Тур: 13. Стадион: Казимеж Гурски. Зрители: 4100 Главный судья: Якубик Кржыштоф
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаШвох Матеуш
30' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
34' Желтая карточкаРосолек Мацей
1:0
56' ГолЛевандовски Матеуш
1:1
62' ПенальтиЖозуэ Филипе
2:1
73' ГолСекульски Лукаш
87' Желтая карточкаЛесняк Филип
90' Желтая карточкаБаку Макана
90' Желтая карточкаМладенович Филип
90'+10
Ход матча
30'
30'
34'
56'
62'
1:1
73'
2:1
87'
90'
90'
19
Шулек
Мартин
14
Швох
Матеуш
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Колар МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Висла Плоцк
Легия
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
28.6%
7.1%
64.3%
4 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
35.7%
14.3%
50%
5 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|8 (1)
|0.62
|Вольски Рафал
|5 (1)
|0.38
|Колар Марко
|3
|0.23
|Валло Кристиан
|2
|0.15
|Секульски Лукаш
|2
|0.15
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.15
|Кривоцюк Антон
|1
|0.08
|Коцыля Давид
|1
|0.08
|Павляк Александр
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Младенович Филип
|3
|0.23
|Вшолек Павел
|3 (1)
|0.23
|Мучи Эрнест
|2
|0.15
|Жозуэ Филипе
|2 (2)
|0.15
|Капустка Бартош
|1
|0.08
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.08
|Роуз Линдси
|1
|0.08
|Карлитос Карлос
|1
|0.08
|Августиняк Рафал
|1
|0.08
|Росолек Мацей
|1
|0.08
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольски Рафал
|2
|1
|Томасик Пётр
|2
|0
|Фурман Доминик
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Градецки Бартломей
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Капюади Стив
|0
|1
|Жезничак Якуб
|1
|0
|Секульски Лукаш
|1
|0
|Швох Матеуш
|1
|0
|Лесняк Филип
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Кривоцюк Антон
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|5
|1
|Младенович Филип
|5
|0
|Жозуэ Филипе
|5
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Карлитос Карлос
|1
|0
|Навроцкий Майк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
6
55%
76-90
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
11%
2
50%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
16
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
6
23%
2
13%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
8
31%
4
25%
76-90
Пропущено
13
15
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
6
46%
1
7%
61-75
1
8%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0
Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0
Легия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Легия - Варта Познань 1:0 Лех - Легия 0:0 Легия - Сталь Жешув 3:0 Легия - Медзь 3:2
Ракув - Легия 4:0 Легия - Радомьяк Радом 1:0 Брук-Бет Термалица - Легия 2:3 Сталь Мелец - Легия 0:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Легия - Пяст 2:0 Краковия - Легия 3:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Селтик 2:2 Корона Кельце - Легия 1:1 Легия - Заря 2:1 Легия - Мотор Люблин 2:3 Ред Булл Зальцбург - Легия 3:2 Легия - Сепси 0:1 Легия - Краковия 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|8
|2
|2
|20 - 9
|26
|2.
|Висла Плоцк
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Легия
|13
|7
|3
|3
|16 - 15
|24
|4.
|Сталь Мелец
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|5.
|Погонь Щецин
|12
|6
|3
|3
|20 - 16
|21
|6.
|Видзев Лодзь
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|7.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|12 - 9
|18
|8.
|Краковия
|12
|5
|2
|5
|14 - 10
|17
|9.
|Ягеллония
|12
|4
|5
|3
|20 - 14
|17
|10.
|Заглембе Любин
|12
|4
|5
|3
|12 - 14
|17
|11.
|Шлёнск
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|12.
|Варта Познань
|12
|4
|2
|6
|10 - 13
|14
|13.
|Радомьяк Радом
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|14.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|17 - 20
|13
|15.
|Корона Кельце
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Пяст
|12
|3
|2
|7
|12 - 15
|11
|17.
|Лехия Гданьск
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|18.
|Медзь
|11
|1
|2
|8
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Легия
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|6.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Сталь Мелец
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|9.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|10.
|Видзев Лодзь
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|15.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|16.
|Медзь
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|5.
|Гурник Забже
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Висла Плоцк
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Лех
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|9.
|Корона Кельце
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|10.
|Краковия
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Ракув
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Погонь Щецин
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|17.
|Пяст
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Медзь
|6
|0
|1
|5
|6 - 13
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (5)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 5
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|6
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|5
|Легия
|Младенович Филип
|5