Олимпиада в Токио спецраздел Медали
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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
0:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
15' Желтая карточка
Морено Хуниор
36' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
41' Желтая карточка
Мора Хосеф
52' Красная карточка
Ньеман Моузес
60' Желтая карточка
Акоста Лусиано
64' Желтая карточка
Хагглунд Ник
72' Желтая карточка
Рейна Йорди
90' Вторая желтая карточка
Мора Хосеф
90'+5
25
Фермеер
Кеннет
14
Хагглунд
Ник
12
Кэмерон
Джефф
5
Вальесилья
Эксон
18
Матаррита
Рональд
8
Крус
Аллан
7
Кубо
Юя
31
Барреаль
Альваро
11
Акоста
Лусиано
13
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Brenner
da
Silva
24
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
31
Грессель
Юлиан
5
Морено
Хуниор
27
Ньеман
Моузес
28
Мора
Хосеф
12
Drew
Skundrich
29
Рейна
Йорди
30
Паредес
Кевин
Цинциннати
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акоста Лусиано 4 0.27
2. Барреаль Альваро 3 0.2
3. Brenner da Silva 3 (1) 0.2
4. Вальесилья Эксон 2 0.13
5. Медунянин Харис 1 0.07
6. Кастильо Эдгар 1 0.07
7. Локадия Юрген 1 0.07
8. Хагглунд Ник 1 0.07
9. Крус Аллан 1 0.07
10. Матаррита Рональд 0 0
11. Кэмерон Джефф 0 0
12. Атанга Исаак 0 0
13. Васкес Брэндон 0 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Ола 7 (2) 0.44
2. Арриола Пол 2 0.13
3. Асад Ямиль 2 (1) 0.13
4. Nigel Robertha 2 0.13
5. Паредес Кевин 2 0.13
6. Флорес Эдисон 1 0.06
7. Каноуз Расселл 1 0.06
8. Йоу Гриффин 1 0.06
9. Хайнс-Айк Брендан 1 0.06
10. Альфаро Тони 1 0.06
11. Найяр Энди 0 0
12. Грессель Юлиан 0 0
13. Морено Хуниор 0 0
14. Перес Эдриен 0 0
15. Рейна Йорди 0 0
16. Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Цинциннати
# Игрок      
1. Кубо Юя 5 0
2. Вальесилья Эксон 5 0
3. Станко Калеб 4 0
4. Кэмерон Джефф 3 0
5. Акоста Лусиано 3 0
6. Крус Аллан 3 0
7. Кастильо Эдгар 2 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 2 0
9. Матаррита Рональд 2 0
10. Brenner da Silva 2 0
11. Барреаль Альваро 2 0
12. Харрис Кельвин 2 0
13. Фермеер Кеннет 1 0
14. Мокоджо Камохело 1 0
15. Хагглунд Ник 1 0
16. Васкес Брэндон 1 0
Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Хайнс-Айк Брендан 4 0
2. Мора Хосеф 2 1
3. Ньеман Моузес 2 1
4. Найяр Энди 3 0
5. Брийян Фредерик 3 0
6. Грессель Юлиан 3 0
7. Альфаро Тони 3 0
8. Паредес Кевин 3 0
9. Морено Хуниор 2 0
10. Рейна Йорди 2 0
11. Асад Ямиль 2 0
12. Хамид Билл 1 0
13. Арриола Пол 1 0
14. Каноуз Расселл 1 0
15. Nigel Robertha 1 0
16. Drew Skundrich 1 0
17. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цинциннати 41.18% (7) 5.88% (1) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2)
 Ди Си Юнайтед 25% (5) 10% (2) 15% (3) 5% (1) 15% (3) 30% (6)

Предыдущие игры

Цинциннати Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Нэшвилл 3:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Атланта Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Цинциннати 2:2 Коламбус Кру
Хьюстон Динамо 1:1 Цинциннати Торонто 0:2 Цинциннати Чикаго Файр 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:2 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Цинциннати 2:3 Интер Майами Орландо Сити 3:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати Нэшвилл 2:2 Цинциннати Интер Майами 2:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 7:1 Торонто
Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Интер Майами Интер Майами 0:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 3:1 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 2:3 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Цинциннати: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Ди Си Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати МЛС Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 11 3 3 33 - 21 36
2. Орландо Сити Заявка 16 8 4 4 26 - 21 28
3. Нью-Йорк Сити Заявка 15 8 2 5 30 - 16 26
4. Нэшвилл Заявка 15 6 8 1 24 - 14 26
5. Коламбус Кру Заявка 16 6 6 4 17 - 16 24
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 6 4 6 21 - 20 22
7. Ди Си Юнайтед Заявка 16 6 3 7 21 - 18 21
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 3 7 20 - 20 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 16 2 8 6 16 - 21 14
10. Цинциннати Заявка 15 3 5 7 17 - 29 14
11. Торонто Заявка 15 3 4 8 20 - 32 13
12. Чикаго Файр Заявка 15 3 3 9 17 - 27 12
13. Интер Майами Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 5 3 25 - 13 32
2. Спортинг Канзас-Сити 1:2 Заявка 16 9 3 4 29 - 19 30
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 9 1 6 27 - 27 28
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 15 8 3 4 22 - 16 27
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 6 6 4 20 - 16 24
6. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 16 6 5 5 17 - 19 23
7. Лос-Анджелес Заявка 16 6 5 5 22 - 19 23
8. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 15 5 6 4 24 - 16 21
9. Портленд Тимберс Заявка 15 6 1 8 19 - 26 19
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 16 3 9 4 17 - 20 18
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 4 5 7 18 - 25 17
12. Даллас 2:1 Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
13. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 16 3 6 7 16 - 25 15
14. Остин 0:1 Заявка 15 3 4 8 10 - 16 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Йорк Сити Заявка 9 6 1 2 22 - 8 19
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 7 6 0 1 14 - 8 18
4. Орландо Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Коламбус Кру Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Ди Си Юнайтед Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
9. Чикаго Файр Заявка 10 3 3 4 15 - 14 12
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Торонто Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
12. Интер Майами Заявка 8 1 2 5 7 - 18 5
13. Цинциннати Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:2 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
2. Сиэтл Саундерс Заявка 10 5 3 2 17 - 8 18
3. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 6 0 2 16 - 9 18
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 8 5 1 2 10 - 6 16
6. Лос-Анджелес Заявка 9 4 4 1 15 - 10 16
7. Портленд Тимберс Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
8. Даллас 2:1 Заявка 8 3 5 0 16 - 8 14
9. Филадельфия Юнион Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 7 3 4 0 9 - 6 13
11. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 7 2 1 4 10 - 12 7
14. Остин 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 5 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 10 5 3 2 19 - 13 18
2. Орландо Сити Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
3. Цинциннати Заявка 9 3 2 4 12 - 20 11
4. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 2 2 5 8 - 11 8
6. Торонто Заявка 9 2 1 6 12 - 23 7
7. Нью-Йорк Сити Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
8. Интер Майами Заявка 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Ди Си Юнайтед Заявка 9 1 3 5 9 - 14 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
11. Атланта Юнайтед Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Нэшвилл Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 0 5 2 - 13 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
2. Спортинг Канзас-Сити 1:2 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
3. Филадельфия Юнион Заявка 9 2 5 2 11 - 10 11
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 8 3 1 4 11 - 18 10
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 2 4 3 8 - 13 10
7. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Остин 0:1 Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 13 7
10. Лос-Анджелес Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
11. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 9 0 5 4 8 - 14 5
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 8 0 4 4 10 - 17 4
13. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
14. Даллас 2:1 Заявка 8 1 0 7 4 - 16 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
2. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 10 0 2
3. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 9 0 3
5. Орландо Сити Нани Луиш 8 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 7 1
2. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
3. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Мора Хосеф получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 86'
    Барреаль Альваро уходит с поля. Брэндон Васкес выходит вместо него
  • 85'
    Julian Gressel уходит с поля. Одои-Атсем Крис выходит вместо него
  • 75'
    Рейна Йорди уходит с поля. Сорга Эрик выходит вместо него
  • 75'
    Kevin Paredes уходит с поля. Асад Ямиль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Рейна Йорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    64'
    Хагглунд Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    Акоста Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Дрю Скундрич уходит с поля. Фелипе Мартинс выходит вместо него
  • 52'
    УДАЛЕНИЕ! - Moses Nyeman увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Мора Хосеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Морено Хуниор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Moses Nyeman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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