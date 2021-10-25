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США: МЛС 2021

2021
Орландо Сити
2:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
39' Гол
Нани Луиш
47' Желтая карточка
Мюллер Крис
2:0
50' Пенальти
Дайк Дэрил
2:1
81' Гол
Букса Адам
87' Желтая карточка
Фаррелл Эндрю
2:2
90' Гол
Букса Адам
90'+7
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
25
Карлос
Антонио
4
Моутинью
Жоау
8
Мендес
Джегсон
11
Урсо
Жуниор
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
30
Тёрнер
Мэтт
28
ДеЛаГарза
Эй
Джей
2
Фаррелл
Эндрю
23
Белл
Джон
32
Мафла
Кристиан
25
Траустасон
Арнор
27
Luis
Caicedo
III
5
Каптум
Вилфрид
13
Maciel
10
Банбери
Тил
11
Боатенг
Эммануль
II
Орландо Сити
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Нью-Инглэнд Революшн

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нани Луиш 10 (2) 0.32
Дайк Дэрил 7 (2) 0.23
Мишель Бенжи 4 0.13
Урсо Жуниор 4 0.13
Акинделе Тешо 3 0.1
Мюллер Крис 3 0.1
Ван дер Ватер Силвестр 3 0.1
Тейшейра Руан 2 0.06
Карлос Антонио 2 0.06
Янссон Робин 2 0.06
Перея Андрес 2 0.06
Перейра Маурисио 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Моутинью Жоау 0 0
Мас Эмануэль 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 16 0.5
Боу Густаво 15 (1) 0.47
Бушанан Тажон 7 0.22
Хиль Карлес 4 (1) 0.13
Джонс Дехуан 3 0.09
Банбери Тил 3 0.09
Траустасон Арнор 2 0.06
Боатенг Эммануль II 2 0.06
Макнамара Томас 2 0.06
Бай Брэндон 2 0.06
Полстер Мэтт 2 0.06
Белл Джон 1 0.03
Каптум Вилфрид 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Кизза Эдвард 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 6 1
Шлегель Родриго 6 0
Янссон Робин 6 0
Мюллер Крис 6 0
Урсо Жуниор 5 0
Перейра Маурисио 5 0
Нани Луиш 3 1
Перея Андрес 3 1
Мендес Джегсон 3 0
Смит Кайл 3 0
Мишель Бенжи 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Росель Ориоль 2 0
Дезарт Джои 2 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Акинделе Тешо 1 0
Raul Aguilera 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траустасон Арнор 4 2
Полстер Мэтт 7 0
Фаррелл Эндрю 6 0
Макнамара Томас 4 0
Каптум Вилфрид 4 0
Бушанан Тажон 4 0
Кесслер Генри 4 0
Джонс Дехуан 2 1
Бай Брэндон 3 0
Боу Густаво 2 0
Банбери Тил 2 0
Хиль Карлес 2 0
Букса Адам 2 0
Maciel 1 0
ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
Колдуэлл Скотт 1 0
Luis Caicedo III 1 0
Мафла Кристиан 1 0
Белл Джон 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
34
15 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
4
14%
5
15%
1-15
5
17%
7
21%
16-30
6
21%
4
12%
31-45
7
24%
1
3%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
5
17%
12
35%
76-90

Пропущено

16
23
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
19%
4
17%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
4
25%
3
13%
61-75
5
31%
4
17%
76-90

Забито

18
28
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
4
22%
3
11%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
6
33%
5
18%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
12%
5
26%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
7
27%
3
16%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
3
16%
76-90

Забито

47
62
23 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 18
3 Не забивали 4
8
17%
8
13%
1-15
6
13%
12
19%
16-30
9
19%
9
15%
31-45
10
21%
7
11%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
11
23%
17
27%
76-90

Пропущено

42
42
17 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 26
6
14%
9
21%
1-15
3
7%
4
10%
16-30
8
19%
8
19%
31-45
5
12%
10
24%
46-60
10
24%
4
10%
61-75
10
24%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Торонто - Орландо Сити 1:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:3 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 32 21 7 4 64 - 40 70
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 31 12 11 8 45 - 44 47
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 31 13 7 11 46 - 48 46
5. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
6. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 31 11 11 9 41 - 42 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 31 9 10 12 41 - 48 37
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 31 6 11 14 43 - 52 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн онлайн




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