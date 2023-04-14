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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Сассуоло
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 43
Сассуоло 4.7% (2)
X 4.7% (2)
Ювентус 90.7% (39)
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Сассуоло
Ничья
Ювентус
3.82
3.75
3.50
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История личных встреч

Сассуоло
Ювентус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

21 матч

9.5%
14.3%
76.2%
2 победы 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:2
К
2:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
3:1
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
7:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:0
0:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.9
0.73

Среднее время на гол

100
123

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.64
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.81
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 7 (1) 0.24
Берарди Доменико 6 (4) 0.21
Фраттези Давиде 6 0.21
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.17
Торстведт Кристиан 2 0.07
Энрике Матеус 2 0.07
Харрауи Абдау 2 0.07
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Дефрель Грегоре 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Д'Андреа Лука 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рабио Адриен 8 0.28
Влахович Душан 8 (2) 0.28
Милик Аркадиуш 6 0.21
Кин Мойзе 6 0.21
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.14
Костич Филип 3 0.1
Данило Луис 3 0.1
Бремер Глейсон 3 0.1
Фаджоли Николо 2 0.07
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 9 0
Лорьенте Арман 7 1
Нето Руан 6 1
Берарди Доменико 5 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Фраттези Давиде 4 0
Торстведт Кристиан 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Цортеа Надир 3 0
Энрике Матеус 2 0
Обьянг Педро 2 0
Дефрель Грегоре 2 0
Тольян Йереми 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Альварес Агустин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 7 0
Алекс Сандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Куадрадо Хуан 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Рабио Адриен 5 0
Бремер Глейсон 5 0
Паредес Леандро 3 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Гатти Федерико 3 0
Бонуччи Леонардо 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Щесны Войцех 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ювентус
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
3
Сассуоло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Ювентус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
2

Волевые поражения

15
34
Сассуоло
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Ювентус
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

20
37

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
3
17%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
4
22%
1
8%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

18
34
11 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
3
17%
4
12%
1-15
5
28%
5
15%
16-30
3
17%
5
15%
31-45
3
17%
7
21%
46-60
2
11%
4
12%
61-75
2
11%
9
26%
76-90

Пропущено

28
12
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
7%
2
17%
1-15
7
25%
2
17%
16-30
5
18%
5
42%
31-45
6
21%
2
17%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
25%
0
0%
76-90

Забито

36
47
19 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 5
4
11%
5
11%
1-15
6
17%
7
15%
16-30
9
25%
9
19%
31-45
6
17%
9
19%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
6
17%
10
21%
76-90

Пропущено

44
24
21 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 12
4
9%
3
13%
1-15
9
20%
3
13%
16-30
8
18%
8
33%
31-45
6
14%
6
25%
46-60
5
11%
4
17%
61-75
12
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4
Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Сампдория 1:2 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Эмполи - Сассуоло 2:1 Сассуоло - ПСВ 1:2 Сассуоло - Марсель 3:2 Болонья - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Рома 1:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1
Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0

