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США: МЛС 2021

2021
Спортинг Канзас-Сити
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
78' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
86' Желтая карточка
Луис Эвертон
90' Желтая карточка
Эррера Аарон
0:1
90' Гол
Крейлах Дамир
90'+7
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Исима-Мирен
Николя
3
Фонтас
Андреу
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
15
Эспиноза
Роджер
20
Саллой
Даниэль
32
Маури
Хосе
19
Барбер
Грейсон
11
Шелтон
Кири
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
6
Руис
Пабло
25
Луис
Эвертон
10
Jony
Menendez
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

23 матча

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

М
3:1
М
0:2
М
0:2
М
1:2
М
2:0
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
4:2
ОК
0:2
М
2:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
М
1:3
М
1:2
ОК
3:1
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 16 0.47
Рассел Джонни 15 (3) 0.44
Пулидо Алан 8 (2) 0.24
Кинда Гади 5 (1) 0.15
Шелтон Кири 3 0.09
Бузио Джанлука 2 0.06
Линдси Джейлин 2 0.06
Дюк Кэмерон 2 0.06
Мартинш Луиш 1 0.03
Эрнандес Фелипе 1 0.03
Вальтер Реми 1 0.03
Маури Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Зуси Грэм 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 16 0.47
Руснак Альберт 11 (3) 0.32
Рубин Рубио 8 0.24
Джулио Андерсон 8 0.24
Мерам Джастин 2 0.06
Вуд Бобби 2 0.06
Чанг Майкель 2 0.06
Глэд Джастин 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 7 1
Зуси Грэм 7 0
Санчес Илье 6 0
Кинда Гади 5 0
Исима-Мирен Николя 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Вальтер Реми 2 1
Линдси Джейлин 3 0
Фонтас Андреу 2 0
Пунчец Роберто 2 0
Мелия Тим 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Мартинш Луиш 1 0
Диа Амаду II 1 0
Дюк Кэмерон 1 0
Барбер Грейсон 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 1
Крейлах Дамир 8 0
Руис Пабло 7 0
Луис Эвертон 7 0
Эррера Аарон 7 0
Руснак Альберт 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
27
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
7
22%
6
22%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
8
25%
9
33%
76-90

Пропущено

17
31
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
18%
3
10%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
29%
29%
6
19%
76-90

Забито

26
30
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
19%
6
20%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
6
23%
1
3%
61-75
3
12%
10
33%
76-90

Пропущено

23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
3
13%
7
33%
76-90

Забито

58
57
27 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
9
16%
7
12%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
11
19%
13
23%
31-45
9
16%
9
16%
46-60
11
19%
4
7%
61-75
11
19%
19
33%
76-90

Пропущено

40
52
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 28
5
13%
4
8%
1-15
8
20%
9
17%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
10
25%
9
17%
46-60
3
8%
10
19%
61-75
8
20%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 34 22 7 5 65 - 41 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 34 14 12 8 48 - 35 54
3. Нэшвилл Заявка 34 12 18 4 55 - 33 54
4. Нью-Йорк Сити Заявка 34 14 9 11 56 - 36 51
5. Атланта Юнайтед Заявка 34 13 12 9 45 - 37 51
6. Орландо Сити Заявка 34 13 12 9 50 - 48 51
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 34 13 9 12 39 - 33 48
8. Коламбус Кру Заявка 34 13 8 13 46 - 45 47
9. Ди Си Юнайтед Заявка 34 14 5 15 56 - 54 47
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 34 12 10 12 46 - 44 46
11. Интер Майами Заявка 34 12 5 17 36 - 53 41
12. Чикаго Файр Заявка 34 9 7 18 36 - 54 34
13. Торонто Заявка 34 6 10 18 39 - 66 28
14. Цинциннати Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс Заявка 34 17 10 7 51 - 35 61
2. Сиэтл Саундерс Заявка 34 17 9 8 53 - 33 60
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 34 17 7 10 58 - 40 58
4. Портленд Тимберс Заявка 34 17 4 13 56 - 52 55
5. Миннесота Юнайтед Заявка 34 13 10 11 42 - 44 49
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 34 12 13 9 45 - 45 49
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 34 13 9 12 50 - 54 48
8. Реал Солт-Лейк Заявка 34 14 6 14 55 - 54 48
9. Лос-Анджелес Заявка 34 12 9 13 53 - 51 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 34 10 11 13 46 - 54 41
11. Даллас Заявка 34 7 12 15 47 - 56 33
12. Остин Заявка 34 9 4 21 35 - 56 31
13. Хьюстон Динамо Заявка 34 6 12 16 36 - 54 30

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 12 3 2 31 - 18 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Нью-Йорк Сити Заявка 17 10 4 3 37 - 13 34
4. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
5. Коламбус Кру Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6. Нэшвилл Заявка 17 8 9 0 35 - 18 33
7. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 9 4 4 29 - 23 31
9. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
14. Цинциннати Заявка 17 1 5 11 17 - 29 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 17 11 2 4 35 - 22 35
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 7 1 31 - 14 34
3. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
4. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 10 3 4 25 - 17 33
5. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
6. Реал Солт-Лейк Заявка 17 9 4 4 30 - 21 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 8 5 4 29 - 22 29
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Остин Заявка 17 7 2 8 27 - 25 23
12. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 5 7 25 - 24 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Орландо Сити Заявка 17 5 5 7 21 - 30 20
4. Атланта Юнайтед Заявка 17 4 7 6 20 - 23 19
5. Интер Майами Заявка 17 5 3 9 10 - 18 18
6. Филадельфия Юнион Заявка 17 3 9 5 23 - 25 18
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 17 5 3 9 20 - 22 18
8. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Ди Си Юнайтед Заявка 17 3 4 10 24 - 37 13
12. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 17 2 2 13 13 - 36 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 17 8 2 7 26 - 23 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Портленд Тимберс Заявка 17 6 2 9 21 - 30 20
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
7. Реал Солт-Лейк Заявка 17 5 2 10 25 - 33 17
8. Миннесота Юнайтед Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
10. Лос-Анджелес Заявка 17 4 3 10 19 - 28 15
11. Даллас Заявка 17 2 5 10 22 - 35 11
12. Остин Заявка 17 2 2 13 8 - 31 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 17 0 6 11 15 - 32 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Спортинг Канзас-Сити 0:1 Реал Солт-Лейк онлайн


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