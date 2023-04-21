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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Верона
2:1
Конец матча
Болонья
0'
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Пош Штефан
25' Желтая карточка
Пош Штефан
31' Желтая карточка
Барроу Муса
37' Желтая карточка
Домингес Николас
45' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
1:0
45' Пенальти
Верди Симоне
56' Желтая карточка
Фараони Марко
2:0
62' Гол
Верди Симоне
72' Желтая карточка
Дуда Ондрей
2:1
90' Гол
Домингес Николас
90'+9
2:0. Гол Симоне Верди (видео). Ч...

Ход матча

23'
 
Пош Штефан
25'
 
Пош Штефан
30'
Дуда Ондрей
Абильдгор Оливер
 
31'
 
Барроу Муса
37'
 
Домингес Николас
40'
Лазович Дарко
Ласанья Кевин
 
45'
 
Скорупски Лукаш
45'
Верди Симоне
1:0
46'
Джурич Милан
Гайч Адольфо
 
46'
 
Моро Никола
Барроу Муса
46'
 
Орсолини Риккардо
Эбишер Мишель
56'
Фараони Марко
 
59'
 
Сансоне Никола
Сумаоро Адама
62'
Верди Симоне
(Фараони Марко)
2:0
72'
Дуда Ондрей
 
81'
Сулемана Ибрахим
Верди Симоне
 
81'
Коппола Диего
Маньяни Джанджакомо
 
90'
2:1
Домингес Николас
(Сансоне Никола)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Верона 23.4% (29)
X 52.4% (65)
Болонья 24.2% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
6
Хиен
Исак
23
Маньяни
Джанджакомо
5
Фараони
Марко
29
Депаоли
Фабио
61
Тамез
Адриен
28
Абильдгор
Оливер
11
Ласанья
Кевин
7
Верди
Симоне
38
Гайч
Адольфо
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Сумаоро
Адама
26
Лукуми
Джон
77
Кирьякопулос
Георгиос
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
20
Эбишер
Мишель
19
Фергюсон
Льюис
99
Барроу
Муса
11
Зиркзее
Джошуа
Верона
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Болонья

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.38
1.43

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 4 (1) 0.13
Лазович Дарко 3 0.1
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Илич Иван 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 8 (3) 0.26
Орсолини Риккардо 7 (1) 0.23
Пош Штефан 5 0.16
Фергюсон Льюис 4 0.13
Барроу Муса 3 0.1
Сансоне Никола 3 0.1
Сориано Роберто 2 0.06
Домингес Николас 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Моро Никола 1 0.03
Зиркзее Джошуа 1 0.03
Эбишер Мишель 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Медель Гари 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Лукуми Джон 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 5 1
Велозу Мигель 5 0
Фараони Марко 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Каллон Яя 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 9 0
Лукуми Джон 8 0
Орсолини Риккардо 5 1
Сумаоро Адама 4 1
Арнаутович Марко 5 0
Медель Гари 5 0
Скорупски Лукаш 4 0
Фергюсон Льюис 4 0
Мотта Тьяго 3 0
Ликояннис Хараламбос 3 0
Эбишер Мишель 3 0
Схаутен Йерди 3 0
Пош Штефан 3 0
Барроу Муса 3 0
Сансоне Никола 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Хоакин Соса 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Сориано Роберто 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Моро Никола 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0

Результаты матчей

Верона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

9
11
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Болонья
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

3
19
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

12
30

Голы по времени матча

Забито

19
21
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
6
29%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
8
33%
5
19%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
2
8%
76-90

Забито

6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
1
17%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
1
5%
5
42%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
1
8%
76-90

Забито

25
41
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
3
12%
8
20%
1-15
6
24%
4
10%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
5
20%
10
24%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
3
12%
7
17%
76-90

Пропущено

45
38
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
4
9%
3
8%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
11
24%
7
18%
31-45
6
13%
11
29%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
12
27%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1
Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0
Болонья
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2
Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0

Результаты матчей

Верона
Болонья

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Верона
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
11
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
6
25
1.5
14
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 30 24 3 3 66 - 21 75
2.
Лацио
 Заявка 30 18 7 5 49 - 20 61
3.
Ювентус
 Заявка 30 18 5 7 47 - 25 59
4.
Рома
 Заявка 30 17 5 8 42 - 26 56
5.
Милан
 Заявка 30 15 8 7 49 - 37 53
6.
Интер Милан
 Заявка 30 16 3 11 48 - 34 51
7.
Аталанта
 Заявка 30 14 7 9 48 - 35 49
8.
Болонья
 Заявка 31 12 8 11 40 - 39 44
9.
Фиорентина
 Заявка 30 11 9 10 35 - 33 42
10.
Сассуоло
 Заявка 30 11 7 12 38 - 43 40
11.
Торино
 Заявка 30 10 9 11 31 - 36 39
12.
Удинезе
 Заявка 30 9 12 9 39 - 39 39
13.
Монца
 Заявка 30 10 8 12 35 - 41 38
14.
Эмполи
 Заявка 30 7 11 12 25 - 37 32
15.
Салернитана
 Заявка 30 6 12 12 34 - 50 30
16.
Лечче
 Заявка 30 6 10 14 26 - 36 28
17.
Специя
 Заявка 30 5 11 14 25 - 48 26
18.
Верона
 Заявка 31 6 8 17 26 - 44 26
19.
Кремонезе
 Заявка 30 3 10 17 27 - 54 19
20.
Сампдория
 Заявка 30 3 7 20 19 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 36
2.
Наполи
 Заявка 15 11 2 2 33 - 13 35
3.
Интер Милан
 Заявка 16 11 0 5 27 - 9 33
4.
Рома
 Заявка 15 10 1 4 23 - 9 31
5.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
6.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
7.
Болонья
 Заявка 16 7 6 3 21 - 11 27
8.
Сассуоло
 Заявка 15 7 3 5 19 - 16 24
9.
Фиорентина
 Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
10.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Верона
 Заявка 16 6 2 8 19 - 24 20
14.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
15.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 16 3 8 5 16 - 24 17
18.
Лечче
 Заявка 15 2 7 6 15 - 20 13
19.
Кремонезе
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
20.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 15 9 4 2 24 - 7 31
3.
Аталанта
 Заявка 16 8 4 4 24 - 17 28
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 15 7 2 6 13 - 13 23
6.
Милан
 Заявка 16 6 5 5 21 - 20 23
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 16 - 23 19
9.
Удинезе
 Заявка 16 5 4 7 15 - 22 19
10.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
11.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
12.
Болонья
 Заявка 15 5 2 8 19 - 28 17
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Салернитана
 Заявка 15 2 7 6 14 - 29 13
16.
Эмполи
 Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 15 2 3 10 11 - 29 9
20.
Верона
 Заявка 15 0 6 9 7 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Верона: 36%, Болонья: 64%.
  • 98'
    Зиркзее Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 97'
    Орсолини Риккардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Фергюсон Льюис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 97'
    Хиен Исак из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Фараони Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Орсолини Риккардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Сансоне Никола сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Верона 23.4% (29)
    X 52.4% (65)
    Болонья 24.2% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Верона 2:1 Болонья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:1 Болонья

    Исход игры
    Верона
    23.4% (29)
    Ничья
    52.4% (65)
    Болонья
    24.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (33)
    Меньше
    71.3% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    77.39% (89)
    Нет
    22.61% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46% (57)
    2:1 Верона
    12.1% (15)
    1:2 Болонья
    10.5% (13)
    0:1 Болонья
    8.9% (11)
    1:0 Верона
    8.1% (10)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Болонья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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