Тур: 35. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Марченаро Маттео
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Сассуоло
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
47.6%
9.5%
42.9%
10 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
52.4%
14.3%
7 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.83
Среднее время на гол
54
49
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
1.22
Среднее время на гол
77
73
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|19 (1)
|0.56
|Джеко Эдин
|9
|0.26
|Лукаку Ромелу
|6 (2)
|0.18
|Барелла Николо
|5
|0.15
|Димарко Федерико
|4
|0.12
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.09
|Мхитарян Генрих
|3
|0.09
|Корреа Хоакин
|3
|0.09
|Госенс Робин
|3
|0.09
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.26
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.21
|Фраттези Давиде
|6
|0.18
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.15
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|2
|0.06
|Торстведт Кристиан
|2
|0.06
|Харрауи Абдау
|2
|0.06
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|11
|0
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Нето Руан
|8
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Торстведт Кристиан
|4
|0
|Цортеа Надир
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Тольян Йереми
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Сассуоло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
1
7
Интер Милан
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сассуоло
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
26
19
Интер Милан
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
24% (8)
26% (9)
Сассуоло
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
24% (8)
53% (18)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
27
26
Голы по времени матча
Забито
30
18
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 24
3
10%
3
17%
1-15
5
17%
5
28%
16-30
6
20%
3
17%
31-45
6
20%
3
17%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
8
27%
2
11%
76-90
Пропущено
10
33
5 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
0
0%
4
12%
1-15
3
30%
8
24%
16-30
2
20%
5
15%
31-45
1
10%
6
18%
46-60
2
20%
2
6%
61-75
2
20%
8
24%
76-90
Забито
32
22
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
6
19%
4
18%
61-75
7
22%
6
27%
76-90
Пропущено
25
18
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
8%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
9
36%
5
28%
76-90
Забито
62
40
29 В 1-м тайме 20
33 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 17
7 Не забивали 10
9
15%
5
13%
1-15
9
15%
6
15%
16-30
11
18%
9
23%
31-45
10
16%
6
15%
46-60
8
13%
6
15%
61-75
15
24%
8
20%
76-90
Пропущено
35
51
12 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
2
6%
7
14%
1-15
5
14%
10
20%
16-30
5
14%
9
18%
31-45
8
23%
6
12%
46-60
4
11%
6
12%
61-75
11
31%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0
Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Интер Милан
Сассуоло
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
6
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
0
7 раз 21%
3
7 раз 21%
6
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
10 раз 29%
2
4 раза 12%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
89
413
611
215
116
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
107
413
413
215
215
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2410
1816
826
1024
430
331
331
232
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|41 - 50
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|42 - 56
|35
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 41
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|28 - 51
|30
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Удинезе
|Бекао Родриго
|11
Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Исход игры
Интер Милан
100% (49)
Ничья
0% (0)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
44.9% (22)
2:1 Интер Милан
22.4% (11)
3:0 Интер Милан
8.2% (4)
3:1 Интер Милан
8.2% (4)
1:0 Интер Милан
6.1% (3)
4:0 Интер Милан
4.1% (2)
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