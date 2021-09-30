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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
45' Гол
Крейлах Дамир
46' Желтая карточка
Депай Ник
1:1
76' Гол
Чичарито
2:1
90' Гол
Джулио Андерсон
90'+8
1
Очоа
Дэвид
15
Глэд
Джастин
20
Холт
Эрик
44
Даткович
Тони
22
Эррера
Аарон
6
Руис
Пабло
25
Луис
Эвертон
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
8
Крейлах
Дамир
14
Рубин
Рубио
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
15
Хямяляйнен
Нико
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси

20 матчей

65%
35%
0%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
45%
0%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

0%
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

0%
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

40 матчей

32.5%
22.5%
45%
13 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

32.5%
35%
32.5%
13 побед 14 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
6:2
М
3:0
М
1:1
М
2:5
М
1:2
М
3:1
М
3:3
М
5:2
М
3:0
ОК
1:0
М
1:0
М
0:0
М
5:0
М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
0:2
М
1:2
М
3:2
М
3:1
М
2:1
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 12 0.44
Руснак Альберт 7 (2) 0.26
Рубин Рубио 7 0.26
Джулио Андерсон 6 0.22
Мерам Джастин 2 0.07
Вуд Бобби 2 0.07
Глэд Джастин 2 0.07
Эррера Аарон 1 0.04
Jony Menendez 1 0.04
Чанг Майкель 1 0.04
Холт Эрик 1 0.04
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 12 0.44
Равелсон Райан 5 0.19
Кабрал Кевин 4 0.15
Васкес Виктор II 3 0.11
Кьестан Саша 3 (2) 0.11
Грандсир Самуэль 2 0.07
Йовелич Деян 2 0.07
Альварес Эфраин 2 0.07
Ллетгет Себастьян 1 0.04
Зубак Итан 1 0.04
Дос Сантос Хонатан 1 0.04
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 8 0
Глэд Джастин 6 1
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Холт Эрик 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дос Сантос Хонатан 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Депай Ник 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Кьестан Саша 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Йовелич Деян 2 0
Салдана Адам 2 0
Чичарито 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 12.2% (5) 12.2% (5) 24.39% (10) 17.07% (7) 7.32% (3) 26.83% (11)
 Лос-Анджелес Гэлакси 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 14.29% (5) 20% (7)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Портленд Тимберс 6:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 3:2 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 4:1 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Портленд Тимберс 3:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:4 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:1 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 27 11 13 3 46 - 26 46
3. Ди Си Юнайтед Заявка 27 12 4 11 48 - 39 40
4. Нью-Йорк Сити Заявка 27 11 6 10 44 - 32 39
5. Филадельфия Юнион Заявка 26 10 9 7 33 - 26 39
6. Атланта Юнайтед Заявка 27 10 9 8 36 - 31 39
7. Орландо Сити Заявка 27 10 9 8 39 - 40 39
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 27 10 7 10 38 - 36 37
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 26 9 5 12 25 - 41 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 26 8 7 11 32 - 30 31
12. Чикаго Файр Заявка 28 7 6 15 28 - 43 27
13. Торонто Заявка 27 5 7 15 31 - 53 22
14. Цинциннати Заявка 26 4 8 14 28 - 51 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 26 15 6 5 40 - 21 51
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 27 14 7 6 47 - 29 49
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 27 13 4 10 43 - 43 43
5. Реал Солт-Лейк Заявка 27 11 6 10 44 - 42 39
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
7. Миннесота Юнайтед Заявка 26 10 7 9 30 - 32 37
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 26 8 10 8 31 - 34 34
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 27 8 9 10 34 - 40 33
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 27 9 6 12 38 - 39 33
11. Хьюстон Динамо Заявка 28 5 12 11 31 - 41 27
12. Даллас Заявка 28 6 9 13 39 - 47 27
13. Остин Заявка 27 6 4 17 27 - 43 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
4. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
5. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
6. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
7. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 12 3 5 4 17 - 18 14
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
2. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
3. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
4. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 14 6 5 3 26 - 20 23
9. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 13 4 6 3 20 - 15 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 14 4 3 7 18 - 21 15
13. Остин Заявка 13 4 2 7 20 - 21 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 12 4 3 5 8 - 10 15
4. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
5. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
7. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
8. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
9. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 2:0 Заявка 13 9 2 2 21 - 10 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 14 5 2 7 16 - 24 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 13 2 5 6 13 - 25 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес 0:1 Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 15 0 5
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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