США: МЛС 2021
0:1
Конец матча
Стадион: Children's Mercy Park
78' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
86' Желтая карточкаЛуис Эвертон
90' Желтая карточкаЭррера Аарон
0:1
90' ГолКрейлах Дамир
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
54
Вальтер
Реми
32
Маури
Хосе
11
Шелтон
Кири
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
25
Луис
Эвертон
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маури ХосеНападающий
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дюк КэмеронЗащитник
- Полузащитник
-
13 Диа АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
Ход матча
78'
86'
90'
90'
0:1
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
23 матча
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|16
|0.47
|Рассел Джонни
|15 (3)
|0.44
|Пулидо Алан
|8 (2)
|0.24
|Кинда Гади
|5 (1)
|0.15
|Шелтон Кири
|3
|0.09
|Бузио Джанлука
|2
|0.06
|Линдси Джейлин
|2
|0.06
|Дюк Кэмерон
|2
|0.06
|Мартинш Луиш
|1
|0.03
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.03
|Вальтер Реми
|1
|0.03
|Маури Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Зуси Грэм
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|16
|0.47
|Руснак Альберт
|11 (3)
|0.32
|Рубин Рубио
|8
|0.24
|Джулио Андерсон
|8
|0.24
|Мерам Джастин
|2
|0.06
|Вуд Бобби
|2
|0.06
|Чанг Майкель
|2
|0.06
|Глэд Джастин
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|7
|1
|Зуси Грэм
|7
|0
|Санчес Илье
|6
|0
|Кинда Гади
|5
|0
|Исима-Мирен Николя
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Вальтер Реми
|2
|1
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Фонтас Андреу
|2
|0
|Пунчец Роберто
|2
|0
|Мелия Тим
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Диа Амаду II
|1
|0
|Дюк Кэмерон
|1
|0
|Барбер Грейсон
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|1
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Руис Пабло
|7
|0
|Луис Эвертон
|7
|0
|Эррера Аарон
|7
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
27
14 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
4
13%
1
4%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
7
22%
6
22%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
8
25%
9
33%
76-90
Пропущено
17
31
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
18%
3
10%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
4
24%
6
19%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
5
29%
29%
6
19%
76-90
Забито
26
30
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
5
19%
6
20%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
6
23%
1
3%
61-75
3
12%
10
33%
76-90
Пропущено
23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
2
9%
1
5%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
6
26%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
3
13%
7
33%
76-90
Забито
58
57
27 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
9
16%
7
12%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
11
19%
13
23%
31-45
9
16%
9
16%
46-60
11
19%
4
7%
61-75
11
19%
19
33%
76-90
Пропущено
40
52
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
16 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 28
5
13%
4
8%
1-15
8
20%
9
17%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
10
25%
9
17%
46-60
3
8%
10
19%
61-75
8
20%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 1:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0
Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|34
|22
|7
|5
|65 - 41
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|34
|12
|18
|4
|55 - 33
|54
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|56 - 36
|51
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|45 - 37
|51
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|50 - 48
|51
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|39 - 33
|48
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 45
|47
|9.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|34
|14
|5
|15
|56 - 54
|47
|10.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|46 - 44
|46
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|36 - 53
|41
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 54
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|39 - 66
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|51 - 35
|61
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|34
|17
|9
|8
|53 - 33
|60
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|58 - 40
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|56 - 52
|55
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|42 - 44
|49
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|34
|12
|13
|9
|45 - 45
|49
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|50 - 54
|48
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|34
|14
|6
|14
|55 - 54
|48
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|53 - 51
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|34
|10
|11
|13
|46 - 54
|41
|11.
|Даллас
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|47 - 56
|33
|12.
|Остин
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|35 - 56
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 18
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 13
|34
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|5.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|8
|9
|0
|35 - 18
|33
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 23
|31
|9.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|17 - 29
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 22
|35
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|31 - 14
|34
|3.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 17
|33
|5.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 21
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 24
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 30
|20
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 23
|19
|5.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 18
|18
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|23 - 25
|18
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 22
|18
|8.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 37
|13
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|13 - 36
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 30
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|25 - 33
|17
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 30
|16
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 28
|15
|11.
|Даллас
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|22 - 35
|11
|12.
|Остин
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|8 - 31
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6