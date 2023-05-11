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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Интер Милан
 
Позже
Сассуоло
Прогнозы 48
Интер Милан 100% (48)
X 0% (0)
Сассуоло 0% (0)
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Интер Милан
Ничья
Сассуоло
5.25
5.40
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Сассуоло

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
9.5%
42.9%
10 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Голы

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.83

Среднее время на гол

54
49

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
1.22

Среднее время на гол

77
73

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (1) 0.56
Джеко Эдин 9 0.26
Лукаку Ромелу 6 (2) 0.18
Барелла Николо 5 0.15
Димарко Федерико 4 0.12
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
Мхитарян Генрих 3 0.09
Корреа Хоакин 3 0.09
Госенс Робин 3 0.09
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Д'Амброзио Данило 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.26
Лорьенте Арман 7 (1) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.18
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.15
Энрике Матеус 2 0.06
Дефрель Грегоре 2 0.06
Торстведт Кристиан 2 0.06
Харрауи Абдау 2 0.06
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 8 0
Барелла Николо 6 0
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Гальярдини Роберто 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Нето Руан 8 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Цортеа Надир 4 0
Энрике Матеус 3 0
Тольян Йереми 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сассуоло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

1
7
Интер Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сассуоло
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

26
19
Интер Милан
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
24% (8)
26% (9)
Сассуоло
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
53% (18)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

27
26

Голы по времени матча

Забито

30
18
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
10%
3
17%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
27%
2
11%
76-90

Пропущено

10
33
5 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
4
12%
1-15
3
30%
8
24%
16-30
2
20%
5
15%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
2
20%
2
6%
61-75
2
20%
8
24%
76-90

Забито

32
22
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
4
18%
61-75
7
22%
6
27%
76-90

Пропущено

25
18
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
9
36%
5
28%
76-90

Забито

62
40
29 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 10
9
15%
5
13%
1-15
9
15%
6
15%
16-30
11
18%
9
23%
31-45
10
16%
6
15%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
15
24%
8
20%
76-90

Пропущено

35
51
12 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
2
6%
7
14%
1-15
5
14%
10
20%
16-30
5
14%
9
18%
31-45
8
23%
6
12%
46-60
4
11%
6
12%
61-75
11
31%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Интер Милан
Сассуоло

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
4
13
6
11
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
4
13
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
24
10
18
16
1.5
8
26
10
24
2.5
4
30
3
31
3.5
3
31
2
32
4.5
2
32
2
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 27 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 44.9% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Интер Милан 100% (48)
    X 0% (0)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Сассуоло
    5.25
    5.40
    8.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    34.04% (16)
    Нет
    65.96% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    44.9% (22)
    2:1 Интер Милан
    22.4% (11)
    3:0 Интер Милан
    8.2% (4)
    3:1 Интер Милан
    8.2% (4)
    1:0 Интер Милан
    6.1% (3)
    4:0 Интер Милан
    4.1% (2)
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