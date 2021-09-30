США: МЛС 2021
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча
Стадион: Рио Тинто
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
45' ГолКрейлах Дамир
46' Желтая карточкаДепай Ник
1:1
76' ГолЧичарито
2:1
90' ГолДжулио Андерсон
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
22
Эррера
Аарон
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
20
Депай
Ник
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
26 Поудер НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
45'
1:0
46'
76'
1:1
84'
88'
90'
2:1
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
20 матчей
65%
35%
0%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
45%
0%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
0%
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
0%
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
40 матчей
32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|12
|0.44
|Руснак Альберт
|7 (2)
|0.26
|Рубин Рубио
|7
|0.26
|Джулио Андерсон
|6
|0.22
|Мерам Джастин
|2
|0.07
|Вуд Бобби
|2
|0.07
|Глэд Джастин
|2
|0.07
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Jony Menendez
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|1
|0.04
|Холт Эрик
|1
|0.04
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|12
|0.44
|Равелсон Райан
|5
|0.19
|Кабрал Кевин
|4
|0.15
|Васкес Виктор II
|3
|0.11
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.11
|Грандсир Самуэль
|2
|0.07
|Йовелич Деян
|2
|0.07
|Альварес Эфраин
|2
|0.07
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.04
|Зубак Итан
|1
|0.04
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Глэд Джастин
|6
|1
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Холт Эрик
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Очоа Дэвид
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Депай Ник
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Кьестан Саша
|2
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Чичарито
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|24.39% (10)
|17.07% (7)
|7.32% (3)
|26.83% (11)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|14.29% (5)
|20% (7)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9Портленд Тимберс 6:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =5 -8Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|27
|11
|13
|3
|46 - 26
|46
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|48 - 39
|40
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 32
|39
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 26
|39
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 31
|39
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|39 - 40
|39
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|38 - 36
|37
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|25 - 41
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 30
|31
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|28 - 43
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 53
|22
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|28 - 51
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|26
|15
|6
|5
|40 - 21
|51
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|47 - 29
|49
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|27
|13
|4
|10
|43 - 43
|43
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|44 - 42
|39
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|30 - 32
|37
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|31 - 34
|34
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 40
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|27
|9
|6
|12
|38 - 39
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|31 - 41
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|39 - 47
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|27 - 43
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 18
|14
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|4.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 15
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|13.
|Остин
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|20 - 21
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 10
|15
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|2:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 10
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 24
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 25
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|15
|0
|5
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2