Результаты матчей

Сассуоло
Ювентус

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
8 раз 28%
2
3 раза 10%
5
2 раза 7%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
10
5
2
12
2.5
7
8
1
13
3.5
3
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
11
1.5
2
12
2
13
2.5
1
13
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
24
5
7
22
1.5
12
17
4
25
2.5
8
21
3
26
3.5
3
26
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 29 24 2 3 66 - 21 74
2.
Лацио
 Заявка 29 17 7 5 46 - 20 58
3.
Рома
 Заявка 29 16 5 8 39 - 26 53
4.
Милан
 Заявка 29 15 7 7 48 - 36 52
5.
Интер Милан
 Заявка 29 16 3 10 48 - 33 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 14 6 9 47 - 34 48
7.
Ювентус
 Заявка 29 18 5 6 47 - 24 44
8.
Болонья
 Заявка 29 12 7 10 38 - 36 43
9.
Фиорентина
 Заявка 29 11 8 10 34 - 32 41
10.
Удинезе
 Заявка 29 9 12 8 39 - 36 39
11.
Торино
 Заявка 29 10 8 11 30 - 35 38
12.
Сассуоло
 Заявка 29 10 7 12 37 - 43 37
13.
Монца
 Заявка 29 9 8 12 34 - 41 35
14.
Эмполи
 Заявка 29 7 11 11 25 - 36 32
15.
Салернитана
 Заявка 29 6 11 12 33 - 49 29
16.
Лечче
 Заявка 29 6 9 14 25 - 35 27
17.
Специя
 Заявка 29 5 11 13 25 - 45 26
18.
Верона
 Заявка 29 5 7 17 24 - 43 22
19.
Кремонезе
 Заявка 29 2 10 17 26 - 54 16
20.
Сампдория
 Заявка 29 3 6 20 18 - 50 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 14 11 1 2 33 - 13 34
2.
Интер Милан
 Заявка 15 11 0 4 27 - 8 33
3.
Милан
 Заявка 14 9 3 2 28 - 17 30
4.
Лацио
 Заявка 15 9 3 3 25 - 13 30
5.
Рома
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
6.
Болонья
 Заявка 15 7 5 3 20 - 10 26
7.
Фиорентина
 Заявка 15 6 5 4 20 - 20 23
8.
Аталанта
 Заявка 14 6 3 5 24 - 18 21
9.
Сассуоло
 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
10.
Ювентус
 Заявка 15 11 3 1 34 - 12 21
11.
Удинезе
 Заявка 14 4 8 2 24 - 17 20
12.
Торино
 Заявка 14 5 4 5 11 - 13 19
13.
Эмполи
 Заявка 14 5 4 5 13 - 15 19
14.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
15.
Верона
 Заявка 15 5 2 8 17 - 23 17
16.
Салернитана
 Заявка 15 4 5 6 20 - 21 17
17.
Специя
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
18.
Лечче
 Заявка 14 2 6 6 14 - 19 12
19.
Сампдория
 Заявка 15 1 4 10 8 - 22 7
20.
Кремонезе
 Заявка 14 1 3 10 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 15 13 1 1 33 - 8 40
2.
Лацио
 Заявка 14 8 4 2 21 - 7 28
3.
Аталанта
 Заявка 15 8 3 4 23 - 16 27
4.
Рома
 Заявка 15 7 4 4 19 - 17 25
5.
Ювентус
 Заявка 14 7 2 5 13 - 12 23
6.
Милан
 Заявка 15 6 4 5 20 - 19 22
7.
Торино
 Заявка 15 5 4 6 19 - 22 19
8.
Удинезе
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
9.
Фиорентина
 Заявка 14 5 3 6 14 - 12 18
10.
Интер Милан
 Заявка 14 5 3 6 21 - 25 18
11.
Болонья
 Заявка 14 5 2 7 18 - 26 17
12.
Монца
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
13.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 27 16
14.
Лечче
 Заявка 15 4 3 8 11 - 16 15
15.
Эмполи
 Заявка 15 2 7 6 12 - 21 13
16.
Салернитана
 Заявка 14 2 6 6 13 - 28 12
17.
Кремонезе
 Заявка 15 1 7 7 18 - 29 10
18.
Специя
 Заявка 14 2 3 9 9 - 24 9
19.
Сампдория
 Заявка 14 2 2 10 10 - 28 8
20.
Верона
 Заявка 14 0 5 9 7 - 20 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 21 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 14 (3)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 12
Рома Ибаньес Рожер 1 9
Эмполи Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 7
Фиорентина Амрабат Софьян 10
Салернитана Кулибали Лассана 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Сассуоло.
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    • Прогнозы 43
    Сассуоло 4.7% (2)
    X 4.7% (2)
    Ювентус 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Ювентус
    3.82
    3.75
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сассуоло - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Ювентус

    Исход игры
    Сассуоло
    4.4% (2)
    Ничья
    4.4% (2)
    Ювентус
    91.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.09% (26)
    Нет
    40.91% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    40% (18)
    0:2 Ювентус
    20% (9)
    0:1 Ювентус
    15.6% (7)
    1:3 Ювентус
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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