)
    3:1 Монца
    1.7% (2)
    1:2 Лечче
    1.7% (2)
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