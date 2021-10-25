США: МЛС 2021
2:2
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
1:0
39' ГолНани Луиш
47' Желтая карточкаМюллер Крис
2:0
50' ПенальтиДайк Дэрил
2:1
81' ГолБукса Адам
87' Желтая карточкаФаррелл Эндрю
2:2
90' ГолБукса Адам
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
30
Тёрнер
Мэтт
23
Белл
Джон
13
Maciel
10
Банбери
Тил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 MacielПолузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
Ход матча
39'
1:0
47'
50'
2:0
81'
2:1
87'
90'
2:2
История личных встреч
Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нани Луиш
|10 (2)
|0.32
|Дайк Дэрил
|7 (2)
|0.23
|Мишель Бенжи
|4
|0.13
|Урсо Жуниор
|4
|0.13
|Акинделе Тешо
|3
|0.1
|Мюллер Крис
|3
|0.1
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Карлос Антонио
|2
|0.06
|Янссон Робин
|2
|0.06
|Перея Андрес
|2
|0.06
|Перейра Маурисио
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Мас Эмануэль
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|16
|0.5
|Боу Густаво
|15 (1)
|0.47
|Бушанан Тажон
|7
|0.22
|Хиль Карлес
|4 (1)
|0.13
|Джонс Дехуан
|3
|0.09
|Банбери Тил
|3
|0.09
|Траустасон Арнор
|2
|0.06
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.06
|Макнамара Томас
|2
|0.06
|Бай Брэндон
|2
|0.06
|Полстер Мэтт
|2
|0.06
|Белл Джон
|1
|0.03
|Каптум Вилфрид
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Кизза Эдвард
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|6
|1
|Шлегель Родриго
|6
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Мюллер Крис
|6
|0
|Урсо Жуниор
|5
|0
|Перейра Маурисио
|5
|0
|Нани Луиш
|3
|1
|Перея Андрес
|3
|1
|Мендес Джегсон
|3
|0
|Смит Кайл
|3
|0
|Мишель Бенжи
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Дезарт Джои
|2
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Акинделе Тешо
|1
|0
|Raul Aguilera
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траустасон Арнор
|4
|2
|Полстер Мэтт
|7
|0
|Фаррелл Эндрю
|6
|0
|Макнамара Томас
|4
|0
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|Бушанан Тажон
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Джонс Дехуан
|2
|1
|Бай Брэндон
|3
|0
|Боу Густаво
|2
|0
|Банбери Тил
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Букса Адам
|2
|0
|Maciel
|1
|0
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|Колдуэлл Скотт
|1
|0
|Luis Caicedo III
|1
|0
|Мафла Кристиан
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
34
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
4
14%
5
15%
1-15
5
17%
7
21%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
7
24%
1
3%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
17%
12
35%
76-90
Пропущено
16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
19%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
5
31%
4
17%
76-90
Забито
18
28
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
6
33%
5
18%
76-90
Пропущено
26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
12%
5
26%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Забито
47
62
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
8
17%
8
13%
1-15
6
13%
12
19%
16-30
9
19%
9
15%
31-45
10
21%
7
11%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
11
23%
17
27%
76-90
Пропущено
42
42
17 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
6
14%
9
21%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
8
19%
8
19%
31-45
5
12%
10
24%
46-60
10
24%
4
10%
61-75
10
24%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|64 - 40
|70
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|43 - 32
|49
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|31
|11
|16
|4
|47 - 28
|49
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|45 - 44
|47
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|51 - 34
|44
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|37 - 31
|43
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 34
|43
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 41
|43
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|5
|14
|51 - 50
|41
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|38 - 42
|38
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|31
|11
|5
|15
|33 - 48
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|32
|9
|7
|16
|36 - 51
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|35 - 60
|26
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|31
|4
|8
|19
|33 - 64
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|51 - 28
|58
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|30
|16
|7
|7
|54 - 34
|55
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|31
|15
|10
|6
|45 - 32
|55
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|46 - 48
|46
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|48 - 51
|46
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|36 - 38
|45
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|41 - 42
|44
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|48 - 46
|42
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 45
|41
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|41 - 48
|37
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|43 - 52
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 17
|36
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|30 - 14
|31
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|35 - 12
|30
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 20
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|18 - 11
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|13 - 21
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 14
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|22 - 15
|29
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|30 - 22
|29
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 22
|26
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 27
|17
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|13 - 11
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 22
|16
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 20
|15
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|8 - 16
|15
|9.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 33
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|24 - 14
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 20
|24
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 29
|18
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 25
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|14 - 25
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|22 - 32
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6