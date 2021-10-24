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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Андерлехт
4:2
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
45' Пенальти
Гомес Серхио
47' Желтая карточка
Кайседо Мойсес
47' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
51' Желтая карточка
Халемия Мохамед Реда
2:0
54' Гол
Раман Бенито
2:1
56' Гол
Шенклэнд Лоуренс
60' Желтая карточка
Аль-Эйт-Хадж Ануар
3:1
70' Гол
Куаме Кристиан
72' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
4:1
78' Гол
Ашимеру Маджид
4:2
81' Гол
Дом Джорен
84' Желтая карточка
Хольцхаузер Рафаэль
90'+5
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
46
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
9
Раман
Бенито
99
Куаме
Кристиан
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
28
Исмаила
Кулибали
16
Питермат
Том
6
Кайседо
Мойсес
77
Leon
Krekovic
17
Шенклэнд
Лоуренс
20
Вака
Рамиро
Андерлехт
4-4-2
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Беерсхот-Вильрейк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
2:1
К
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раман Бенито 5 0.42
Зиркзее Джошуа 4 0.33
Гомес Серхио 3 (2) 0.25
Куаме Кристиан 3 0.25
Рафаэлов Лиор 3 (2) 0.25
Амузу Френсис 2 0.17
Версхарен Яри 2 0.17
Мурильо Микаэль 1 0.08
Телин Исаак 1 0.08
Ашимеру Маджид 1 0.08
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дом Джорен 2 0.17
Хольцхаузер Рафаэль 1 0.08
Шенклэнд Лоуренс 1 0.08
Берг Ян 1 0.08
Нубисси Мариус 1 0.08
Саньянг Абдулия 1 0.08
Сумаре Исса 1 0.08
Исмаила Кулибали 0 0
Бурден Пьер 0 0
Вака Рамиро 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 4 0
Олссон Кристоффер 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Раман Бенито 2 0
Худт Уэсли 2 0
Гомес Серхио 2 0
Куаме Кристиан 0 1
Рафаэлов Лиор 1 0
Каллен Джош 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 5 2
Берг Ян 3 1
Хольцхаузер Рафаэль 4 0
Питермат Том 4 0
Франс Фредерик 2 1
Stipe Radic 2 1
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Халемия Мохамед Реда 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Бурден Пьер 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
3 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
4
24%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
5
29%
29%
4
50%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
28%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Забито

25
8
7 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 0
1 Не забивали 7
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
3
12%
1
13%
31-45
5
20%
2
25%
46-60
6
24%
1
13%
61-75
7
28%
4
50%
76-90

Пропущено

16
28
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
3
19%
5
18%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
3
19%
4
14%
31-45
2
13%
7
25%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Синт-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1
Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Лачи 2:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Лачи - Андерлехт 0:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Андерлехт - Аякс 0:2 Андерлехт - ОФИ 1:1 Андерлехт - Синт-Трейден 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Брюгге 3:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1
Беерсхот-Вильрейк - Синт-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Утрехт 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Ломмель 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Васланд-Беверен 2:0 Дуйсбург - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Ферль 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Дессель - Беерсхот-Вильрейк 2:5 К. Контич - Беерсхот-Вильрейк 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 27 - 13 25
2. Брюгге 12 6 5 1 21 - 14 23
3. Антверпен 12 6 3 3 22 - 16 21
4. Андерлехт 12 5 5 2 25 - 16 20
5. Эйпен 12 6 2 4 23 - 17 20
6. Мехелен 12 6 2 4 21 - 21 20
7. Шарлеруа 12 5 5 2 22 - 14 20
8. Кортрейк 12 5 3 4 15 - 14 18
9. Остенде 12 5 2 5 16 - 20 17
10. Генк 11 5 2 4 21 - 17 17
11. Синт-Трейден 11 4 3 4 12 - 14 15
12. Стандард 12 4 3 5 13 - 20 15
13. Гент 11 4 2 5 18 - 13 14
14. Зульте-Варегем 12 3 4 5 19 - 26 13
15. Серен Юнайтед 12 4 0 8 16 - 24 12
16. АХ Лёвен 11 1 7 3 11 - 19 10
17. Серкль Брюгге 12 2 3 7 14 - 19 9
18. Беерсхот-Вильрейк 12 0 2 10 9 - 28 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 6 4 1 1 16 - 7 13
2. Мехелен 6 4 1 1 14 - 9 13
3. Брюгге 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Андерлехт 6 3 2 1 17 - 9 11
6. Кортрейк 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Антверпен 6 3 2 1 10 - 7 11
8. Остенде 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
10. Серен Юнайтед 6 3 0 3 11 - 9 9
11. Шарлеруа 6 2 2 2 8 - 6 8
12. Эйпен 6 2 1 3 9 - 10 7
13. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Стандард 6 1 2 3 7 - 11 5
15. Зульте-Варегем 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Синт-Трейден 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Серкль Брюгге 6 0 2 4 4 - 10 2
18. Беерсхот-Вильрейк 6 0 0 6 0 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 6 4 1 1 14 - 7 13
2. Эйпен 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Шарлеруа 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Брюгге 6 3 2 1 9 - 8 11
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Антверпен 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Стандард 6 3 1 2 6 - 9 10
8. Андерлехт 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Зульте-Варегем 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Остенде 6 2 1 3 8 - 11 7
11. Серкль Брюгге 6 2 1 3 10 - 9 7
12. Генк 6 2 1 3 9 - 12 7
13. Мехелен 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Кортрейк 6 2 1 3 6 - 8 7
15. АХ Лёвен 6 0 4 2 6 - 12 4
16. Серен Юнайтед 6 1 0 5 5 - 15 3
17. Беерсхот-Вильрейк 6 0 2 4 9 - 17 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Гомес Серхио из команды Андерлехт забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Андерлехт 4:2 Беерсхот-Вильрейк онлайн




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