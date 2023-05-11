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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Болонья
 
Позже
Рома

История личных встреч

Болонья
Рома

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

28 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
0.87

Среднее время на гол

97
103

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.77

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.39
1.29

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 9 (3) 0.26
Арнаутович Марко 8 (3) 0.24
Пош Штефан 5 0.15
Фергюсон Льюис 4 0.12
Барроу Муса 3 0.09
Домингес Николас 3 0.09
Сансоне Никола 3 0.09
Сориано Роберто 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Камбьясо Андреа 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.32
Абрахам Тэмми 8 0.24
Эль-Шаарави Стефан 5 0.15
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Матич Неманья 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Пош Штефан 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Залевски Никола 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Рома
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Болонья
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

16
21
Болонья
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Рома
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

23
12

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
6
29%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
5
38%
1
5%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
6
30%
76-90

Забито

24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
5
21%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
5
17%
2
17%
16-30
6
21%
4
33%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
2
7%
2
17%
76-90

Забито

45
46
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
10
22%
7
15%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
10
22%
6
13%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
8
18%
13
28%
76-90

Пропущено

42
32
19 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
7
17%
7
22%
16-30
8
19%
7
22%
31-45
11
26%
2
6%
46-60
9
21%
5
16%
61-75
3
7%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1
Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1
Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1 Рома - Эмполи 2:0

Результаты матчей

Болонья
Рома

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
2
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Болонья
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
28
6
14
20
1.5
12
22
2
32
2.5
5
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 35 минут.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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    • Прогнозы 50
    Болонья 6% (3)
    X 24% (12)
    Рома 70% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Рома
    3.34
    3.22
    2.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Болонья - Рома

    Исход игры
    Болонья
    6% (3)
    Ничья
    24% (12)
    Рома
    70% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    42% (21)
    0:1 Рома
    16% (8)
    1:1 Ничья
    16% (8)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:2 Рома
    4% (2)
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