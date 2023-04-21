Тур: 31. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
23' Undefined phrase: football_event_Пош Штефан
25' Желтая карточкаПош Штефан
31' Желтая карточкаБарроу Муса
37' Желтая карточкаДомингес Николас
45' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
1:0
45' ПенальтиВерди Симоне
56' Желтая карточкаФараони Марко
2:0
62' ГолВерди Симоне
72' Желтая карточкаДуда Ондрей
2:1
90' ГолДомингес Николас
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
25'
31'
37'
45'
45'
1:0
56'
62'
2:0
72'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
38
Гайч
Адольфо
26
Лукуми
Джон
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Болонья
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.38
1.43
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
75
79
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|4 (1)
|0.13
|Лазович Дарко
|3
|0.1
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Илич Иван
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.26
|Орсолини Риккардо
|7 (1)
|0.23
|Пош Штефан
|5
|0.16
|Фергюсон Льюис
|4
|0.13
|Барроу Муса
|3
|0.1
|Сансоне Никола
|3
|0.1
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Домингес Николас
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Результаты матчей
Верона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Болонья
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
9
11
Верона
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Болонья
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
3
19
Верона
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Болонья
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
12
30
Голы по времени матча
Забито
19
21
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
11%
3
14%
1-15
6
32%
2
10%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
6
29%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
4%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
8
33%
5
19%
31-45
5
21%
6
23%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
7
29%
29%
2
8%
76-90
Забито
6
20
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 10
25 Не забивали 19
1
17%
5
25%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
3
15%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
3
15%
61-75
1
17%
3
15%
76-90
Пропущено
21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
1
5%
5
42%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
5
24%
1
8%
76-90
Забито
25
41
15 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
3
12%
8
20%
1-15
6
24%
4
10%
16-30
6
24%
5
12%
31-45
5
20%
10
24%
46-60
2
8%
7
17%
61-75
3
12%
7
17%
76-90
Пропущено
45
38
20 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 24
4
9%
3
8%
1-15
5
11%
7
18%
16-30
11
24%
7
18%
31-45
6
13%
11
29%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
12
27%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1
Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0 Верона - Специя 1:2 Верона - Ювентус 0:1 Монца - Верона 2:0
Болонья
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2
Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0 Верона - Болонья 0:1 Мальорка - Болонья 1:2 Болонья - Капфенберг 9:0 Болонья - Сассуоло 3:0
Результаты матчей
Верона
Болонья
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
7 раз 47%
2
8 раз 53%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
6 раз 19%
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Верона
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
610
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
247
625
1417
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|24
|3
|3
|66 - 21
|75
|2.
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|49 - 20
|61
|3.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|47 - 25
|59
|4.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|42 - 26
|56
|5.
|Заявка
|30
|15
|8
|7
|49 - 37
|53
|6.
|Заявка
|30
|16
|3
|11
|48 - 34
|51
|7.
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|48 - 35
|49
|8.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|40 - 39
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|35 - 33
|42
|10.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|38 - 43
|40
|11.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|31 - 36
|39
|12.
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|39 - 39
|39
|13.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 41
|38
|14.
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|25 - 37
|32
|15.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|34 - 50
|30
|16.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|26 - 36
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|26 - 44
|26
|19.
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|27 - 54
|19
|20.
|Заявка
|30
|3
|7
|20
|19 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|33 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|27 - 9
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|23 - 9
|31
|5.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 16
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|19 - 24
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 24
|17
|18.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|15 - 20
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|24 - 7
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|13 - 13
|23
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 20
|23
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 22
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|12.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 28
|17
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 29
|13
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|20.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 20
|6
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|21 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|12 (10)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|10
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 2:1 Болонья
Исход игры
Верона
23.4% (29)
Ничья
52.4% (65)
Болонья
24.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (33)
Меньше
71.3% (82)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (57)
2:1 Верона
12.1% (15)
1:2 Болонья
10.5% (13)
0:1 Болонья
8.9% (11)
1:0 Верона
8.1% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:2 Болонья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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