США: МЛС 2021
1:1
Конец матча
Стадион: Lumen Field
0:1
19' ГолЧичарито
1:1
51' ПенальтиРуидиас Рауль
66' Желтая карточкаРоу Келин
81' Желтая карточкаБонд Джонатан
90' Желтая карточкаГрандсир Самуэль
90' Желтая карточкаСтирс Дэниэл
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
20
Депай
Ник
91
Фишер
Онил
14
Чичарито
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
11 Смит БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Нападающий
-
23 Leo Chu
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
46'
51'
1:1
66'
81'
88'
90'
90'
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
40 матчей
35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|17 (4)
|0.52
|Ролдан Кристиан
|6
|0.18
|Монтеро Фреди
|6
|0.18
|Медранда Джимми
|4
|0.12
|Joao Paulo I
|3
|0.09
|Смит Брэд
|3
|0.09
|Брюин Уилл
|3
|0.09
|Бенезе Николя
|3
|0.09
|Арреага Хавьер
|2
|0.06
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Роу Келин
|1
|0.03
|Leo Chu
|1
|0.03
|О'Нил Шейн
|1
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|15 (1)
|0.45
|Кабрал Кевин
|5
|0.15
|Кьестан Саша
|5 (4)
|0.15
|Равелсон Райан
|5
|0.15
|Васкес Виктор II
|3
|0.09
|Грандсир Самуэль
|3
|0.09
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.06
|Йовелич Деян
|2
|0.06
|Альварес Эфраин
|2
|0.06
|Зубак Итан
|1
|0.03
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.03
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Депай Ник
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|8
|0
|Joao Paulo I
|7
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Толо Нуху
|4
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|О'Нил Шейн
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|Роу Келин
|2
|0
|Медранда Джимми
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Монтеро Фреди
|1
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Хулиан
|7
|0
|Депай Ник
|6
|0
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Чичарито
|4
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Грандсир Самуэль
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кьестан Саша
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Бонд Джонатан
|2
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
19
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
7
25%
3
16%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
5
18%
6
32%
76-90
Пропущено
15
34
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
4
27%
6
18%
31-45
3
20%
6
18%
46-60
1
7%
7
21%
61-75
5
33%
8
24%
76-90
Забито
25
26
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
53
45
19 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
5
9%
4
9%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
7
13%
8
18%
31-45
13
25%
8
18%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
11
21%
10
22%
76-90
Пропущено
31
53
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 30
3
10%
5
9%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
8
26%
9
17%
46-60
2
6%
13
25%
61-75
8
26%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 36
|47
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|38 - 32
|46
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|44 - 42
|43
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|57 - 36
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|53 - 51
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 52
|30
|13.
|Остин
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|32 - 52
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|19 - 11
|29
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 18
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6