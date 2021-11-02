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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
19' Гол
Чичарито
1:1
51' Пенальти
Руидиас Рауль
66' Желтая карточка
Роу Келин
81' Желтая карточка
Бонд Джонатан
90' Желтая карточка
Грандсир Самуэль
90' Желтая карточка
Стирс Дэниэл
90'+5
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
16
Рольдан
Александер
6
Joao
Paulo
I
22
Роу
Келин
11
Смит
Брэд
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
9
Руидиас
Рауль
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
91
Фишер
Онил
26
Альварес
Эфраин
6
Равелсон
Райан
8
Дос
Сантос
Хонатан
17
Ллетгет
Себастьян
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Гэлакси

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
36.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

40 матчей

35%
27.5%
37.5%
14 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
42.5%
32.5%
10 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.5%
40%
27.5%
13 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:2
М
3:0
М
1:1
М
1:3
М
4:3
М
2:2
М
3:0
М
5:0
М
1:1
М
0:0
М
0:3
М
2:4
М
1:1
ОК
4:2
М
0:1
М
3:2
М
1:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
3:0
М
1:0
М
4:0
М
2:0
М
0:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:4
М
0:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 17 (4) 0.52
Ролдан Кристиан 6 0.18
Монтеро Фреди 6 0.18
Медранда Джимми 4 0.12
Joao Paulo I 3 0.09
Смит Брэд 3 0.09
Брюин Уилл 3 0.09
Бенезе Николя 3 0.09
Арреага Хавьер 2 0.06
Рольдан Александер 1 0.03
Роу Келин 1 0.03
Leo Chu 1 0.03
О'Нил Шейн 1 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 15 (1) 0.45
Кабрал Кевин 5 0.15
Кьестан Саша 5 (4) 0.15
Равелсон Райан 5 0.15
Васкес Виктор II 3 0.09
Грандсир Самуэль 3 0.09
Ллетгет Себастьян 2 0.06
Йовелич Деян 2 0.06
Альварес Эфраин 2 0.06
Зубак Итан 1 0.03
Дос Сантос Хонатан 1 0.03
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Депай Ник 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 8 0
Joao Paulo I 7 0
Арреага Хавьер 6 0
Руидиас Рауль 5 0
Толо Нуху 4 0
Рольдан Александер 4 0
О'Нил Шейн 3 0
Лейва Дэнни 3 0
Роу Келин 2 0
Медранда Джимми 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Монтеро Фреди 1 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Хулиан 7 0
Депай Ник 6 0
Дос Сантос Хонатан 5 0
Чичарито 4 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Грандсир Самуэль 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кьестан Саша 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Бонд Джонатан 2 0
Равелсон Райан 2 0
Салдана Адам 2 0
Васкес Виктор II 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
19
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
4
14%
2
11%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
7
25%
3
16%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
5
18%
6
32%
76-90

Пропущено

15
34
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 16
1
7%
2
6%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
4
27%
6
18%
31-45
3
20%
6
18%
46-60
1
7%
7
21%
61-75
5
33%
8
24%
76-90

Забито

25
26
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
4%
2
8%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
5
20%
5
19%
31-45
6
24%
5
19%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
13%
3
16%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
3
16%
46-60
1
6%
6
32%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

53
45
19 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 8
5
9%
4
9%
1-15
7
13%
7
16%
16-30
7
13%
8
18%
31-45
13
25%
8
18%
46-60
10
19%
8
18%
61-75
11
21%
10
22%
76-90

Пропущено

31
53
13 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 30
3
10%
5
9%
1-15
4
13%
8
15%
16-30
6
19%
8
15%
31-45
8
26%
9
17%
46-60
2
6%
13
25%
61-75
8
26%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 4:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
6. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
8. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 33 6 12 15 36 - 52 30
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн


 

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