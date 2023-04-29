Тур: 5. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 3264
0'
1:0
10' ГолЛарсен Ларс Олден
2:0
45' ПенальтиТраоре Бени
3:0
69' ГолРюгор Миккель
3:0
74' Не забитый пенальтиAmane Romeo
3:1
84' ГолБастос Марко
90'+4
Ход матча
10'
45'
2:0
69'
3:0
74'
3:0
84'
3:1
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
27
Amane
Romeo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Pontus Dahbo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Хеккен
Вернаму
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6 (3)
|1.2
|Ларсен Ларс Олден
|2
|0.4
|Рюгор Миккель
|2
|0.4
|Удденес Оскар
|1
|0.2
|Садик Ибраим
|1
|0.2
|Amane Romeo
|1
|0.2
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|1
|0.2
|Бастос Марко
|1
|0.2
|Энгвалль Густав
|0
|0
|Берг Виктор
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
1
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вернаму
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
1
Хеккен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Вернаму
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
2
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
50%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2
Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хеккен - Хаммарбю 1:1 Кальмар - Хеккен 1:1
Вернаму
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вернаму - АИК 1:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1
Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0
Результаты матчей
Хеккен
Вернаму
Точный счет
3:1
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Мальмё
|Телин Исаак
|5
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Дегерфорс
|Павлович Дамьян
|3