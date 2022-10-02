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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 5. Стадион: .
Черноморец Од
1:2
Конец матча
Александрия
0'
49' Красная карточка
Непогодов Дмитрий
60' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
67' Желтая карточка
Путря Илья
0:1
71' Гол
Мирошниченко Денис
1:1
79' Гол
Брагару Максим
1:2
83' Гол
Ковалец Кирилл
86' Желтая карточка
Волошин Викентий
90'+6
12
Непогодов
Дмитрий
9
Путря
Илья
6
Манджрекар
Джеймс
3
Ермаков
Виталий
33
Селин
Евгений
27
Плакса
Родион
89
Политыло
Сергей
45
Брагару
Максим
21
Бобко
Иван
17
Юсов
Дмитрий
39
Бадибанга
Зигей
31
Билык
Олег
14
Maksym
Dyachuk
4
Бабогло
Владислав
30
Копына
Юрий
29
Цуриков
Андрей
6
Дришлюк
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
73
Bogdan
Kobzar
27
Демченко
Александр
9
Калитвинцев
Владислав
17
Кожушко
Олег
Черноморец Од
Александрия

История личных встреч

Черноморец Од
Александрия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
68.8%
18.7%
2 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагару Максим 2 0.4
Манджрекар Джеймс 1 0.2
Политыло Сергей 0 0
Наумец Владислав 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.4
Калитвинцев Владислав 1 0.2
Третьяков Максим 1 0.2
Мирошниченко Денис 1 0.2
Ковалец Кирилл 1 0.2
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.2
Волошин Викентий 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 2 0
Салюк Владимир 2 0
Непогодов Дмитрий 0 1
Гладкий Александр 1 0
Селин Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Путря Илья 1 0
Фили Реалдо 1 0
Наумец Владислав 1 0
Брагару Максим 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Демченко Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Obolon - Черноморец Од 0:0 Дачия-Буюканы - Черноморец Од 0:2 Зимбру - Черноморец Од 0:3 Черноморец Од - Металлист-1925 2:1 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 Черноморец Од - Десна 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 1:6 Черноморец Од - Рух Львов 4:3 Ворскла - Черноморец Од 0:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Черноморец Од - Львов 1:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Ингулец 1:1 Заря - Черноморец Од 3:0 Минай - Черноморец Од 2:2
Александрия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0 Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1
Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2 Верес - Александрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 10 - 2 13
2. Днепр-1 4 4 0 0 11 - 0 12
3. Заря 5 3 1 1 12 - 10 10
4. Колос Ковалёвка 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Верес 5 3 1 1 6 - 5 10
6. Александрия 5 3 1 1 7 - 6 10
7. Металлист-1925 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Металлист 5 2 1 2 7 - 10 7
9. Динамо Киев 4 2 0 2 4 - 6 6
10. Минай 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Рух Львов 5 1 1 3 6 - 8 4
12. Ворскла 5 1 1 3 5 - 8 4
13. Львов 5 1 1 3 3 - 7 4
14. Ингулец 5 0 2 3 4 - 7 2
15. Черноморец Од 5 0 2 3 3 - 6 2
16. Кривбасс 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колос Ковалёвка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Металлист-1925 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
4. Шахтёр Донецк 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Днепр-1 2 2 0 0 5 - 0 6
6. Александрия 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Динамо Киев 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Рух Львов 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Верес 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Кривбасс 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Ворскла 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Металлист 2 0 1 1 2 - 7 1
13. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Минай 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Львов 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 4 3 0 1 4 - 3 9
2. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Днепр-1 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Металлист 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Львов 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Заря 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Динамо Киев 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Минай 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Ворскла 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Ингулец 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Черноморец Од 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Рух Львов 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Колос Ковалёвка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Кривбасс 3 0 1 2 2 - 4 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Рух Львов Де Паула Таллес 5 (1)
Заря Безбородько Денис 3
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 3
Динамо Киев Буяльский Виталий 2 (1)
Верес Клёц Дмитрий 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 4
Металлист Каплиенко Александр 1 2
Кривбасс Татарков Никита 1 2
Кривбасс Вернидуб Виталий 3
Колос Ковалёвка Милько Вадим 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      УДАЛЕНИЕ! - Непогодов Дмитрий увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 37'
      Копына Юрий уходит с поля. Мирошниченко Денис выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Черноморец Од 29.6% (34)
    X 40% (46)
    Александрия 30.4% (35)
    -1
    выиграет Черноморец Од, со счетом 2:0
    да
    Arii #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Черноморец Од 1:2 Александрия онлайн

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    Прогнозы на матч Черноморец Од 1:2 Александрия

    Исход игры
    Черноморец Од
    29.6% (34)
    Ничья
    40% (46)
    Александрия
    30.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.09% (34)
    Меньше
    69.91% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.7% (41)
    0:1 Александрия
    20% (23)
    2:1 Черноморец Од
    18.3% (21)
    1:2 Александрия
    10.4% (12)
    1:0 Черноморец Од
    9.6% (11)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Черноморец Од
    1.7% (2)
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