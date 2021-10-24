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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Сити
6:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
1:0
1' Гол
Хавьер Тиаго
3' Желтая карточка
Каноуз Расселл
2:0
7' Гол
Кастельянос Валентин
3:0
11' Гол
Кастельянос Валентин
33' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
4:0
44' Гол
Моралес Максимильяно
5:0
52' Гол
Калленс Александр
54' Желтая карточка
Бирнбом Стив
6:0
75' Гол
Медина Хесус
90'+2
1
Джонсон
Шон
16
Сэндс
Джеймс
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
8
Хавьер
Тиаго
10
Моралес
Максимильяно
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
24
Хамид
Билл
31
Грессель
Юлиан
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
93
Альфаро
Тони
28
Мора
Хосеф
6
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
9
Камара
Ола
19
Nigel
Robertha
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
ОК
1:2
М
0:2
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
4:0
М
3:1
М
3:2
М
0:2
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 15 (3) 0.48
Медина Хесус 9 0.29
Тажури-Шради Исмаэль 7 0.23
Хавьер Тиаго 4 0.13
Паркс Китон 4 0.13
Моралес Максимильяно 3 0.1
Родригес Сантьяго 3 0.1
Тораринссон Гудмундур 2 0.06
Амундсен Мальте 1 0.03
Калленс Александр 1 0.03
Talles Magno 1 0.03
Моралес Альфредо 0 0
Тиннерхольм Антон 0 0
Джонсон Шон 0 0
Барраса Луис 0 0
Грей Тэйвон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 17 (8) 0.55
Арриола Пол 5 0.16
Рейна Йорди 4 0.13
Nigel Robertha 4 0.13
Абила Рамон 3 0.1
Грессель Юлиан 2 0.06
Флорес Эдисон 2 0.06
Паредес Кевин 2 0.06
Асад Ямиль 2 (1) 0.06
Найяр Энди 1 0.03
Морено Хуниор 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Альфаро Тони 1 0.03
Йоу Гриффин 1 0.03
Фелипе 1 0.03
Брийян Фредерик 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Перес Эдриен 0 0
Drew Skundrich 0 0
Ньеман Моузес 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 8 0
Шано Максим 6 1
Асеведо Николас 6 1
Сэндс Джеймс 7 0
Моралес Альфредо 5 1
Медина Хесус 6 0
Моралес Максимильяно 4 1
Паркс Китон 2 2
Хавьер Тиаго 3 1
Тораринссон Гудмундур 4 0
Ибеага Себастьен 3 0
Жассон Андрес 3 0
Тиннерхольм Антон 2 0
Калленс Александр 2 0
Тажури-Шради Исмаэль 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Джонсон Шон 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альфаро Тони 7 0
Грессель Юлиан 5 0
Каноуз Расселл 5 0
Мора Хосеф 3 1
Найяр Энди 4 0
Брийян Фредерик 4 0
Морено Хуниор 4 0
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Паредес Кевин 4 0
Ньеман Моузес 2 1
Хамид Билл 3 0
Асад Ямиль 3 0
Бирнбом Стив 3 0
Рейна Йорди 2 0
Арриола Пол 2 0
Drew Skundrich 2 0
Фелипе 2 0
Nigel Robertha 1 0
Пинс Донован 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
25
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
15%
5
20%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
5
15%
5
20%
31-45
8
24%
2
8%
46-60
6
18%
5
20%
61-75
6
18%
6
24%
76-90

Пропущено

13
32
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
15%
7
22%
1-15
1
8%
4
13%
16-30
1
8%
5
16%
31-45
1
8%
3
9%
46-60
3
23%
4
13%
61-75
5
38%
9
28%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
4
24%
5
17%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
3
18%
8
27%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
2
12%
3
10%
61-75
4
24%
6
20%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
10%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
6
29%
2
14%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Забито

51
55
23 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 16
6 Не забивали 6
9
18%
10
18%
1-15
6
12%
6
11%
16-30
8
16%
13
24%
31-45
10
20%
6
11%
46-60
8
16%
8
15%
61-75
10
20%
12
22%
76-90

