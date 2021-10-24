Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:2
Конец матча
Стадион: Lotto Park
1:0
45' ПенальтиГомес Серхио
47' Желтая карточкаКайседо Мойсес
47' Желтая карточкаХарвуд-Беллис Тэйлор
51' Желтая карточкаХалемия Мохамед Реда
2:0
54' ГолРаман Бенито
2:1
56' ГолШенклэнд Лоуренс
60' Желтая карточкаАль-Эйт-Хадж Ануар
3:1
70' ГолКуаме Кристиан
72' Желтая карточкаОлссон Кристоффер
4:1
78' ГолАшимеру Маджид
4:2
81' ГолДом Джорен
84' Желтая карточкаХольцхаузер Рафаэль
17
Гомес
Серхио
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Вака РамироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
Ход матча
45'
1:0
47'
54'
2:0
56'
2:1
70'
78'
4:1
81'
4:2
История личных встреч
Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раман Бенито
|5
|0.42
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.33
|Гомес Серхио
|3 (2)
|0.25
|Куаме Кристиан
|3
|0.25
|Рафаэлов Лиор
|3 (2)
|0.25
|Амузу Френсис
|2
|0.17
|Версхарен Яри
|2
|0.17
|Мурильо Микаэль
|1
|0.08
|Телин Исаак
|1
|0.08
|Ашимеру Маджид
|1
|0.08
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дом Джорен
|2
|0.17
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0.08
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0.08
|Берг Ян
|1
|0.08
|Нубисси Мариус
|1
|0.08
|Саньянг Абдулия
|1
|0.08
|Сумаре Исса
|1
|0.08
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Худт Уэсли
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Куаме Кристиан
|0
|1
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Каллен Джош
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|5
|2
|Берг Ян
|3
|1
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Stipe Radic
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Халемия Мохамед Реда
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Бурден Пьер
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
3 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
5
29%
29%
4
50%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
25
8
7 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
5
20%
2
25%
46-60
6
24%
1
13%
61-75
7
28%
4
50%
76-90
Пропущено
16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
3
19%
5
18%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
2
13%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1
Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|27 - 13
|25
|2.
|Брюгге
|12
|6
|5
|1
|21 - 14
|23
|3.
|Антверпен
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Эйпен
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|6.
|Мехелен
|12
|6
|2
|4
|21 - 21
|20
|7.
|Шарлеруа
|12
|5
|5
|2
|22 - 14
|20
|8.
|Кортрейк
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|9.
|Остенде
|12
|5
|2
|5
|16 - 20
|17
|10.
|Генк
|11
|5
|2
|4
|21 - 17
|17
|11.
|Синт-Трейден
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|12.
|Стандард
|12
|4
|3
|5
|13 - 20
|15
|13.
|Гент
|11
|4
|2
|5
|18 - 13
|14
|14.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|4
|5
|19 - 26
|13
|15.
|Серен Юнайтед
|12
|4
|0
|8
|16 - 24
|12
|16.
|АХ Лёвен
|11
|1
|7
|3
|11 - 19
|10
|17.
|Серкль Брюгге
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|0
|2
|10
|9 - 28
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|2.
|Мехелен
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|3.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Андерлехт
|6
|3
|2
|1
|17 - 9
|11
|6.
|Кортрейк
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Антверпен
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|8.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|10.
|Серен Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 9
|9
|11.
|Шарлеруа
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|12.
|Эйпен
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|14.
|Стандард
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Синт-Трейден
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Серкль Брюгге
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|0
|6
|0 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|Эйпен
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Шарлеруа
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Антверпен
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|Стандард
|6
|3
|1
|2
|6 - 9
|10
|8.
|Андерлехт
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Зульте-Варегем
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Остенде
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|11.
|Серкль Брюгге
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|12.
|Генк
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|13.
|Мехелен
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|АХ Лёвен
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|0
|2
|4
|9 - 17
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1