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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Специя
 
Позже
Лацио
Прогнозы 52
Специя 3.8% (2)
X 11.5% (6)
Лацио 84.6% (44)
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Специя
Ничья
Лацио
5.30
5.25
3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Специя
Лацио

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
4:0
СA
3:4
СA
6:1
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

3.2
1.6

Тотал матчей

3.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

28
56

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.45
Бастони Симоне 2 0.07
Мальдини Даниэль 2 0.07
Верде Даниэле 2 (1) 0.07
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Бурабия Мехди 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзакканьи Маттиа 10 (1) 0.34
Иммобиле Чиро 9 (2) 0.31
Милинкович-Савич Сергей 6 0.21
Андерсон Фелипе 6 0.21
Альберто Луис 5 (1) 0.17
Педро Родригес 4 0.14
Весино Матиас 2 0.07
Казале Николо 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Ромеро Лука 1 0.03
Марушич Адам 0 0
Катальди Данило 0 0
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Нзола М'Бала 6 0
Ампаду Этан 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Бастони Симоне 5 0
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Хольм Эмиль 4 0
Эспозито Сальваторе 2 1
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Агудело Кевин 3 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Висневски Пшемыслав 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милинкович-Савич Сергей 8 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Марушич Адам 5 1
Весино Матиас 5 0
Лаццари Мануэль 5 0
Казале Николо 5 0
Катальди Данило 4 0
Маурицио Сарри 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Хюсай Эльсейд 3 0
Канчельери Маттео 3 0
Альберто Луис 2 0
Андерсон Фелипе 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Башич Тома 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Педро Родригес 1 0
Раду Стефан 1 0
Патрик 1 0
Проведель Иван 1 0

Результаты матчей

Специя
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Лацио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

11
3
Специя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Лацио
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

9
22
Специя
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Лацио
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
14% (4)
45% (13)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
7

Волевые поражения

20
25

Голы по времени матча

Забито

15
21
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
7%
5
24%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
1
7%
4
19%
76-90

Пропущено

22
7
9 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 4
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
5
23%
3
43%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
4
18%
2
29%
76-90

Забито

10
24
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
10%
5
21%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
2
20%
2
8%
46-60
2
20%
7
29%
29%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
3
13%
3
21%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
30%
3
21%
76-90

Забито

25
45
17 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 23
13 Не забивали 5
2
8%
10
22%
1-15
6
24%
5
11%
16-30
9
36%
7
16%
31-45
3
12%
5
11%
46-60
4
16%
9
20%
61-75
1
4%
9
20%
76-90

Пропущено

45
21
18 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 3
23 Не пропускали 12
7
16%
0
0%
1-15
5
11%
1
5%
16-30
6
13%
4
19%
31-45
8
18%
6
29%
46-60
8
18%
5
24%
61-75
11
24%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1
Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1 Специя - Лечче 0:0 Специя - Аталанта 2:2 Специя - Гронинген 2:0 Специя - Спарта Роттердам 1:3 Специя - Серветт 3:0 Специя - Сампдория (до 19 лет) 7:1 Верона - Специя 1:2
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1
Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Наполи - Лацио 0:1 Лацио - Сампдория 1:0 ЧФР Клуж - Лацио 0:0 Салернитана - Лацио 0:2 Лацио - ЧФР Клуж 1:0 Лацио - Аталанта 0:2 Верона - Лацио 1:1 Ювентус - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:1 Лацио - Милан 4:0 Лацио - Болонья 1:0 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Эмполи 2:2 Лечче - Лацио 2:1

Результаты матчей

Специя
Лацио

Точный счет

2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
2
9 раз 31%
1
7 раз 24%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Специя
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
24
5
9
20
1.5
13
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Специя 3.8% (2)
    X 11.5% (6)
    Лацио 84.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Лацио
    5.30
    5.25
    3.75
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Специя - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Специя - Лацио

    Исход игры
    Специя
    3.8% (2)
    Ничья
    11.5% (6)
    Лацио
    84.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (32)
    Нет
    37.25% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    42.3% (22)
    0:2 Лацио
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    0:1 Лацио
    11.5% (6)
    1:3 Лацио
    3.8% (2)
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