Пропущено

34
46
13 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 21
4
12%
9
20%
1-15
4
12%
7
15%
16-30
5
15%
8
17%
31-45
6
18%
3
7%
46-60
9
26%
6
13%
61-75
6
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 5:0 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 2:1
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1
Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 7:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 31 21 6 4 62 - 38 69
2. Филадельфия Юнион Заявка 31 13 10 8 43 - 32 49
3. Нэшвилл Заявка 31 11 16 4 47 - 28 49
4. Орландо Сити Заявка 30 12 10 8 43 - 42 46
5. Нью-Йорк Сити Заявка 31 12 8 11 51 - 34 44
6. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 30 12 7 11 37 - 31 43
7. Атланта Юнайтед Заявка 30 11 10 9 40 - 34 43
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 31 11 10 10 44 - 41 43
9. Ди Си Юнайтед Заявка 31 12 5 14 51 - 50 41
10. Коламбус Кру Заявка 31 10 8 13 38 - 42 38
11. Интер Майами Заявка 31 11 5 15 33 - 48 38
12. Чикаго Файр Заявка 32 9 7 16 36 - 51 34
13. Торонто Заявка 31 6 8 17 35 - 60 26
14. Цинциннати Заявка 31 4 8 19 33 - 64 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 31 17 7 7 51 - 28 58
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 30 16 7 7 54 - 34 55
3. Колорадо Рэпидс Заявка 31 15 10 6 45 - 32 55
4. Портленд Тимберс Заявка 31 14 4 13 48 - 51 46
5. Миннесота Юнайтед Заявка 31 12 9 10 36 - 38 45
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 31 13 6 12 44 - 48 45
7. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 31 11 11 9 40 - 41 44
8. Реал Солт-Лейк Заявка 30 12 6 12 48 - 46 42
9. Лос-Анджелес Заявка 31 11 8 12 47 - 45 41
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 31 9 10 12 40 - 47 37
11. Даллас 2:0 Заявка 31 7 10 14 43 - 50 31
12. Хьюстон Динамо Заявка 31 6 12 13 35 - 49 30
13. Остин Заявка 30 7 4 19 29 - 49 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 11 3 1 30 - 17 36
2. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
3. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
4. Ди Си Юнайтед Заявка 15 10 1 4 30 - 14 31
5. Нью-Йорк Сити Заявка 15 9 3 3 35 - 12 30
6. Орландо Сити Заявка 15 8 5 2 26 - 15 29
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 8 4 3 22 - 12 28
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
9. Коламбус Кру Заявка 15 8 3 4 28 - 20 27
10. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 7 5 3 18 - 11 26
12. Интер Майами Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
13. Торонто Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
14. Цинциннати Заявка 15 1 5 9 13 - 21 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк Заявка 15 9 4 2 26 - 14 31
2. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
3. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
4. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 15 9 2 4 22 - 15 29
5. Портленд Тимберс Заявка 15 9 2 4 30 - 22 29
6. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
7. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
8. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 16 8 3 5 24 - 19 27
9. Лос-Анджелес Заявка 15 7 5 3 30 - 22 26
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 16 5 4 7 23 - 22 19
12. Даллас 2:0 Заявка 15 4 7 4 22 - 18 19
13. Остин Заявка 15 5 2 8 22 - 23 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 10 3 3 32 - 21 33
2. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 15 5 2 8 19 - 20 17
3. Орландо Сити Заявка 15 4 5 6 17 - 27 17
4. Нэшвилл Заявка 15 3 8 4 13 - 11 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 15 3 7 5 20 - 22 16
6. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 16 3 6 7 17 - 20 15
8. Интер Майами Заявка 15 4 3 8 8 - 16 15
9. Нью-Йорк Сити Заявка 16 3 5 8 16 - 22 14
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 16 2 2 12 14 - 38 8
14. Чикаго Файр Заявка 15 2 2 11 13 - 33 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 15 9 3 3 24 - 14 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 15 7 3 5 19 - 20 24
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Заявка 15 5 3 7 20 - 29 18
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 15 4 6 5 17 - 25 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 15 3 6 6 14 - 25 15
8. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 16 2 9 5 18 - 26 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Даллас 2:0 Заявка 16 3 3 10 21 - 32 12
11. Реал Солт-Лейк Заявка 15 3 2 10 22 - 32 11
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 7
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 15 1 7
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 15 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 13 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 6:0 Ди Си Юнайтед онлайн




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