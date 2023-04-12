Тур: 30. Стадион: Альберто Пиччи.
История личных встреч
Специя
Лацио
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
3.2
1.6
Тотал матчей
3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
28
56
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.45
|Бастони Симоне
|2
|0.07
|Мальдини Даниэль
|2
|0.07
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.07
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзакканьи Маттиа
|10 (1)
|0.34
|Иммобиле Чиро
|9 (2)
|0.31
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.21
|Андерсон Фелипе
|6
|0.21
|Альберто Луис
|5 (1)
|0.17
|Педро Родригес
|4
|0.14
|Весино Матиас
|2
|0.07
|Казале Николо
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Ромеро Лука
|1
|0.03
|Марушич Адам
|0
|0
|Катальди Данило
|0
|0
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Нзола М'Бала
|6
|0
|Ампаду Этан
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Бастони Симоне
|5
|0
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|1
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Агудело Кевин
|3
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Висневски Пшемыслав
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Марушич Адам
|5
|1
|Весино Матиас
|5
|0
|Лаццари Мануэль
|5
|0
|Казале Николо
|5
|0
|Катальди Данило
|4
|0
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|3
|0
|Канчельери Маттео
|3
|0
|Альберто Луис
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Башич Тома
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Патрик
|1
|0
|Проведель Иван
|1
|0
Результаты матчей
Специя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
11
3
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Лацио
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
9
22
Специя
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Лацио
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
20
25
Голы по времени матча
Забито
15
21
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
7%
4
19%
76-90
Пропущено
22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
23%
3
43%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
2
29%
76-90
Забито
10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
10%
5
21%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
30%
3
21%
76-90
Забито
25
45
17 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 23
13 Не забивали 5
2
8%
10
22%
1-15
6
24%
5
11%
16-30
9
36%
7
16%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
1
4%
9
20%
76-90
Пропущено
45
21
18 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 12
7
16%
0
0%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
6
13%
4
19%
31-45
8
18%
6
29%
46-60
8
18%
5
24%
61-75
11
24%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1
Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1
Результаты матчей
Специя
Лацио
Точный счет
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Специя
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
69
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
113
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
245
920
1316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|2
|3
|66 - 21
|74
|2.
|Заявка
|29
|17
|7
|5
|46 - 20
|58
|3.
|Заявка
|29
|16
|5
|8
|39 - 26
|53
|4.
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|48 - 36
|52
|5.
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|48 - 33
|51
|6.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 34
|48
|7.
|Заявка
|29
|18
|5
|6
|47 - 24
|44
|8.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|38 - 36
|43
|9.
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|34 - 32
|41
|10.
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|39 - 36
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|30 - 35
|38
|12.
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|37 - 43
|37
|13.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 41
|35
|14.
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|25 - 36
|32
|15.
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|33 - 49
|29
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|25 - 35
|27
|17.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|25 - 45
|26
|18.
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|24 - 43
|22
|19.
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|26 - 54
|16
|20.
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|18 - 50
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|33 - 13
|34
|2.
|Заявка
|15
|11
|0
|4
|27 - 8
|33
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|25 - 13
|30
|5.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|6.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 10
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 20
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|10.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|34 - 12
|21
|11.
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|24 - 17
|20
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 13
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 15
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|17 - 23
|17
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|18.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|8 - 22
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|33 - 8
|40
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 7
|28
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 16
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 17
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|13 - 12
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 12
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 27
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|12 - 21
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 28
|12
|17.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|18 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 24
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 28
|8
|20.
|Заявка
|14
|0
|5
|9
|7 - 20
|5
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|12
|Рома
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|1 9
|Эмполи
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2 7
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
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|Салернитана
|Кулибали Лассана
|10
Прогнозы на матч Специя - Лацио
Исход игры
Специя
3.8% (2)
Ничья
11.5% (6)
Лацио
84.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (27)
Меньше
47.06% (24)
Обе команды забьют
Да
62.75% (32)
Нет
37.25% (19)
Популярный счёт
1:2 Лацио
42.3% (22)
0:2 Лацио
21.2% (11)
1:1 Ничья
11.5% (6)
0:1 Лацио
11.5% (6)
1:3 Лацио
3.8% (2)
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