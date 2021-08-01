США: МЛС 2021
Цинциннати
0:0
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Ди Си Юнайтед
15' Желтая карточкаМорено Хуниор
36' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
41' Желтая карточкаМора Хосеф
52' Красная карточкаНьеман Моузес
60' Желтая карточкаАкоста Лусиано
64' Желтая карточкаХагглунд Ник
72' Желтая карточкаРейна Йорди
90' Вторая желтая карточкаМора Хосеф
14
Хагглунд
Ник
7
Кубо
Юя
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
29
Рейна
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
23 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Основной состав
-
24 Хамид БиллВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мора ХосефПолузащитник
- Нападающий
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
15'
41'
52'
55'
60'
64'
72'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акоста Лусиано
|4
|0.27
|2.
|Барреаль Альваро
|3
|0.2
|3.
|Brenner da Silva
|3 (1)
|0.2
|4.
|Вальесилья Эксон
|2
|0.13
|5.
|Медунянин Харис
|1
|0.07
|6.
|Кастильо Эдгар
|1
|0.07
|7.
|Локадия Юрген
|1
|0.07
|8.
|Хагглунд Ник
|1
|0.07
|9.
|Крус Аллан
|1
|0.07
|10.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|11.
|Кэмерон Джефф
|0
|0
|12.
|Атанга Исаак
|0
|0
|13.
|Васкес Брэндон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камара Ола
|7 (2)
|0.44
|2.
|Арриола Пол
|2
|0.13
|3.
|Асад Ямиль
|2 (1)
|0.13
|4.
|Nigel Robertha
|2
|0.13
|5.
|Паредес Кевин
|2
|0.13
|6.
|Флорес Эдисон
|1
|0.06
|7.
|Каноуз Расселл
|1
|0.06
|8.
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.06
|10.
|Альфаро Тони
|1
|0.06
|11.
|Найяр Энди
|0
|0
|12.
|Грессель Юлиан
|0
|0
|13.
|Морено Хуниор
|0
|0
|14.
|Перес Эдриен
|0
|0
|15.
|Рейна Йорди
|0
|0
|16.
|Ньеман Моузес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кубо Юя
|5
|0
|2.
|Вальесилья Эксон
|5
|0
|3.
|Станко Калеб
|4
|0
|4.
|Кэмерон Джефф
|3
|0
|5.
|Акоста Лусиано
|3
|0
|6.
|Крус Аллан
|3
|0
|7.
|Кастильо Эдгар
|2
|0
|8.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|9.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|10.
|Brenner da Silva
|2
|0
|11.
|Барреаль Альваро
|2
|0
|12.
|Харрис Кельвин
|2
|0
|13.
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|14.
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|15.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|16.
|Васкес Брэндон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|2.
|Мора Хосеф
|2
|1
|3.
|Ньеман Моузес
|2
|1
|4.
|Найяр Энди
|3
|0
|5.
|Брийян Фредерик
|3
|0
|6.
|Грессель Юлиан
|3
|0
|7.
|Альфаро Тони
|3
|0
|8.
|Паредес Кевин
|3
|0
|9.
|Морено Хуниор
|2
|0
|10.
|Рейна Йорди
|2
|0
|11.
|Асад Ямиль
|2
|0
|12.
|Хамид Билл
|1
|0
|13.
|Арриола Пол
|1
|0
|14.
|Каноуз Расселл
|1
|0
|15.
|Nigel Robertha
|1
|0
|16.
|Drew Skundrich
|1
|0
|17.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цинциннати
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|Ди Си Юнайтед
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|5% (1)
|15% (3)
|30% (6)
Предыдущие игры
Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто
Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 21
|36
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 21
|28
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|30 - 16
|26
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|24 - 14
|26
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|17 - 16
|24
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 20
|22
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 18
|21
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 20
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 21
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 29
|14
|11.
|Торонто
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 32
|13
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 27
|12
|13.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 13
|32
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 27
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 16
|27
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 19
|23
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 19
|23
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 16
|21
|9.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 26
|19
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 25
|17
|12.
|Даллас
|2:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 25
|15
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 16
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|22 - 8
|19
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 4
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|9.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 14
|12
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|6.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|7.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|8.
|Даллас
|2:1 Заявка
|8
|3
|5
|0
|16 - 8
|14
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 9
|13
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|Остин
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 5
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|3.
|Цинциннати
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 20
|11
|4.
|Коламбус Кру
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 11
|8
|6.
|Торонто
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 23
|7
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|11.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 13
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:2 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 18
|10
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Остин
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 13
|7
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|11.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|10 - 17
|4
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|14.
|Даллас
|2:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 16
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|11
|2
|0
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|10
|0
|2
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|10
|0
|1
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|9
|0
|3
|5.
|Орландо Сити
|Нани Луиш
|8
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|7
|1
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|8
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|7
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|7
|0